JUDGES’ SELECTION AWARDS

Country – Argentina

Ben Marco Expresivo Valle de Uco 2015 Gold

Country – Australia Red

Vasse Felix Tom Cullity, Cabernet Sauvignon-Malbec Margaret River 2013 Gold

Country – Australia White

Tyrrell’s Wines HVD, Semillon Single Vineyard Hunter Valley 2011 Gold

Country – Chile

Casa Silva Carmenere Los Lingues Vineyard Estate Grown Colchagua Valley 2015 Gold

Country – France Red

Maison L’Envoye Chateau Vivier Monopole, Gamay Noir Fleurie AOP 2015 Gold

Country – France White

Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Clos St. Urbain, Rangen de Thann

Selection de Grains Nobles Alsace Grand Cru AOC 2009 Gold

Country – Germany

Balthasar Ress Riesling Hattenheimer Nussbrunnen Trocken Grosses Gewächs Gutsabfüllung Rheingau 2016 Gold

Country – Greece Red

Skouras Grande Cuvee PDO Nemea 2014 Gold

Country – Greek White

Lyrarakis Wines Voila Assyrtiko Dry PGI Crete 2017 Gold

Country – Hungary

Royal Tokaji Late Harvest Tokaj PDO 2016 Silver

Country – Israel

Golan Heights Winery Yarden, Merlot Odem Vineyard Galilee 2014 Gold

Country – Italy Red

Frescobaldi Castelgiocondo Brunello di Montalcino DOCG 2012 Gold

Country – Italy White

Villa Bucci Riserva Classico Estate Bottled Castelli di Jesi Verdicchio DOCG 2014 Gold

Country – Mexico

L.A. Cetto Chenin Blanc Valle de Guadalupe 2017 Silver

Country – New Zealand Red

Nautilus Pinot Noir Southern Valleys Marlborough 2015 Gold

Country – New Zealand White

Wairau River Sauvignon Blanc Marlborough 2017 Gold

Country – Other European Countries

Tsiakkas Xynisteri PGI Lemesos 2016 Gold

Country – Other New World Countries

Pillitteri Estates Winery Vidal Icewine Reserve VQA Niagara-on-the-Lake 2014 Silver

Country – Portugal Red

Bridao Touriga Nacional Colheita Selecionada DOC Do Tejo 2015 Gold

Country – Portugal White

Blandy’s Colheita Malmsey Single Harvest Madeira DOC 1999 Gold

Country – South Africa Red

Delaire Graff Estate Cabernet Sauvignon Reserve Stellenbosch, WO Banghoek 2015 Gold

Country – South Africa White

Kershaw Chardonnay Clonal Selection WO Elgin 2015 Gold

Country – Spain Red

Marqués de la Concordia Lagunilla, Gran Reserva DOCa Rioja 2009 Gold

Country – Spain White

Lagar da Condesa Kentia, Albariño DO Rías Baixas 2016 Gold

Country – Turkey

Pasaeli Yapincak Thrace 2016 Silver

Country – United Kingdom

Ridgeview Bloomsbury Brut England 2014 Gold

Style – Bordeaux or Bordeaux-styled Red Blend

Vasse Felix Tom Cullity, Cabernet Sauvignon-Malbec Margaret River 2013 Gold

Style – Fortified

Lustau Very Rare, Oloroso, Emperatriz Eugenia Dry DO Jerez Non-Vintage Gold

Style – Red Blend

Santi Classico Amarone della Valpolicella DOCG 2012 Gold

Style – Rhone or Rhone-styled Red Blend

Domaine Jones Vieilles Vignes Fitou AOP 2016 Gold

Style – Rhone or Rhone-styled White Blend

Château la Nerthe Blanc Chateauneuf-du-Pape 2016 Gold

Style – Sake

Dassai Junmai Daiginjo Otter Fest 23 Gold

Style – Sparkling (Traditional Method)

Champagne Henriot Brut Champagne AOC 2006 Gold

Style – Sparkling (Methods Other Than Traditional)

Cantine Maschio Prosecco Brut Treviso Prosecco DOC Non-Vintage Gold

Style – Sweet (over 50 g/l residual sugar)

Klein Constantia Vin de Constance, Muscat de Frontignan Natural Sweet WO Constantia 2013 Gold

US State – Arizona

Caduceus Nagual del Judith, Aglianico Yavapai County 2015 Silver

US State – California Red

Rodney Strong Cabernet Sauvignon Reserve Sonoma County 2014 Gold

US State – California White

California Roots Chardonnay California 2016 Gold

US State – New York

Wagner Vineyards Riesling Select Estate Bottled Finger Lakes 2016 Gold

US State – Oregon Red

Cristom Pinot Noir Eileen Vineyard Eola-Amity Hills 2015 Gold

US State – Oregon White

Johan Vineyards Visdom, Chardonnay Willamette Valley 2014 Gold

US State – Other US States

St. James Winery Dry Vignoles Winemaker Series, Small Batch Ozark Highlands 2016 Silver

US State – Texas Red

Becker Vineyards Cabernet Franc Reserve Texas High Plains 2015 Gold

US State – Texas White

Hilmy Cellars Albariño Blackwater Draw Texas High Plains 2016 Gold

US State – Virginia

Barboursville Vineyards Octagon Virginia 2015 Gold

US State – Washington

Two Vintners Some Days are Diamonds, Syrah May’s Discovery Vineyard

Horse Heaven Hills 2015 Gold

Variety – Cabernet Franc

Red Newt Cellars Cabernet Franc Finger Lakes 2016 Gold

Variety – Cabernet Sauvignon

Alexander Valley Vineyards Cabernet Sauvignon Wetzel Family Estate Estate Grown & Bottled Alexander Valley 2014 Gold

Variety – Chardonnay

Kumeu Village Chardonnay Hand Harvested Kumeu 2016 Gold

Variety – Chenin Blanc

DeMorgenzon Chenin Blanc Reserve WO Stellenbosch 2016 Gold

Variety – Merlot

Azienda Agricola Urlari L’Urlo, Merlot Toscana IGT 2012 Gold

Variety – Pinot Gris/Pinot Grigio

Apolloni Vineyards Pinot Gris Willamette Valley 2016 Gold

Variety – Pinot Noir

Gary Farrell Pinot Noir Hallberg Vineyard Russian River Valley 2014 Gold

Variety – Riesling (Dry)

Pewsey Vale Riesling Single Vineyard Estate Eden Valley 2017 Gold

Variety – Riesling (Off-Dry)

Balthasar Ress Riesling Hattenheimer Nussbrunnen Trocken Grosses Gewächs Gutsabfüllung Rheingau 2016 Gold

Variety – Sauvignon Blanc

Geyser Peak Winery River Ranches, Sauvignon Blanc Russian River Valley 2016 Gold

Variety – Syrah/Shiraz

Bellingham The Bernard Series, Small Barrel S.M.V. WO Paarl 2014 Gold

Variety – Zinfandel

Hendry Zinfandel Hendry Blocks 7 & 22 Napa Valley 2014 Gold

Best Value – Cabernet Sauvignon

Cabulous Cabernet Sauvignon North Coast 2015 Gold

Best Value – Chardonnay

California Roots Chardonnay California 2016 Gold

Best Value – Merlot

Barefoot Merlot California Non-Vintage Gold

Best Value – Pinot Gris/Pinot Grigio

Apolloni Vineyards Pinot Gris Willamette Valley 2016 Gold

Best Value – Pinot Noir

Barefoot Pinot Noir California Non-Vintage Gold

Best Value – Riesling

Wagner Vineyards Riesling Select Estate Bottled Finger Lakes 2016 Gold

Best Value – Sauvignon Blanc

Innocent Bystander Sauvignon Blanc Marlborough 2017 Gold

Best Value – Syrah/Shiraz

Arra Shiraz WO Paarl 2009 Gold

Best Value – Zinfandel

Caricature Old Vine, Zinfandel Lodi 2015 Gold

ALL AWARD-WINNING WINES

SPARKLING WINES (TRADITIONAL METHOD)

FRANCE

White

Champagne AOC

Champagne Barons de Rothschild Blanc de Blancs Brut Champagne AOC Non-Vintage Gold

Champagne Henriot Brut Champagne AOC 2006 Gold

Besserat de Bellefon Cuvée de Moines Brut Millésime Champagne AOC 2008 Silver

Buena Vista La Victoire Brut Champagne Non-Vintage Silver

Champagne Collet Brut Champagne AOC Non-Vintage Silver

Champagne Collet Esprit Couture Brut Champagne AOC Non-Vintage Silver

Besserat de Bellefon Cuvée de Moines Blanc de Noir Brut Grand Cru Champagne AOC Non-Vintage Bronze

Champagne Gosset Excellence Brut Champagne AOC Non-Vintage Bronze

Champagne Henriot Blanc de Blancs Brut Champagne AOC Non-Vintage Bronze

Michel Mailliard Cuvee Gregory Brut Champagne AOC Non-Vintage Bronze

Moet & Chandon Impérial Brut Champagne AOC Non-Vintage Bronze

Taittinger Prelude Brut Grand Crus Champagne AOC Non-Vintage Bronze

Other France Regions

Albert Bichot Brut Rèserve Crémant de Bourgogne AOC Non-Vintage Bronze

De Chastenay Brut Cremant de Bourgogne AOC Non-Vintage Bronze

Rosé

Champagne AOC

Alfred Gratien Rosé Brut Champagne Non-Vintage Gold

Charles Heidsieck Rose Brut Brut Reserve Champagne AOC Non-Vintage Gold

Moet & Chandon Rosé Impérial Brut Champagne AOC Non-Vintage Silver

Champagne Collet Rosé Brut Champagne AOC Non-Vintage Bronze

Champagne Henriot Rosé Brut Champagne AOC Non-Vintage Bronze

Moet & Chandon Grand Vintage Rosé Extra Brut Champagne AOC 2009 Bronze

Other France Regions

Côté Mas Rosé Brut Crémant de Limoux AOP Non-Vintage Bronze

JCB By Jean-Charles Boisset No. 69 Rosé Brut Crémant de Bourgogne AOC Non-Vintage Bronze

GERMANY

White

Maximin Grünhäuser Riesling Sekt Brut Mosel 2014 Silver

GREECE

White

Nikolou Winery Botanic Retsina Methode Traditionnelle Brut Greece 2017 Gold

ISRAEL

White

Golan Heights Winery Yarden Blanc de Blancs Traditional Method Brut Galilee 2009 Bronze

ITALY

White

Majolini Brut Franciacorta DOCG 2009 Gold

Bellavista Alma Gran Cuvée Brut Franciacorta DOCG Non-Vintage Silver

Castello Bonomi Satèn Brut Franciacorta DOCG Non-Vintage Bronze

Rosé

Cantina Della Volta Rosé Lambrusco Brut Metodo Classico Modena DOC 2013 Silver

Contadi Castaldi Rosé Brut Franciacorta DOCG Non-Vintage Silver

NEW ZEALAND

White

Quartz Reef Brut Methode Traditionnelle Central Otago Non-Vintage Silver

Akarua Brut Methode Traditionnelle Central Otago Non-Vintage Bronze

No.1 Family Estate No. 1 Reserve Brut Methode Marlborough Marlborough Non-Vintage Bronze

PORTUGAL

Rosé

Luis Pato Vinha Formal Espumante Brut Bairrada DOC 2010 Bronze

SOUTH AFRICA

White

Boschendal Grande Cuvée Chardonnay-Pinot Noir Methode Cap Classique Brut Fermenté en bouteille Elgin 2013 Bronze

SPAIN

White

Anna de Codorniu Blanc de Blancs Reserva Metodo Tradicional Brut DO Cava Non-Vintage Silver

Gran Castillo Rocio Cava Brut Estate Bottled DO Cava Non-Vintage Silver

Montsarra Montsarra Brut DO Cava Non-Vintage Bronze

Rosé

Gran Castillo Rocio Prestige Cuvée Rosé Brut Fermented in this bottle DO Cava Non-Vintage Silver

UNITED KINGDOM

White

Nyetimber Classic Cuvée Traditional Method Brut England Non-Vintage Gold

Ridgeview Bloomsbury Brut England 2014 Gold

Hattingley Valley Blanc de Blancs Traditional Method Brut England 2011 Silver

Hattingley Valley Classic Reserve Traditional Method England Non-Vintage Silver

Henners Brut England 2011 Silver

Nyetimber Blanc de Blancs Traditional Method Brut England 2010 Silver

Ridgeview Cavendish Brut England 2013 Silver

The Bolney Estate Blanc de Blancs Brut England 2014 Silver

Ridgeview Blanc de Blancs Brut Single Estate England 2013 Bronze

Ridgeview Blanc de Noirs Brut Limited Release England 2013 Bronze

Rosé

Hattingley Valley Rosé Traditional Method Brut England 2014 Silver

Nyetimber Rosé Traditional Method Brut England Non-Vintage Silver

The Bolney Estate Cuvée Rosé Brut England Sussex 2014 Silver

Gusbourne Rosé Traditional Method Brut England 2013 Bronze

Ridgeview Fitzrovia Rose England Non-Vintage Bronze

UNITED STATES

California

White

Frank Family Vineyards Blanc de Blancs Methode Champenoise Napa Valley Carneros 2013 Gold

Roederer Estate L’Ermitage Brut Estate Bottled Anderson Valley 2011 Gold

Domaine Carneros by Taittinger Le Rêve Methode Champenoise Carneros 2011 Silver

J Cuvée 20 Sonoma County Russian River Valley Non-Vintage Silver

Domaine Carneros by Taittinger Ultra Brut Methode Champenoise Estate Grown Carneros 2013 Bronze

JaM Cellars Toast Sparkling Methode Champenoise Brut California Non-Vintage Bronze

Rosé

Domaine Carneros by Taittinger Brut Rosé Methode Champenoise Estate Grown Carneros 2014 Silver

J Vineyards and Winery Brut Rosé Sonoma County Russian River Valley Non-Vintage Bronze

Washington

White

Treveri Prestige Methode Champenoise Brut Columbia Valley Non-Vintage Bronze

American (with no additional designation)

White

Gruet Grand Blanc de Noirs Methode Champenoise Limited Release American 2014 Bronze

SPARKLING WINES (METHODS OTHER THAN TRADITIONAL METHOD)

AUSTRALIA

White

Fowles Wines Are You Game? Sparkling Victoria Non-Vintage Bronze

FRANCE

Rosé

Le Grand Courtage Rosé Brut France Non-Vintage Bronze

GERMANY

White

Relax Bubbles Dry Germany Non-Vintage Bronze

ITALY

White

Cantine Maschio Prosecco Brut Treviso Prosecco DOC Non-Vintage Gold

Bisol Desiderio Jeio Brut Prosecco DOC Non-Vintage Silver

Bosco del Merlo Millesimato Brut Prosecco DOC 2016 Silver

Cantine Maschio Prosecco Extra Dry Prosecco DOC Non-Vintage Silver

Eugenio Collavini Il Grigio Spumante Brut Italy Non-Vintage Silver

Marchesi Incisa della Rocchetta Felice Moscato d’Asti DOCG 2016 Silver

Valdo Oro Puro Brut Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Non-Vintage Silver

Venetian Hills Brut Asolo Prosecco Superiore DOCG Non-Vintage Silver

Zonin Cuvée 1821 Brut Prosecco DOC Non-Vintage Silver

Avissi Prosecco Extra Dry Prosecco DOC Non-Vintage Bronze

Barefoot Bubbly Prosecco Demi-Sec Prosecco DOC Non-Vintage Bronze

Bisol Crede Brut Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 2016 Bronze

Bolla Prosecco Extra Dry Prosecco DOC Non-Vintage Bronze

Chloe Prosecco Extra Dry Prosecco DOC Non-Vintage Bronze

Dellatorri Brut Prosecco DOC Non-Vintage Bronze

Ecco Domani Prosecco Prosecco DOC Non-Vintage Bronze

La Gioiosa Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Non-Vintage Bronze

La Marca Prosecco Prosecco DOC Non-Vintage Bronze

Matteo Soria Soria Moscato d’Asti DOP 2017 Bronze

Mionetto Cuvée Anniversario Millesimato Brut Nature Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG 2016 Bronze

Riondo Spago Nero Prosecco DOC Non-Vintage Bronze

Riondo Spumante Extra Dry Prosecco DOC Non-Vintage Bronze

Rosé

Cantine Maschio Sparkling Rose Brut Italy Non-Vintage Bronze

Red

Albinea Canali Ottocentonero Lambrusco Lambrusco Dell’Emilia IGT Non-Vintage Silver

Medici Ermete Concerto Secco Reggiano Lambrusco DOC 2016 Silver

Banfi Rosa Regale Dolce Brachetto D’Acqui DOCG 2016 Bronze

Stella Rosa Imperiale Rosso Lux Semi Sweet Italy Non-Vintage Bronze

UNITED STATES

California

White

Barefoot Bubbly Brut Cuvée California Non-Vintage Silver

Barefoot Bubbly Extra Dry California Non-Vintage Silver

Barefoot Bubbly Moscato Spumante California Non-Vintage Bronze

Barefoot Bubbly Pinot Grigio California Non-Vintage Bronze

Chronic Cellars Spritz & Giggles Grand Cuvée California Non-Vintage Bronze

Rosé

Barefoot Bubbly Brut Rosé California Non-Vintage Bronze

Barefoot Bubbly Pink Moscato California Non-Vintage Bronze

Barefoot Bubbly Sweet Red California Non-Vintage Bronze

Oregon

White

Silvan Ridge Winery Muscat Semi-Sparkling Early Willamette Valley 2016 Bronze

Washington

White

College Cellars Muscat Inland Desert Vineyard Yakima Valley 2017 Bronze

NO APPELLATION

White

Barefoot Bubbly Peach No Appellation Non-Vintage Bronze

SAKE AND RICE WINES

JAPAN

Sparkling

Hakkaisan Sparkling Awa Niigata Non-Vintage Gold

Katoukichibee Shouten Premium Sparkling Junmai Daiginjo Born Fukui Non-Vintage Silver

Takara Sho Chiku Bai Mio Sparkling Sake Koyto Prefecture Non-Vintage Silver

Junmai

Niigata Meijo Silver Junmai-Shu Koshino Kanchubai Niigata Non-Vintage Gold

Shata Shuzo Tengumai Yamahai Jikomi Junmai Ishikawa Non-Vintage Gold

Takenotsuyu Bamboo Tears Junmai Yamagata Non-Vintage Gold

Honda Shoten Tokubetsu Junmai Tatsuriki Kimoto Hyogo Non-Vintage Silver

Kikusui Junmai Niigata Non-Vintage Silver

Junmai Tokubetsu

Rihaku Dreamy Clouds Tokubetsu Junmai Shimane Prefecture Non-Vintage Silver

Suigei Drunken Whale Tokubetsu Junmai Kochi Non-Vintage Silver

Taka Noble Arrow Tokubetsu Junmai Yamaguchi Prefecture Non-Vintage Bronze

Junmai Ginjo

Kikusui Organic Junmai Ginjo Chrysanthemum Mist Niigata Non-Vintage Gold

Nihonsakari Nama Genshu Junmai Ginjo Hyogo Non-Vintage Gold

Shimeharitsuru Junmai Ginjo Jun Niigata Non-Vintage Gold

Niigata Meijo Gold Junmai Ginjo Koshino Kanchubai Niigata Non-Vintage Silver

Niigata Meijo Kamenoo Janmai Ginjo Koshino Kanchubai Niigata Non-Vintage Silver

Shimizu-No-Mai Pure Dawn Junmai Ginjo Japan Non-Vintage Silver

Suigei Kouiku No.54 Junmai Ginjo Kochi Non-Vintage Silver

Shiokawa Cowboy Yamahai Junmai Ginjo Genshu Niigata Prefecture Non-Vintage Bronze

Junmai Daiginjo

Dassai Junmai Daiginjo Otter Fest 23 Yamaguchi Non-Vintage Gold

Dassai Junmai Daiginjo Beyond Yamaguchi Non-Vintage Gold

Katoukichibee Shouten Junmai Daiginjo Born: Tokusen Specially Limited Fukui Non-Vintage Gold

Katoukichibee Shouten Junmai Daiginjo Born: Nihon No Tsubasa (Wing of Japan) Specially LImited Fukui Non-Vintage Gold

Katoukichibee Shouten Junmai Daiginjo Born Gold Specially Limited Fukui Non-Vintage Gold

Katoukichibee Shouten Special Junmai Daiginjo Born Muroka Nama Genshu Fukui Non-Vintage Gold

Kikusui Sakamai Junmai Daiginjo Chrysanthemum Mist Niigata Non-Vintage Gold

Shimizu-No-Mai Pure Night Junmai Daiginjo Premium Non-Vintage Gold

Asahi Kamuy Hyo-on Chozo Junmai Daiginjo Hokkaido Non-Vintage Silver

Kameda Jyunmai Daiginjyo Chiba Non-Vintage Silver

Katoukichibee Shouten Junmai Daiginjo Born Yume Wa Masayume (Dreams Come True) Specially Limited Fukui Non-Vintage Silver

Konteki Pearls of Simplicity Junmai Daiginjo Kyoto Prefecture Non-Vintage Silver

Shata Shuzo Tengumai Junmai Daiginjo 50 Ishikawa Non-Vintage Silver

Shimizu-No-Mai Pure Dusk Junmai Daiginjo Japan Non-Vintage Bronze

Honjozo and Honjozo Tokubetsu

Hakkaisan Tokubetsu Honjozo Niigata Non-Vintage Gold

Kikusui Karakuchi Niigata Non-Vintage Silver

Ginjo

Hakkaisan Shiboritate Genshu Niigata Non-Vintage Silver

Daiginjo

Kamotsuru Soukaku Daiginjo Hiroshima Non-Vintage Gold

Miyao Sake Brewing Company Shimeharitsuru Daiginjo Gold Label Niigata Non-Vintage Gold

Nanbu Bijin Daiginjo Southern Beauty Iwate Non-Vintage Gold

Momokawa Daiginjo Murai Family Aomori Prefecture Non-Vintage Silver

Nihonsakari Daiginjo Hyogo Non-Vintage Silver

SOUTH KOREA

Kooksoondang Bek Se Ju South Korea Non-Vintage Silver

UNITED STATES

California

Junmai

Takara Sho Chiku Bai Classic Junmai California Non-Vintage Bronze

Takara Sho Chiku Bai SHO Junmai Organic California Non-Vintage Bronze

Junmai Ginjo

Takara Sho Chiku Bai SHO Junmai Ginjo California Non-Vintage Silver

Takara Sho Chiku Bai Premium Ginjo California Non-Vintage Bronze

Junmai Daiginjo

Takara Sho Chiku Bai Junmai Daiginjo Limited Release California Non-Vintage Gold

Takara Sho Chiku Bai REI Junmai Daiginjo California Non-Vintage Silver

WHITE WINES

ARGENTINA

Mendoza

Viña Cobos Felino Chardonnay Mendoza 2017 Bronze

AUSTRALIA

New South Wales

Tyrrell’s Wines HVD Semillon Single Vineyard Hunter Valley 2011 Gold

Tyrrell’s Wines Vat 1 Semillon Hunter Valley 2013 Silver

Tyrrell’s Wines Semillon Hunter Valley 2017 Bronze

South Australia

Jim Barry Assyrtiko Clare Valley 2017 Gold

Pewsey Vale Riesling Single Vineyard Estate Eden Valley 2017 Gold

Yalumba Viognier Samuel’s Garden Collection Eden Valley 2016 Silver

Shaw + Smith M3 Chardonnay Adelaide Hills 2015 Bronze

Torbreck Woodcutter’s Semillon Barossa Valley 2016 Bronze

South Eastern Australia

Yellow Tail Moscato South Eastern Australia Non-Vintage Bronze

Victoria

Fowles Wines Ladies who Shoot Their Lunch Riesling Victoria 2016 Bronze

Fowles Wines Ladies Who Shoot Their Lunch Wild Ferment Chardonnay Victoria 2016 Bronze

Western Australia

Vasse Felix Heytesbury Chardonnay Margaret River 2016 Gold

Vasse Felix Chardonnay Margaret River 2015 Silver

Robert Oatley Finisterre Chardonnay Margaret River 2016 Bronze

AUSTRIA

Niederösterreich

Pfaffl Zeisneck Grüner Veltliner Weinviertel DAC 2016 Gold

Huber Obere Steigen Grüner Veltliner Traisental DAC 2016 Silver

Loimer Langenlois Grüner Veltliner Kamptal DAC 2016 Silver

Pratsch Grüner Veltliner Riede Rotenpüllen Single Vineyard Estate Niederosterreich 2016 Silver

Weingut Knoll Ried Schütt Grüner Veltliner Smaragd Wachau 2015 Silver

Other Austria Regions

Biokult Grüner Veltliner Burgenland 2016 Silver

Huber Terrassen Riesling Traisental DAC 2016 Bronze

BULGARIA

Rough Day Chardonnay Thracian Valley 2016 Bronze

CANADA

13th Street Winery Chardonnay June’s Vineyard VQA Creek Shores 2016 Bronze

CHILE

Concha y Toro Marques de Casa Concha Chardonnay DO Limari 2015 Silver

Amayna Sauvignon Blanc Estate Bottled DO Leyda Valley 2016 Bronze

Globerati Sauvignon Blanc Valle Central 2017 Bronze

Luis Felipe Edwards Marea Chardonnay Valle de Leyda 2016 Bronze

Matetic Vineyards EQ Coastal Sauvignon Blanc Casablanca Valley 2017 Bronze

CYPRUS

Tsiakkas Xynisteri PGI Lemesos 2016 Gold

FRANCE

Alsace

Domaine Gustave Lorentz Evedence Riesling Dry Alsace AOC 2015 Silver

Trimbach Schlossberg Riesling Grand Cru Alsace AOC 2014 Silver

Famille Hugel Classic Riesling Alsace AOC 2015 Bronze

Burgundy

Chablis

La Chablisienne Côte de Léchet Mis en Bouteille a la Propriete Chablis Premier Cru AOC 2015 Gold

La Chablisienne Grande Cuvée Mis en Bouteille a la Propriete Chablis Premier Cru AOC 2015 Gold

Albert Bichot Chassagne-Montrachet Chassagne Montrachet AOC 2015 Silver

La Chablisienne Château Grenouilles Estate Bottled Mis en Bouteille a la Propriete Chablis Grand Cru AOC 2013 Silver

La Chablisienne La Sereine Mis en Bouteille a la Propriete Chablis AOC 2015 Silver

La Chablisienne Pas Si Petit Estate Bottled Mis en Bouteille a la Propriete Petit Chablis AOC 2016 Silver

Albert Bichot Chablis Chablis AOC 2015 Bronze

La Chablisienne Fourchaume Mis en Bouteille a la Propriete Chablis Premier Cru AOC 2016 Bronze

La Chablisienne Les Vénérables Mis en Bouteille a la Propriete Chablis AOC 2015 Bronze

Other Burgundy Regions

Albert Bichot Puligny-Montrachet Puligny-Montrachet AOC 2014 Gold

Terres Secretes Croix-Jarrier Mis en Bouteille a la Propriete Mâcon Verzé 2016 Silver

Terres Secretes Les Sentinelles Mis en Bouteille a la Propriete Saint-Véran AOC 2014 Silver

Château Fuisse Tete de Cru Mis en Bouteille au Chateau Pouilly-Fuisse AOC 2015 Bronze

Loire Valley

Jean-Max Roger Sancerre Veilles Vignes Sancerre AOC 2013 Gold

Claude Branger Monnières-Saint Fiacre Mis en Bouteille au Domaine Muscadet Sèvre et Maine AOC 2014 Silver

Domaine de la Perrière Mègalithe Sancerre Mis en Bouteille au Domaine Sancerre AOC 2014 Silver

Domaine Paul Buisse Sauvignon Touraine AOP 2016 Silver

Pascal Jolivet Attitude Val de Loire AGP 2016 Bronze

Other France Regions

Château la Nerthe Blanc Chateauneuf-du-Pape 2016 Gold

Jean-Luc Colombo La Belle de Mai Saint-Peray AOC 2016 Silver

André Lurton Château Bonnet Sauvignon Blanc-Sémillon-Muscadelle Entre-Deux-Mers AOC 2016 Bronze

Cuvée Jean Paul Blanc de Blancs Sec Pays des Côtes de Gascogne IGP 2016 Bronze

Domaine Jones Grenache Gris IGP Côtes Catalanes 2015 Bronze

Domaine Ollier-Taillefer Allegro Faugères AOP 2015 Bronze

GEORGIA REPUBLIC OF

JSC Cradle of Wine Gogi’s Wine Kakheti 2013 Silver

GERMANY

Mosel

Maximin Grünhäuser Riesling Abtsberg Spätlese Pradikatswein VDP. Grosse Lage Gutsabfüllung Mosel 2016 Gold

Dr. Loosen Riesling Ürziger Würzgarten Kabinett Pradikatswein Mosel 2016 Silver

Dr. Loosen Riesling Erdener Treppche Alte Reben Trocken VDP. Grosse Lage Mosel 2014 Silver

Dr. Loosen Riesling Wehlener Sonnenuhr Spätlese Pradikatswein Mosel 2016 Silver

Fritz Haag Riesling Brauneberger Juffer Sonnenuhr Spätlese Pradikatswein Gutsabfüllung Mosel 2016 Silver

Gunther Steinmetz Brauneberger Juffer Riesling Kabinett Gutsabfüllung Mosel 2016 Silver

Gunther Steinmetz Kestener Paulinsberg Riesling Spätlese Gutsabfüllung Mosel 2016 Silver

Gunther Steinmetz Kestener Paulinsberg Riesling Auslese Gutsabfüllung Mosel 2016 Silver

Gunther Steinmetz Piesporter Treppchen Riesling Mosel 2016 Silver

Karthauserhof Riesling Trocken Mosel 2016 Silver

Maximin Grünhäuser Riesling Herrenberg Kabinett Pradikatswein VDP. Grosse Lage Gutsabfüllung Mosel 2015 Silver

Fritz Haag Riesling Brauneberger Kabinett Pradikatswein Gutsabfüllung Mosel 2016 Bronze

Gunther Steinmetz GW Wintricher Geierslay Riesling Gutsabfüllung Mosel 2016 Bronze

Rheingau

Balthasar Ress Riesling Hattenheimer Schützenhaus Kabinett Gutsabfüllung Rheingau 2016 Gold

Balthasar Ress Riesling Hallgarten Gutsabfüllung Rheingau 2016 Gold

Balthasar Ress Riesling Hattenheimer Nussbrunnen Trocken Grosses Gewächs Gutsabfüllung Rheingau 2016 Gold

Smith Story Riesling Rheingau 2016 Gold

Weingut Robert Weil Riesling GG Kiedrich Gräfenberg Trocken Rheingau 2016 Gold

Balthasar Ress Von Unserm Riesling Trocken Gutsabfüllung Rheingau 2016 Silver

Schloss Johannisberg Silberlack Trocken GG Rheingau 2014 Silver

Schloss Vollrads Riesling Estate Rheingau 2016 Silver

Weingut Robert Weil Riesling Kabinett Pradikatswein Rheingau 2016 Silver

Rheinhessen

Louis Guntrum Riesling Nierstein Bergkirche Kabinett Rheinhessen 2015 Gold

Louis Guntrum Riesling Niersteiner Trocken Gutsabfüllung Rheinhessen 2012 Gold

Wagner-Stempel Riesling Gutswein Trocken Gutswein Gutsabfüllung Rheinhessen 2016 Gold

Gunderloch Jean-Baptiste Riesling Kabinett Gutsabfüllung Rheinhessen 2016 Silver

Louis Guntrum Grosses Gewächs Nierstein Hipping Trocken Gutsabfüllung Rheinhessen 2012 Silver

Wagner-Stempel Weissburgunder Trocken Gutswein Gutsabfüllung Rheinhessen 2016 Silver

Wittmann Riesling GG Westhofener Morstein Trocken Gutsabfüllung Rheinhessen 2016 Silver

Wittmann Riesling Westhofener Trocken Gutsabfüllung Rheinhessen 2016 Bronze

Other Germany Regions

Basserman-Jordan Riesling Estate Bottled Pfalz 2016 Silver

Bex Riesling Qualitatswein Nahe 2016 Silver

GREECE

Central Greece

Estate Hatzimichalis Malagousia Dry PGI Atalanti Valley 2017 Silver

Lykos Malagousia Dry PGI Evia 2016 Silver

Domaine Messenicolas Moi Je M’En Fous Malagousia Dry PGI Karditsa Non-Vintage Bronze

Domaine Messenicolas Two Moons Dry PGI Karditsa 2017 Bronze

Lykos Assyrtiko Dry PGI Slopes of Kitherona 2016 Bronze

Crete

Lyrarakis Wines Voila Assyrtiko Dry PGI Crete 2017 Gold

Alexakis Vidiano PGI Crete 2017 Silver

Lyrarakis Wines Plyto Psarades Vineyard Dry PGI Crete 2017 Bronze

Lyrarakis Wines Vilana Dry PGI Crete 2017 Bronze

Macedonia

Alpha Estate Sauvignon Blanc PGI Florina 2017 Gold

Alpha Estate Assyrtiko PGI Florina 2016 Silver

Amethystos Amethystos White PGI Drama 2017 Silver

Chateau Julia Chardonnay Dry PGI Drama 2017 Silver

Domaine Porto Carras Malagouzia PGI Halkidiki 2017 Silver

Domaine Porto Carras White Soul PGI Sithonia PGI Halkidiki 2017 Silver

Kir Yianni Paranga White PGI Macedonia 2017 Silver

Wine Art Estate Plano Malagousia PGI Macedonia 2017 Silver

Wine Art Estate Techni Alipias Dry White PGI Drama 2017 Silver

Domaine Porto Carras Assyrtiko PGI Halkidiki 2016 Bronze

Kir Yianni Samaropetra Sauvignon Blanc Estate Grown PGI Florina 2017 Bronze

Kitrvs Malagouzia Dry PGI Pieria 2016 Bronze

Wine Art Estate Idisma Drios Assyrtiko PGI Drama 2016 Bronze

Peloponnese

Boutari Moschofilero PDO Mantinia 2017 Gold

Mega Spileo Asyrtiko PGI Achaia 2016 Silver

Palivou Vineyards Anemos White Dry PGI Peloponnese 2017 Silver

Skouras Salto Moscofilero Wild Yeast PGI Peloponnese 2016 Silver

Bosinakis Winery Moschofilero PDO Mantinia 2016 Bronze

Palivou Vineyards Stone Hills Dry PGI Peloponnese 2017 Bronze

Skouras Eclectique Viognier Spilitsa PGI Peloponnese 2016 Bronze

Skouras Moscofilero PGI Peloponnese 2017 Bronze

Santorini

Domaine Sigalas 7 Villages Assyrtiko Imerovigli Village PDO Santorini 2016 Gold

Domaine Sigalas Santorini Assyrtiko PDO Santorini 2017 Gold

Gavalas Winery Santorini PDO Santorini 2017 Gold

Argyros Assyrtiko Dry PDO Santorini 2016 Silver

Artemis Karamolegos Winery Mega Cuvée Pyritis Dry PDO Santorini 2016 Silver

Artemis Karamolegos Winery Nykteri Dry PDO Santorini 2016 Silver

Avantis Winery Santorini Afoura PDO Santorini 2015 Silver

Domaine Sigalas 7 Villages Assyrtiko Village Akrotiri PDO Santorini 2016 Silver

Domaine Sigalas Assyrtiko-Athiri PDO Santorini 2017 Silver

Estate Argyros Assyrtiko Dry PDO Santorini 2016 Silver

Santo Winery Aspa PDO Santorini 2015 Silver

Santo Winery Assyrtiko PDO Santorini 2016 Silver

Vassaltis Assyrticko PDO Santorini 2016 Silver

Boutari Assyrtiko PDO Santorini 2016 Bronze

Domaine Sigalas Kavalieros Assyrtiko Single Vineyard PDO Santorini 2015 Bronze

Domaine Sigalas Santorini Barrel Dry Fermented in Oak Barrel PDO Santorini 2016 Bronze

Gavalas Winery Santorini Natural Ferment PDO Santorini 2016 Bronze

Santo Wines Grande Reserve Assyrtiko PDO Santorini 2015 Bronze

Greece Other Regions

Zoinos Winery Debina Respect Orange PDO Zitsa 2016 Gold

Greece (with no additional designation)

Papargyriou Moshoudi-Assyrtiko Blanc Wild Ferment Greece 2016 Bronze

ISRAEL

Golan Heights Winery Gigal Sauvignon Blanc Galilee 2016 Silver

ITALY

Abruzzo

Talamonti Trabocchetto Pecorino Colline Pescaresi IGP 2016 Silver

Di Sipio Colline Teatine Bianco Colline Teatine IGP 2016 Bronze

Lunaria Orsogna Civitas Pecorino Terre di Chieti IGP 2017 Bronze

Tiberio Pecorino Colline Pescaresi IGP 2016 Bronze

Friuli-Venezia Giulia

Eugenio Collavini Turian Ribolla Gialla Friuli Colli Orientali DOC 2016 Silver

The Recipient Pinot Grigio Friuli Grave DOC 2016 Silver

Bosco del Merlo Turranio Sauvignon Blanc Lison Pramaggiore DOC 2016 Bronze

Criterion Pinot Grigio Fruili Grave DOC 2016 Bronze

Ecco Domani Pinot Grigio Delle Venezie IGT 2016 Bronze

Eugenio Collavini Broy Collio DOC 2015 Bronze

Spirito d’Italia Pinot Grigio Della Venezie IGT 2016 Bronze

Tenuta Ca’ Bolani Pinot Grigio Friuli Aquileia DOC 2016 Bronze

Trentino Alto-Adige

Nals Margreid Sirmian Pinot Bianco Alto Adige DOC 2016 Silver

Terlan Terlaner Classico Alto Adige DOC 2016 Silver

Andrian Floreado Sauvignon Blanc Alto Adige DOC 2016 Bronze

Bottega Vinaia Pinot Grigio Estate Bottled Trentino DOC 2016 Bronze

Chloe Pinot Grigio Valdadige DOC 2016 Bronze

Infiné 1939 At Last Cuvée Bianco Vigneti Delle Dolomiti IGT 2016 Bronze

Infiné 1939 Pinot Grigio Trentino Superiore DOC 2015 Bronze

Terlan Pinot Grigio Alto Adige DOC 2016 Bronze

Tuscany

Banfi La Pettegola Vermentino Tuscana IGT 2016 Bronze

Cecchi La Mora Vermentino Maremma Toscana DOC 2016 Bronze

Frescobaldi Chardonnay Pomino DOC 2016 Bronze

Veneto

Monte Tondo Classico Soave DOC 2016 Gold

Pieropan Soave Classico Soave Classico DOC 2016 Silver

Seven Daughters Moscato Veneto IGT 2016 Silver

Azienda Agricola Inama Vigneto Du Lot Soave Classico DOC 2015 Bronze

Suavia Monte Carbonare Garganega Soave Classico DOC 2016 Bronze

Other Italy Regions

Villa Bucci Riserva Classico Estate Bottled Castelli di Jesi Verdicchio DOCG 2014 Gold

Feudo Maccari Grillo Terre Siciliane IGP 2016 Silver

San Salvatore Falanghina Campania IGP 2016 Silver

Pala i’Fiori Vermentino Vermentino di Sardegna DOC 2016 Bronze

Villa Pozzi Pinot Grigio Terre Siciliane IGT 2016 Bronze

JAPAN

Katsunuma Jyozo Agruga Branca Clareza Sur Lie Sur Lie GI Yamanashi 2015 Silver

Katsunuma Jyozo Aruga Branca Issehara GI Yamanashi 2015 Silver

Katsunuma Jyozo Arugano Bosque GI Yamanashi 2015 Silver

Chateau Mercian Chardonnay Nagano 2015 Bronze

LEBANON

Chateau Musar White Mis en Bouteille au Chateau Bekaa Valley 2007 Silver

MEXICO

L.A. Cetto Chenin Blanc Valle de Guadalupe 2017 Silver

Casa Madero Chardonnay Valle de Parras 2017 Bronze

L.A. Cetto Sauvignon Blanc Baja California 2017 Bronze

MULTIPLE COUNTRIES

Yellow Tail Sauvignon Blanc 93% Australia 7% New Zealand Non-Vintage Bronze

NEW ZEALAND

Hawke’s Bay

Anthony Joseph Vidal of Hawkes Bay El Legado Chardonnay Hawkes Bay 2016 Silver

Babich Chardonnay Hawke’s Bay 2017 Silver

Craggy Range Chardonnay Kidnappers Vineyard Single Vineyard Hawkes Bay 2015 Bronze

Tiki Chardonnay Estate Hawke’s Bay 2015 Bronze

Marlborough

Innocent Bystander Sauvignon Blanc Marlborough 2017 Gold

Wairau River Sauvignon Blanc Marlborough 2017 Gold

Marisco Vineyards The King’s Bastard Chardonnay Marlborough Wairau 2016 Silver

Oyster Bay Chardonnay Marlborough 2016 Silver

Babich Black Label Sauvignon Blanc Marlborough 2017 Bronze

Babich Sauvignon Blanc Marlborough 2017 Bronze

Babich Family Estates Headwaters Sauvignon Blanc Individual Vineyard Marlborough 2017 Bronze

Frenzy Sauvignon Blanc Marlborough 2017 Bronze

Hillersden Riesling Marlborough 2016 Bronze

Leefield Station Pinot Gris Marlborough 2017 Bronze

Mud House Sauvignon Blanc Marlborough 2016 Bronze

Oya Pointe Sauvignon Blanc Marlborough 2016 Bronze

Spy Valley Envoy Sauvignon Blanc Johnson Vineyard Marlborough Waihopai Valley 2015 Bronze

The Ned Chardonnay Marlborough Wairau Valley 2016 Bronze

Vavasour Sauvignon Blanc Marlborough Awatere Valley 2016 Bronze

Other New Zealand Regions

Kumeu Village Chardonnay Hand Harvested Kumeu 2016 Gold

Amisfield Pinot Gris Central Otago 2017 Bronze

PORTUGAL

Vinho Verde

Soalheiro Primeiras VInhas Alvarinho DOC Vinho Verde Monção e Melgaço 2016 Gold

Soalheiro Alvarinho DOC Vinho Verde Monção e Melgaço 2016 Silver

Aveleda Alvarinho DOC Vinho Verde 2016 Bronze

Broadbent Vinho Verde DOC Vinho Verde Non-Vintage Bronze

Other Portugal Regions

Bridao Classico Vinho Branco DOC Do Tejo 2016 Silver

Casa Ferreirinha Planalto Reserva Seco DOC Douro 2016 Bronze

Luis Pato Vinhas Velhas Bical-Cercial-Sercialinho Vinho Regional Beira Atlântico 2017 Bronze

Malhadinha Nova Antão Vaz da Peceguina VR Alentejano 2016 Bronze

Muxagat Os Xistos Altos Rabigato DOC Douro 2015 Bronze

Quinta Das Maias Malvasia-Fina Dão DOC 2009 Bronze

Terra Forte Arinto-Viognier-Verdelho Estate Grown & Bottled VR Alentejano 2016 Bronze

SLOVENIA

Domaine Ciringa Fosilni Breg Sauvignon Blanc Stajerska 2015 Bronze

Edi Simcic Chardonnay Goriska Brda 2014 Bronze

SOUTH AFRICA

Cape South Coast

Beaumont Family Wines Chenin Blanc WO Bot River Walker Bay 2017 Gold

Kershaw Chardonnay Clonal Selection WO Elgin 2015 Gold

Boschendal Appellation Series Chardonnay WO Elgin 2016 Silver

Boschendal Appellation Series Sauvignon Blanc WO Elgin 2016 Silver

Coastal Region

Ridgeback Chenin Blanc WO Paarl 2017 Gold

Bellingham The Bernard Series Chenin Blanc Old Vine WO Coastal Region 2016 Silver

Cape Point Vineyards Sauvignon Blanc Reserve WO Cape Peninsula 2016 Silver

Delaire Graff Chenin Blanc Reserve WO Swartland 2015 Silver

Rall White WO Coastal Region 2016 Silver

Backsberg Family Reserve White WO Coastal Region 2017 Bronze

Cape Point Vineyards Isliedh WO Cape Peninsula 2016 Bronze

De Grendel Sauvignon Blanc WO Durbanville 2017 Bronze

Delaire Graff White Reserve WO Coastal Region 2015 Bronze

Klein Constantia Sauvignon Blanc WO Constantia 2016 Bronze

Mount Abora Koggelbos Chenin Blanc Naturally Fermented WO Swartland 2015 Bronze

Robertson

De Wetshof Bon Vallon Chardonnay Unwooded Estate WO Robertson 2017 Silver

De Wetshof Bateleur Chardonnay Estate WO Robertson 2016 Bronze

De Wetshof Lesca Chardonnay Estate WO Robertson 2017 Bronze

Stellenbosch

DeMorgenzon Chenin Blanc Reserve WO Stellenbosch 2016 Gold

Asara Private Cellar Chenin Blanc Vineyard Collection WO Stellenbosch 2017 Silver

Glenelly Chardonnay Estate Reserve WO Stellenbosch 2015 Silver

L’Avenir Chenin Blanc WO Stellenbosch 2016 Silver

Western Cape

Anthonij Rupert Wyne Protea Chenin Blanc WO Western Cape 2017 Silver

De Grendel Koetshuis Sauvignon Blanc WO Western Cape 2017 Silver

Nederburg The Winemaster’s Chenin Banc WO Western Cape 2016 Silver

Cederberg Chenin Blanc WO Cederberg 2016 Bronze

Indaba Chenin Blanc WO Western Cape 2017 Bronze

Nederburg The Young Airhawk Wooded Sauvignon Blanc WO Western Cape 2016 Bronze

Rall Grenache Blanc WO Piekenierskloof 2016 Bronze

Two Oceans Chardonnay WO Western Cape 2016 Bronze

Two Oceans Moscato WO Western Cape 2017 Bronze

Two Oceans Pinot Grigio WO Western Cape 2017 Bronze

SPAIN

Rías Baixas

Lagar da Condesa Kentia Albariño DO Rías Baixas 2016 Gold

Leira Pondal Albariño DO Rías Baixas 2017 Gold

Pirueta Albariño DO Rías Baixas 2017 Gold

Lenda Albariño DO Rías Baixas 2017 Silver

Pazo Pondal Albariño DO Rías Baixas 2016 Silver

Gotas De Mar Albariño DO Rías Baixas 2016 Bronze

Lagar da Condesa Albariño DO Rías Baixas 2016 Bronze

Rueda

Castelo de Medina Verdejo DO Rueda 2017 Silver

Martinsancho Verdejo Producción Limitada DO Rueda 2016 Silver

Matarromera Granza Verdejo DO Rueda 2016 Silver

Avelino Vegas Circe Verdejo DO Rueda 2017 Bronze

Bodega Cuatro Rayas Nave Sur Verdejo DO Rueda 2017 Bronze

Castelo de Medina Sauvignon Blanc DO Rueda 2017 Bronze

Cuatro Rayas Cuarenta Vendimias Seleccion Especial Sobre Lias DO Rueda 2016 Bronze

Cuatro Rayas Verdejo Vinedos Centenarios Sobre Lias DO Rueda 2016 Bronze

Finca Montepedroso Verdejo DO Rueda 2017 Bronze

Other Spain Regions

Gotas De Mar Godello DO Ribeiro 2016 Gold

El Joyero Blanco Cosecha DOC Rioja 2016 Silver

Gotas De Mar Godello Fermentado en Barrica DO Ribeiro 2016 Bronze

Hacienda de Arinzano Chardonnay DOP Pago de Arinzano 2015 Bronze

Ossian Ossian Viñas Viejas VdT Castilla y Leon 2015 Bronze

Ossian Quintaluna VdT Castilla y Leon 2016 Bronze

Pazo Pondal Godello DO Bierzo 2016 Bronze

Raimat Family Vineyards Saira Albariño DO Costers del Segre 2016 Bronze

Valencisco White Rioja Fermentado en Barrica DOCa Rioja 2016 Bronze

TURKEY

Pasaeli Yapincak Thrace 2016 Silver

Vinkara Winery Narince Reserve Anatolia 2015 Bronze

UNITED STATES

Arizona

Callaghan Vineyards Ann’s Malvasia Bianca Willcox 2016 Bronze

California

Carneros

Clos Pegase Chardonnay Mitsuko’s Vineyard Estate Napa Valley Carneros 2016 Gold

Carneros Ranch Chardonnay Carneros 2016 Silver

Mahoney Vineyards Chardonnay Gavin Vineyard Carneros 2016 Silver

Sonoma-Loeb El Novillero Chardonnay Carneros 2015 Silver

Barnett Vineyards Catarina Chardonnay Carneros 2016 Bronze

Ferrari-Carano Chardonnay Reserve Napa Valley Carneros 2014 Bronze

Frank Family Vineyards Chardonnay Carneros 2015 Bronze

Joseph Carr Chardonnay Carneros 2016 Bronze

Rutherford Ranch Chardonnay Reserve Napa Valley Carneros 2015 Bronze

Schug Chardonnay Carneros 2016 Bronze

Scott Family Estate Chardonnay Napa Valley Carneros 2015 Bronze

Starmont Winery and Vineyards Chardonnay Carneros 2015 Bronze

WindVane Chardonnay Estate Grown Carneros 2015 Bronze

Lake County

Brassfield Estate Winery Sauvignon Blanc High Serenity Ranch High Valley 2016 Gold

Bell Sauvignon Blanc Lake County 2017 Bronze

Brassfield Estate Winery Pinot Gris High Serenity Ranch High Valley 2016 Bronze

Lodi

Acquiesce Belle Blanc Lodi 2017 Silver

Acquiesce Picpoul Blanc Lodi 2017 Silver

Acquiesce Viognier Lodi 2017 Silver

Ivory & Burt Chardonnay Lodi 2016 Silver

Acquiesce Clairette Blanche Lodi 2017 Bronze

Acquiesce Grenache Blanc Lodi 2017 Bronze

Acquiesce Roussanne Lodi 2017 Bronze

Old Soul Chardonnay Lodi 2016 Bronze

Sand Point Family Vineyards Chardonnay Lodi 2016 Bronze

Sand Point Family Vineyards Sauvignon Blanc Lodi 2017 Bronze

Mendocino

Fel Chardonnay Anderson Valley 2016 Silver

Copain DuPratt Chardonnay Anderson Valley 2015 Bronze

Long Meadow Ranch Chardonnay Estate Anderson Valley 2015 Bronze

Moniker Chardonnay LaRibera Vineyard Single Vineyard Mendocino 2016 Bronze

Monterey

Arroyo Seco

Blair Estate The Matriarch Chardonnay Delfina’s Vineyard Arroyo Seco 2015 Gold

Lohr Riverstone Chardonnay Arroyo Seco 2016 Gold

Scott Family Estate Chardonnay Dijon Clone Arroyo Seco 2016 Silver

Austerity Chardonnay Arroyo Seco 2016 Bronze

Blair Estate Chardonnay Delfina’s Vineyard Arroyo Seco 2015 Bronze

Lohr Arroyo Vista Chardonnay Arroyo Seco 2016 Bronze Lohr Flume Crossing Sauvignon Blanc Arroyo Seco 2016 Bronze Lohr October Night Chardonnay Arroyo Seco 2016 Bronze

Wente Vineyards Chardonnay Riva Ranch Single Vineyard Arroyo Seco 2016 Bronze

Montery and Monterey County

Chardonnay

Craftwork Chardonnay Estate Vineyards Monterey County 2015 Silver

Maddalena Chardonnay Estate Reserve Monterey 2015 Silver

Metz Road Chardonnay Riverview Vineyard Estate Grown Monterey 2015 Silver

Bridlewood Estate Winery Chardonnay Monterey County 2016 Bronze

Chamisal Vineyards Chardonnay Monterey County 2016 Bronze

Crave Vineyards Chardonnay Monterey County 2014 Bronze

District 7 Chardonnay Estate Grown Monterey 2016 Bronze

Hahn Chardonnay Monterey County 2016 Bronze

Longford Estate Chardonnay Vintage Reserve Monterey County 2016 Bronze

Ranch 32 Chardonnay Estate Grown Monterey 2015 Bronze

Ryder Estate Cuvée 348 Chardonnay Monterey County 2016 Bronze

San Simeon Chardonnay Estate Reserve Monterey 2015 Bronze

Secret Cellars Chardonnay Monterey County 2015 Bronze

Sauvignon Blanc

AL Sauvignon Blanc Monterey County 2017 Bronze

District 7 Sauvignon Blanc Estate Grown Monterey 2016 Bronze

Other Varieties

Seaglass Riesling Monterey County Santa Barbara County 2016 Silver

Wrath EX Dolio Falanghina Monterey 2015 Silver

Lohr Bay Mist White Riesling Monterey County 2016 Bronze

Napa

Chardonnay

Hendry Chardonnay Unoaked Napa Valley 2016 Silver

Hendry Chardonnay Barrel Fermented Napa Valley 2015 Silver

Joseph Cellars Chardonnay Limited Edition Release Napa Valley 2015 Silver

Luna Vineyards Chardonnay Napa Valley 2016 Silver

LVE and Raymond Vineyards LVE Chardonnay Legend Vineyard Exclusive Napa Valley 2015 Silver

Miner Chardonnay Wild Yeast Napa Valley 2014 Silver

BNA Wine Group Volunteer Chardonnay Napa Valley 2016 Bronze

Coquerel Family Wine Estates Chardonnay Napa Valley 2015 Bronze

Hoopla Chardonnay Napa Valley Yountville 2015 Bronze

Magistrate Chardonnay Reserve Napa Valley 2014 Bronze

Michael Pozzan Winery Annabella Chardonnay Special Selection Napa Valley 2016 Bronze

Napa Cellars Chardonnay Napa Valley 2015 Bronze

Pine Ridge Vineyards Chardonnay Carneros Collines Vineyard Napa Valley 2015 Bronze

Raymond Chardonnay Reserve Selection Napa Valley 2015 Bronze

Swanson Vineyards Chardonnay Napa Valley 2015 Bronze

Tamber Bey Unoaked Chardonnay Napa Valley Yountville 2016 Bronze

Sauvignon Blanc

Michael Mondavi Family Animo Heritage Sauvignon Blanc Napa Valley 2015 Silver

Rombauer Vineyards Sauvignon Blanc Napa Valley 2017 Silver

Ziata Sauvignon Blanc Napa Valley 2016 Silver

Charles Krug Sauvignon Blanc Napa Valley St. Helena 2016 Bronze

Coquerel Family Wine Estates Le Petit Coquerel Sauvignon Blanc Napa Valley 2016 Bronze

Flint & Steel Sauvignon Blanc Napa Valley 2016 Bronze

Napa Cellars Sauvignon Blanc Napa Valley 2016 Bronze

Quintessa Illumination Sauvignon Blanc Napa County / Sonoma County 2016 Bronze

Rutherford Ranch Sauvignon Blanc Napa Valley 2016 Bronze

St. Supéry Sauvignon Blanc Dollarhide Estate Vineyard Estate Napa Valley 2016 Bronze

Starmont Winery and Vineyards Sauvignon Blanc Napa Valley 2016 Bronze

Whitehall Lane Sauvignon Blanc Napa Valley Rutherford 2016 Bronze

Other Varieties

Trefethen Family Vineyards Dry Riesling Oak Knoll District of Napa Valley 2016 Gold

Hendry Albariño Hendry Vineyard Napa Valley 2016 Bronze

North Coast

Benziger Family Winery Sauvignon Blanc North Coast 2016 Bronze

Fleur Chardonnay North Coast 2016 Bronze

Josh Cellars Sauvignon Blanc North Coast 2016 Bronze

William Hill Estate Winery Chardonnay North Coast 2016 Bronze

Paso Robles

Halter Ranch Grenache Blanc Estate Bottled Paso Robles Adelaida District 2016 Gold

Brady Vineyard Sauvignon Blanc Paso Robles 2016 Bronze

Broken Earth Winery Vermentino Limited Release Estate Grown Paso Robles 2016 Bronze

Pomar Junction Sidetrack White Paso Robles El Pomar District Non-Vintage Bronze

Pomar Junction Vineyard Roussanne Paso Robles El Pomar District 2016 Bronze

Pomar Junction Vineyard Viognier Paso Robles El Pomar District 2016 Bronze

Pull Chardonnay Estate Grown Paso Robles 2015 Bronze

Robert Hall Chardonnay Paso Robles 2016 Bronze

San Luis Obispo

Baileyana Firepeak Chardonnay Edna Valley 2015 Silver

Talley Vineyards Chardonnay Estate Bottled Arroyo Grande Valley 2015 Silver

Tangent Albarino Paragon Vineyard Estate Grown Edna Valley 2016 Silver

Tangent Sauvignon Blanc Paragon Vineyard Estate Grown Edna Valley 2016 Silver

True Myth Chardonnay Paragon Vineyard Edna Valley 2016 Silver

Niner Wine Estates Chardonnay Estate Vineyards Edna Valley 2016 Bronze

Santa Barbara

Alma Rosa Chardonnay Sta. Rita Hills 2015 Silver

Lafond Chardonnay SRH Sta. Rita Hills 2016 Silver

Qupé Roussanne Bien Nacido Hillside Estate Estate Bottled Santa Maria Valley 2014 Silver

Seaglass Pinot Grigio Santa Barbara County 2016 Silver

Alma Rosa Chardonnay El Jabali Vineyard Sta. Rita Hills 2015 Bronze

Santa Barbara Winery Chardonnay Santa Barbara County 2016 Bronze

Santa Barbara Winery Sauvignon Blanc Santa Ynez Valley 2016 Bronze

Seaglass Chardonnay Unoaked Santa Barbara County 2016 Bronze

Seaglass Sauvignon Blanc Santa Barbara County 2016 Bronze

Sonoma

Russian River Valley

Chardonnay

Bravium Chardonnay Russian River Valley 2016 Gold

Gary Farrell Chardonnay Olivet Lane Vineyard Russian River Valley 2014 Gold

Paul Hobbs Chardonnay Ellen Lane Estate Russian River Valley 2015 Gold

Davis Bynum Chardonnay River West Vineyard Russian River Valley 2015 Silver

Krutz Family Cellars Chardonnay Russian River Valley Green Valley 2014 Silver

Paul Hobbs Chardonnay Edward James Estate Russian River Valley 2015 Silver

Sonoma-Cutrer The Cutrer Chardonnay Estate Bottled Russian River Valley 2015 Silver

DeLoach Vineyards Estate Chardonnay Estate Grown Russian River Valley 2015 Bronze

Gary Farrell Chardonnay Russian River Selection Russian River Valley 2015 Bronze

J Vineyards Chardonnay Russian River Valley 2015 Bronze

Jordan Chardonnay Russian River Valley 2016 Bronze

Trione Vineyards & Winery Chardonnay River Road Ranch Russian River Valley 2015 Bronze

Sauvignon Blanc

Geyser Peak Winery River Ranches Sauvignon Blanc Russian River Valley 2016 Gold

Hanna Sauvignon Blanc Russian River Valley 2017 Silver

Frei Brothers Sauvignon Blanc Sonoma Reserve Russian River Valley 2016 Bronze

Trione Vineyards & Winery Sauvignon Blanc River Road Ranch Russian River Valley 2016 Bronze

Other Varieties

MacMurray Estate Vineyards Pinot Gris Russian River Valley 2016 Silver

Bent Oak Winery Viognier Russian River Valley 2016 Bronze

Ron Rubin Pinot Gris Russian River Valley 2016 Bronze

Sonoma Coast

Chardonnay

DuMol Chardonnay Estate Vineyard Sonoma Coast 2014 Gold

Kistler Les Noisetiers Chardonnay Sonoma Coast 2016 Gold

Fort Ross Vineyard & Winery FRV Chardonnay Sonoma Coast Fort Ross-Seaview 2015 Silver

Joseph Phelps Chardonnay Freestone Vineyards Estate Grown Sonoma Coast 2016 Silver

Patz and Hall Chardonnay Sonoma Coast 2015 Silver

Rodney Strong Chardonnay Sonoma Coast Estate Vineyards Sonoma Coast 2015 Silver

Amici Chardonnay Sonoma Coast 2015 Bronze

Cline Family Cellars Chardonnay Estate Grown Sonoma Coast 2016 Bronze

Dunstan Chardonnay Durell Vineyard Sonoma Coast 2015 Bronze

Flowers Vineyards & Winery Chardonnay Camp Meeting Ridge Estate Bottled Sonoma Coast 2014 Bronze

Reata Chardonnay Sonoma Coast 2016 Bronze

Sea Slopes – Fort Ross Winery Sea Slopes Chardonnay Sonoma Coast 2016 Bronze

Sonoma-Cutrer Russian River Ranches Chardonnay Estate Bottled Sonoma Coast 2015 Bronze

The Calling Chardonnay Sonoma Coast 2016 Bronze

Three Sticks Chardonnay Durell Vineyard Sonoma Coast 2015 Bronze

Other Varieties

Folie a Deux Pinot Gris Sonoma Coast 2016 Bronze

Three Sticks Pinot Blanc Durell Vineyard Sonoma Coast 2016 Bronze

Sonoma County

Chardonnay

Carol Shelton Wild Thing Chardonnay Sonoma County 2016 Bronze

Chloe Chardonnay Sonoma County 2015 Bronze

Ferrari-Carano Chardonnay Sonoma County 2015 Bronze

Landmark Vineyards Overlook Chardonnay Sonoma County 2015 Bronze

Neyers 304 Chardonnay Sonoma County 2016 Bronze

Olema Chardonnay Sonoma County 2016 Bronze

Riesling

Langhart & Hill Dry Riesling Gould Family Vineyard Sonoma County 2015 Silver

Bouquet Dry Riesling Dry Sonoma County 2014 Bronze

Sauvignon Blanc

Capture Tradition Sauvignon Blanc Sonoma County 2016 Bronze

Ferrari-Carano Fumé Blanc Sauvignon Blanc Sonoma County 2016 Bronze

Sanglier Wild Tusque Sauvignon Blanc Sonoma County 2016 Bronze

Other Sonoma Regions

Dry Creek Vineyard Sauvignon Blanc Dry Creek Valley 2017 Gold

Eco Terreno Cuvée Acero Sauvignon Blanc Alexander Valley 2016 Gold

Fritz Sauvignon Blanc Dry Creek Valley 2016 Silver

Kistler Chardonnay McCrea Vineyard Athearn Estate Sonoma Mountain 2015 Silver

Rodney Strong Charlotte’s Home Sauvignon Blanc Estate Northern Sonoma 2016 Silver

Alexander Valley Vineyards Chardonnay Wetzel Family Estate Estate Grown & Bottled Alexander Valley 2016 Bronze

Criterion Sauvignon Blanc Dry Creek Valley 2016 Bronze

Other California Regions

McManis Family Vineyards Viognier River Junction 2016 Gold

Murrieta’s Well The Whip White Blend Estate Vineyard Livermore Valley 2016 Silver

Wilson Foreigner Albariño Rorick Vineyard Sierra Foothills 2016 Silver

Cypress Vineyards Chardonnay Central Coast 2016 Bronze

Edna Valley Vineyard Chardonnay Central Coast 2015 Bronze

LangeTwins Family Winery and Vineyards Chardonnay Estate Grown Clarksburg 2016 Bronze

McManis Family Vineyards Chardonnay River Junction 2016 Bronze

California (with no additional designation)

Chardonnay

Avalon CHARD Chardonnay California 2016 Gold

California Roots Chardonnay California 2016 Gold

WineShop At Home Fact Chardonnay California 2015 Gold

ZD Wines Chardonnay California 2016 Gold

Bread & Butter Chardonnay California 2016 Silver

Chateau Souverain Chardonnay California 2014 Silver

Josh Cellars Chardonnay California 2016 Silver

Lander-Jenkins Chardonnay California 2016 Silver

Liberty Creek Chardonnay California Non-Vintage Silver

Middle Sister Smarty Pants Chardonnay California Non-Vintage Silver

Wine Cube Chardonnay California 2016 Silver

A3 Chardonnay California 2015 Bronze

AVA Grace Vineyards Chardonnay California 2015 Bronze

Bandit Chardonnay California Non-Vintage Bronze

Barefoot Chardonnay California Non-Vintage Bronze

Blazon Chardonnay California 2016 Bronze

BNA Wine Group Butternut Chardonnay California 2016 Bronze

California Dream Chardonnay California 2016 Bronze

Don Sebastiani & Sons The Crusher Chardonnay Unoaked California 2016 Bronze

Ghost Pines Winemaker’s Blend Chardonnay 51% Monterey County/31% Napa County/18% Sonoma County California 2015 Bronze

Harken Chardonnay Barrel Fermented California 2016 Bronze

Imagery Chardonnay California 2016 Bronze

Jack’s House Chardonnay California 2015 Bronze

JaM Cellars Butter Chardonnay California 2016 Bronze

Jamieson Ranch Vineyards Light Horse Chardonnay California 2016 Bronze

Joel Gott Chardonnay Unoaked California 2016 Bronze

Meiomi Chardonnay Sonoma County Monterey County Santa Barbara County California 2016 Bronze

Montevina Chardonnay Omira Hills California 2015 Bronze

No Curfew Chardonnay California 2015 Bronze

Simple Life Chardonnay California 2016 Bronze

Slo Down Wines Broken Dreams Chardonnay California 2015 Bronze

Splendid Oak Cellars Chardonnay Signature Reserve California 2016 Bronze

The Original Dark Horse Chardonnay California 2015 Bronze

Three Thieves Chardonnay California 2016 Bronze

Vintage Crush Chardonnay California Non-Vintage Bronze

Moscato

Barefoot Moscato California Non-Vintage Silver

Flipflop Wines Moscato California Non-Vintage Silver

Gallo Family Vineyards Moscato California Non-Vintage Silver

Mirassou Winery Moscato California 2016 Silver

Middle Sister Sweet & Sassy Moscato California Non-Vintage Bronze

The Naked Grape Moscato California Non-Vintage Bronze

Sauvignon Blanc

Folie a Deux Menage a Trois Sauvignon Blanc California 2016 Silver

Imagery Sauvignon Blanc California 2016 Silver

Tom Gore Vineyards Sauvignon Blanc California 2016 Silver

Bandit Sauvignon Blanc California Non-Vintage Bronze

Barefoot Sauvignon Blanc California Non-Vintage Bronze

Chateau Souverain Sauvignon Blanc California 2016 Bronze

Geyser Peak Winery Sauvignon Blanc California 2016 Bronze

Joel Gott Sauvignon Blanc California 2016 Bronze

Wine Cube Sauvignon Blanc California 2016 Bronze

Other Varieties and Blends

Folie a Deux Menage a Trois White California 2016 Silver

4R Ranch Vineyards & Winery Trillentrot Symphony-Chenin Blanc California 2015 Bronze

McManis Family Vineyards Pinot Grigio California 2016 Bronze

Pine Ridge Chenin Blanc + Viognier California 2016 Bronze

The Original Dark Horse Pinot Grigio California 2016 Bronze

Three Thieves Pinot Grigio California 2016 Bronze

WineShop At Home Dusk Chenin Blanc California 2016 Bronze

Maryland

Sugarloaf Mountain Vineyard Chardonnay Maryland 2016 Bronze

Michigan

Brengman Brothers Estate Wines Block 65 Blend Crain Hill Vineyard Leelanau Peninsula 2016 Bronze

Brengman Brothers Estate Wines Chardonnay Unoaked Crain Hill Vineyard Artist Series Leelanau Peninsula 2016 Bronze

Brengman Brothers Estate Wines Gewürztraminer Crain Hill Vineyard Gary’s Reserve Leelanau Peninsula 2016 Bronze

Brengman Brothers Estate Wines Riesling Crain Hill Vineyard Spätlese Leelanau Peninsula 2016 Bronze

Missouri

St. James Winery Dry Vignoles Winemaker Series Small Batch Ozark Highlands 2016 Silver

St. James Winery Seyval Dry Winemakers Series Small Batch Ozark Highlands 2016 Bronze

St. James Winery Vignoles Semi-Dry Ozark Highlands 2016 Bronze

New York

Finger Lakes

Wagner Vineyards Riesling Select Estate Bottled Finger Lakes 2016 Gold

Empire Estate Riesling Dry Finger Lakes 2016 Silver

Hazlitt 1852 Vineyards Gewürztraminer Finger Lakes 2014 Silver

Hazlitt 1852 Vineyards Homestead Reserve Riesling Finger Lakes 2016 Silver

Red Newt Cellars Circle Riesling Finger Lakes 2016 Silver

Wagner Vineyards Semi Dry Riesling Estate Bottled Finger Lakes 2016 Silver

Empire Estate Riesling Dry Reserve Finger Lakes 2016 Bronze

Hazlitt 1852 Vineyards Chardonnay Barrel Fermented Finger Lakes 2015 Bronze

Hazlitt 1852 Vineyards Grüner Veltliner Finger Lakes 2014 Bronze

Hazlitt 1852 Vineyards Pinot Gris Finger Lakes 2016 Bronze

Hazlitt 1852 Vineyards Sauvignon Blanc Finger Lakes 2016 Bronze

Red Newt Cellars The Knoll Riesling Lahoma Vineyard Finger Lakes 2015 Bronze

Wagner Vineyards Dry Riesling Estate Bottled Finger Lakes 2016 Bronze

North Fork of Long Island

Kontokosta Sauvignon Blanc North Fork of Long Island 2016 Silver

Macari Sauvignon Blanc Katherine’s Field North Fork of Long Island 2016 Bronze

North Carolina

Jones von Drehle Petit Manseng Estate Yadkin Valley 2016 Bronze

Jones von Drehle Viognier Estate Yadkin Valley 2016 Bronze

Oregon

Dundee Hills

Sokol Blosser Chardonnay Dundee Hills 2016 Silver

Knudsen Vineyards Chardonnay Dundee Hills 2016 Bronze

Winter’s Hill Pinot Blanc Reserve Estate Grown Dundee Hills 2015 Bronze

Winter’s Hill Pinot Gris Watershed Estate Grown Dundee Hills 2016 Bronze

Eola-Amity Hills

Argyle Nuthouse Chardonnay Lone Star Vineyard Master Series Eola-Amity Hills 2015 Silver

Origin Gouges Zivo Vineyard Eola-Amity Hills 2016 Silver

Brooks Riesling Orchard Fold Vineyard Eola-Amity Hills 2016 Bronze

Southern Oregon

2Hawk Chardonnay Rogue Valley 2016 Bronze

Abacela Albariño 100% Estate Produced Southern Umpqua Valley 2016 Bronze

Brandborg Vineyard & Winery Gewurztraminer Elkton 2014 Bronze

Willamette Valley

Chardonnay

Domaine Divio Chardonnay Willamette Valley 2016 Gold

Johan Vineyards Visdom Chardonnay Willamette Valley 2014 Gold

Omero Cellars Chardonnay Willamette Valley 2016 Silver

Chehalem INOX‚Ñ¢ Unoaked Chardonnay Estate Grown Willamette Valley 2016 Bronze

Furioso La Linea Chardonnay Willamette Valley 2015 Bronze

Left Coast Chardonnay Truffle Hill Estate Willamette Valley 2016 Bronze

Lumos Chardonnay Wren Vineyard Willamette Valley 2015 Bronze

Maison Roy & Fils Chardonnay Unfined & Unfiltered Terry Family Vineyard & Iron Filbert Vineyard Willamette Valley 2016 Bronze

Walter Scott Cuvée Anne Chardonnay Willamette Valley 2015 Bronze

Pinot Gris/Pinot Grigio

Apolloni Vineyards Pinot Gris Willamette Valley 2016 Gold

King Estate Domaine Pinot Gris Willamette Valley 2016 Silver

Raptor Ridge Pinot Gris Willamette Valley 2016 Silver

Chehalem Three Vineyard Pinot Gris Estate Grown Willamette Valley 2016 Bronze

Coeur de Terre Vineyard Pinot Gris Willamette Valley 2016 Bronze

Joe Dobbes Collection JoVino Pinot Gris Willamette Valley 2016 Bronze

Lumos Rudolfo Pinot Gris Logsdon Ridge Vineyard Willamette Valley 2016 Bronze

Silvan Ridge Winery Pinot Gris Willamette Valley 2016 Bronze

Other Varieties

Chehalem Three Vineyard Riesling Estate Grown Willamette Valley 2015 Silver

Johan Vineyards Grüner Veltliner Estate Willamette Valley 2015 Silver

Minimus Grüner Veltliner Johan Vineyard Willamette Valley 2015 Silver

Oregon (with no additional designation)

A to Z Wineworks Chardonnay Unoaked Oregon 2016 Bronze

A to Z Wineworks Pinot Gris Oregon 2016 Bronze

Iris Vineyards Pinot Gris Oregon 2016 Bronze

Penner-Ash Viognier Oregon 2016 Bronze

Texas

Texas High Plains

Roussanne

Kuhlman Cellars Roussanne Texas High Plains 2016 Gold

Lost Draw Roussanne La Pradera Vineyard Texas High Plains 2016 Silver

Christoval Vineyards Rambouillet Roussanne Texas High Plains 2015 Bronze

Signor Vineyards Roussanne Moonlight Vineyard Texas High Plains 2016 Bronze

Viognier

Hilmy Cellars Viognier Texas High Plains 2015 Gold

The Triple D Winery Ty’s Sweet Viogner Texas High Plains 2017 Silver

Becker Vineyards Viognier Farmhouse Vineyards Reserve Texas High Plains 2015 Bronze

Christoval Vineyards Rambouillet Viognier Texas High Plains 2015 Bronze

White Blend

Hilmy Cellars Persephone Texas High Plains 2015 Bronze

Pheasant Ridge Three Barrels Up Texas High Plains 2016 Bronze

Zero 815 Winery Hyeland White Blend Texas High Plains 2016 Bronze

Other Varieties

Hilmy Cellars Albariño Blackwater Draw Texas High Plains 2016 Gold

Lost Oak Winery Orange Muscat Diamante Doble Vineyards Reserve Texas High Plains 2016 Silver

Caprock Winery Dry Gewürztraminer Diamante Doble Vineyard Texas High Plains 2016 Bronze

Lewis Wines Chenin Blanc Texas High Plains 2016 Bronze

Lost Draw Picpoul Blanc Timmons Estate Vineyard Texas High Plains 2016 Bronze

Other Texas Regions

Ron Yates Viognier Tio Pancho Ranch Texas Hill Country 2016 Silver

Wedding Oak Winery Marsanne High Valley Estate Vineyards Texas Hill Country 2016 Silver

Brennan Vineyards Viognier Comanche County 2016 Bronze

Fall Creek Vineyards Sauvignon Blanc Vintner’s Selection Escondido Valley 2017 Bronze

Wines of Dotson Cervantes Perseverance Texas Hill Country and High Plains 2016 Bronze

Texas (with no additional designation)

Blanc du Bois

Haak Vineyards & Winery Blanc du Bois Semi-dry Texas 2017 Silver

Haak Vineyards & Winery Blanc du Bois Dry Texas 2017 Silver

Enoch’s Stomp Blanc DuBois Off-dry Texas 2017 Bronze

Viognier

McPherson Viognier Texas 2016 Gold

Spicewood Vineyards Viognier Texas 2016 Silver

Becker Vineyards Viognier Texas 2016 Bronze

Pedernales Cellars Viognier Reserve Texas 2016 Bronze

Other Varieties and Blends

Brennan Vineyards Lily Rousanne Reddy Vineyards Texas 2016 Gold

Caudalie Crest Prairie Mist Texas 2016 Gold

Duchman Family Winery Vermentino Bingham Family Vineyard Texas 2016 Gold

Enoch’s Stomp Muscat Canelli Texas 2017 Gold

McPherson Chenin Blanc Dry Old Vines Texas 2015 Silver

Trilogy Cellars Gewürztraminer Texas 2016 Silver

Becker Vineyards Prairie Cuvee Texas 2015 Bronze

Duchman Family Winery Trebbiano Bingham Family Vineyard Texas 2016 Bronze

Llano Estacado Winery 1836 White Texas 2016 Bronze

Valley Mills Vineyards Vermentino Texas 2016 Bronze

White Fox Vineyards Dry White Texas Non-Vintage Bronze

White Fox Vineyards Sweet White Texas Non-Vintage Bronze

Virginia

Barboursville Vineyards Viognier Reserve Virginia 2016 Silver

Barboursville Vineyards Vermentino Reserve Virginia 2016 Bronze

Horton Viognier Orange County 2016 Bronze

Pollak Vineyards Chardonnay Estate Grown Monticello 2015 Bronze

Washington

Amavi Cellars Sémillon Estate Vineyards Walla Walla Valley 2016 Bronze

Charles Smith Wines Kung Fu Girl Riesling Ancient Lakes of Columbia Valley 2016 Bronze

Chateau Ste Michelle Eroica Riesling Columbia Valley 2015 Bronze

College Cellars of Walla Walla Chardonnay Walla Walla Valley 2016 Bronze

Descendants Liegeois DuPont Le Blanc Estate Grown & Bottled Red Mountian AVA 2016 Bronze

Milbrandt Vineyards Riesling Evergreen Vineyard Columbia Valley Ancient Lakes 2016 Bronze

Pacific Rim Riesling Wallula Vineyard Horse Heaven Hills 2016 Bronze

American

St. James Winery Riesling Semi-Dry American Non-Vintage Bronze

ROSÉ WINES

ARGENTINA

Dona Paula Rosé of Malbec Mendoza 2017 Silver

AUSTRALIA

Yellow Tail Rosè South Eastern Australia Non-Vintage Bronze

CHILE

Emiliana Natura Rosé Valle del Rapel 2017 Bronze

FRANCE

Provence

Berne Inspiration Côtes De Provence AOP 2017 Bronze

Château De Berne Rosé AOP Côtes De Provence 2017 Bronze

Château Roquefeuille La Combe Côtes de Provence Sainte-Victoire AOP 2016 Bronze

Mirabeau en Provence Côtes de Provence Côtes De Provence AOP 2017 Bronze

Mirabeau en Provence Etoile Côtes De Provence AOP 2017 Bronze

Urban Provence Rosé AOP Côtes De Provence 2017 Bronze

Rhône Valley

Les Dauphins Reserve Côtes du Rhône AOC 2017 Bronze

Chapoutier Belleruche Rosé Côtes-du-Rhône AOC 2017 Bronze

GREECE

Alpha Estate Rose Xinomavro PDO Amyndeon 2017 Silver

Domaine Messenicolas Moi Je M’En Fous Muscat de Hamburg Dry PGI Karditsa Non-Vintage Bronze

Lyrarakis Wines Mandilari Rose Dry PGI Crete 2017 Bronze

Palivou Vineyards Vissino Rosé Dry PGI Corinth 2017 Bronze

ITALY

Grifo Rosato Castel del Monte DOP 2017 Bronze

Masciarelli Villa Gemma Cerasuolo d’Abruzzo DOC 2017 Bronze

MEXICO

Casa Madero V Rosado Valle de Parras 2017 Bronze

NEW ZEALAND

Hillersden Rosé Marlborough 2017 Bronze

PORTUGAL

Broadbent Rosé DOC Vinho Verde Non-Vintage Silver

Terra Forte Touriga Nacional-Syrah-Aragonez Rosé Estate Grown & Bottled VR Alentejano 2016 Bronze

SOUTH AFRICA

Boschendal Chardonnay-Pinot Noir WO Western Cape 2017 Silver

Anthonij Rupert Wyne Protea Dry Rosé Dry WO Coastal Region 2017 Bronze

Noble Hill Mourvèdre Rosé Estate WO Simonsberg-Paarl 2017 Bronze

SPAIN

Castelo Rosé Castilla y León DO 2017 Silver

El Joyero Rosado Rioja DOC 2016 Bronze

Honoro Vera Rosé DO Jumilla 2016 Bronze

Quaderna Via Be Bike Garnacha Rose DO Navarra 2017 Bronze

UNITED STATES

California

Central Coast

Bonny Doon Vineyard Vin Gris de Cigare Central Coast 2017 Silver

Malene Rosé Central Coast 2016 Silver

Chloe Rosé Central Coast 2016 Bronze

Paso Robles

Broken Earth Winery Grenache Rosé Limited Release Estate Grown Paso Robles 2016 Bronze

Chronic Cellars Pink Pedals Paso Robles 2016 Bronze

Onx Indie Rosé of Tempranillo Paso Robles 2017 Bronze

Pomar Junction Vineyard Côtes de Pomar Rosè Paso Robles El Pomar District 2017 Bronze

Victor Hugo Les Mis Rosé Estate Bottled Paso Robles Templeton Gap District 2017 Bronze

Sonoma

Rodney Strong Vineyards Rosé of Pinot Noir Russian River Valley 2017 Silver

Ferrari-Carano Sangiovese Rosé Dry Sonoma County 2017 Bronze

Toad Hollow Vineyards Dry Rosé of Pinot Noir Sonoma County 2017 Bronze

Other California Regions

Acquiesce Grenache Rosé Lodi 2017 Silver

Montevina White Zinfandel Summit Ridge Amador County 2016 Bronze

Murrieta’s Well Dry Rosé Estate Vineyard Livermore Valley 2017 Bronze

California (with no additional designation)

AVA Grace Vineyards Rosé California 2016 Bronze

Folie a Deux Menage a Trois Rosé California 2016 Bronze

Saved Magic Maker Rose California 2016 Bronze

Simple Life Rosé California 2017 Bronze

Oregon

Chef’s Table Rosé of Pinot Noir Willamette Valley 2016 Bronze

Native Flora Strawberry Blonde Pinot Noir Rosé Dundee Hills 2015 Bronze

Texas

Becker Vineyards Provençal Rosé Texas 2016 Silver

Brennan Vineyards Dry Rosé Texas 2016 Silver

Fall Creek Vineyards Grenache Rosé Texas Hill Country 2017 Silver

Kuhlman Cellars Cinsaut Rosé Texas High Plains 2017 Silver

Llano Estacado Winery Monte Stella Rosé Texas 2017 Silver

Becker Vineyards Jolie Rosé Texas 2016 Bronze

Brennan Vineyards Mourvèdre Rosé Dry Reserve Texas 2016 Bronze

Hilmy Cellars Rosé Texas High Plains 2016 Bronze

Washington

College Cellars Rosé of Pinot Gris Reed Vineyard Columbia Valley 2017 Bronze

Johnson Ridge Rosé of Cabernet Sauvignon Walla Walla Valley 2017 Bronze

RED WINES

ARGENTINA

Mendoza

Luján de Cuyo

Dona Paula Black Edition Grown Produced and Bottled on the Estate Lujan de Cuyo 2014 Silver

Nieto Senetiner Bonarda Lujan de Cuyo 2014 Silver

Viña Cobos Bramare Cabernet Sauvignon Unfined & Unfiltered Luján de Cuyo 2015 Silver

Dona Paula Cabernet Sauvignon Estate Lujan de Cuyo 2015 Bronze

Dona Paula Malbec El Alto Parcel Lujan de Cuyo 2011 Bronze

Pulenta Estate Gran Cabernet Franc XI Luján de Cuyo 2013 Bronze

Trivento Eolo Malbec Luján de Cuyo 2013 Bronze

Trivento Golden Reserve Malbec Lujan de Cuyo 2014 Bronze

Valle de Uco

Ben Marco Expresivo Unfined & Unfiltered Valle de Uco 2015 Gold

DeJuanchi Baleirón and Marcelo Pelleriti Malbecaster Malbec Valle de Uco 2015 Silver

Susana Balbo Signature Malbec Unfined & Unfiltered Valle de Uco 2015 Silver

Zuccardi Concreto Malbec Paraje Altamira 2016 Silver

Dona Paula Malbec Bush Vines Alluvial Parcel Tupungato 2011 Bronze

Dona Paula Malbec Estate Valle de Uco 2016 Bronze

José Zuccardi Malbec Valle de Uco 2013 Bronze

Luca Malbec Old Vine Valle de Uco 2015 Bronze

Marcelo Pelleriti Felipe Staiti Euforia Malbec Valle de Uco 2015 Bronze

Marcelo Pelleriti Wines Signature Cabernet Sauvignon Valle de Uco 2016 Bronze

Marcelo Pelleriti Wines Signature Malbec Valle de Uco 2015 Bronze

Marcelo Pelleriti Wines Sol fa Soul Malbec Valle de Uco 2017 Bronze

Mendoza (with no additional designation)

Domaines Barons de Rothschild Lafite and Nicolas Catena Caro Mendoza 2015 Silver

Dona Paula Seleccion de Bodega Malbec Estate Bottled Mendoza 2014 Silver

Viña Cobos Cocodrilo Corte Unfined & Unfiltered Mendoza 2015 Silver

Viña Cobos Felino Cabernet Sauvignon Mendoza 2016 Silver

Weinert Malbec Mendoza 2006 Silver

Achaval Ferrer Quimera Mendoza 2013 Bronze

Alamos Cabernet Sauvignon Mendoza 2016 Bronze

Bodega Septima Septima Obra Mendoza 2014 Bronze

Domaines Barons de Rothschild Lafite and Nicolas Catena Amancaya Malbec-Cabernet Sauvignon Red Blend Reserve Mendoza 2015 Bronze

Gran Enemigo Gualtallory Mendoza 2010 Bronze

Middle Sister Wild One Malbec Mendoza Non-Vintage Bronze

Nieto Senetiner Don Nicanor Malbec Barrel Select Mendoza 2014 Bronze

Proemio Cabernet Sauvignon Reserve Mendoza 2016 Bronze

Proemio Grand Reserve Winemaker’s Selection Mendoza 2014 Bronze

Proemio Syrah-Grenache Reserve Mendoza 2015 Bronze

Septima Malbec Mendoza 2016 Bronze

Tapiz Black Tears Malbec Mendoza 2012 Bronze

Zolo Black Petit Verdot Mendoza 2012 Bronze

Patagonia

Alto Limay Pinot Noir Patagonia 2015 Silver

Chacra Barda Pinot Noir Patagonia 2016 Bronze

ARMENIA

Yacoubian-Hobbs Areni Vayots Dzor Rind 2015 Bronze

AUSTRALIA

South Australia

Barossa

Langmeil Hangin’ Snakes Shiraz-Viognier Barossa 2016 Silver

Yalumba Old Bush Vine Grenache Samuel’s Garden Collection Barossa 2016 Silver

John Duval Wines Entity Shiraz Barossa 2015 Bronze

Langmeil The Fifth Wave Grenache Old Vine Garden Barossa 2016 Bronze

Langmeil Three Gardens SMG Barossa 2016 Bronze

Torbreck The Struie Shiraz Barossa 2015 Bronze

Barossa Valley

Hewitson Old Garden Vineyard Single Vineyard Barossa Valley 2013 Gold

Torbreck The Laird Shiraz Barossa Valley 2012 Gold

Torbreck Descendant Barossa Valley 2014 Silver

Torbreck The Steading Barossa Valley 2015 Silver

Barossa Valley Estate Shiraz Barossa Valley 2015 Bronze

Barossa Valley Estate GSM Grenache-Shiraz-Mourvèdre Barossa Valley 2015 Bronze

Thistledown Silken Beastie Shiraz Barossa Valley 2015 Bronze

Thistledown Thorny Devil Grenache Old Vine Gorgeous Barossa Valley 2015 Bronze

Torbreck Cuvée Juveniles Barossa Valley 2015 Bronze

Torbreck RunRig Barossa Valley 2014 Bronze

Torbreck Woodcutter’s Shiraz Barossa Valley 2016 Bronze

Yalumba Shiraz Steeple Vineyard Light Pass Barossa Valley 2012 Bronze

Clare Valley

Jim Barry The McRae Wood Shiraz Clare Valley 2014 Gold

Jim Barry The Armagh Shiraz Clare Valley 2012 Silver

Taylors Jaraman Shiraz Clare Valley+McLaren Vale 2016 Silver

Taylors Shiraz Clare Valley 2016 Silver

Taylors St Andrews Cabernet Sauvignon Clare Valley 2015 Bronze

Taylors St Andrews Shiraz Clare Valley 2015 Bronze

Coonawarra

Penley Estate Atlas Shiraz Coonawarra 2016 Gold

Penley Estate Steyning Cabernet Sauvignon Coonawarra 2015 Silver

Penley Estate Helios Cabernet Sauvignon Coonawarra 2016 Bronze

Taylors Jaraman Cabernet Sauvignon Coonawarra+Clare Valley 2015 Bronze

Langhorne Creek

Tempus Two Copper Shiraz Langhorne Creek 2013 Bronze

The Opportunist Shiraz Langhorne Creek 2016 Bronze

The Pugilist Cabernet Sauvignon Langhorne Creek 2016 Bronze

Thistledown Cunning Plan Shiraz Langhorne Creek 2016 Bronze

McLaren Vale

Angove Family Winemakers Shiraz Warboys Vineyard McLaren Vale 2014 Silver

Angove Family Crest Shiraz McLaren Vale 2016 Bronze

Angove Family Winemakers Family Crest Grenache-Shiraz-Mourvedre McLaren Vale 2016 Bronze

Angove Family Winemakers The Medhyk Shiraz Old Vine McLaren Vale 2014 Bronze

Robert Oatley GSM Grenache-Shiraz-Mourvèdre McLaren Vale 2015 Bronze

The Vagabond Grenache Old Vine McLaren Vale Blewitt Springs 2016 Bronze

South Australia (with no additional designation)

The Unforgettable Grenache-Shiraz-Mataro South Australia 2017 Bronze

Victoria

Innocent Bystander Syrah Yarra Valley 2016 Silver

Fowles Wines Farm to Table Cabernet Sauvignon Victoria 2015 Bronze

Fowles Wines Farm to Table Shiraz Victoria 2016 Bronze

Fowles Wines Ladies Who Shoot Their Lunch Shiraz Victoria 2015 Bronze

Giant Steps Yarra Valley Pinot Noir Yarra Valley 2016 Bronze

Other Australia Regions

Dalrymple Pinot Noir Pipers River Tasmania 2015 Gold

Vasse Felix Cabernet Sauvignon Margaret River 2014 Gold

Vasse Felix Tom Cullity Cabernet Sauvignon-Malbec Margaret River 2013 Gold

AUSTRIA

Johanneshof Reinisch Pinot Noir Thermenregion 2015 Bronze

BULGARIA

Bulgariana Cabernet Sauvignon & Syrah Thracian Valley 2011 Silver

Bulgariana Cabernet Sauvignon Thracian Valley 2012 Bronze

Rough Day Cabernet Sauvignon Thracian Valley 2014 Bronze

CANADA

Pillitteri Estates Winery Cabernet Franc Niagara-on-the-Lake VQA 2013 Silver

Pillitteri Estates Winery Exclamation Cellar Series Merlot Reserve Niagara-on-the-Lake VQA 2012 Bronze

CHILE

Central Valley Region

Colchagua Valley

Casa Silva Carmenere Los Lingues Vineyard Estate Grown Colchagua Valley 2015 Gold

Criterion Carménère Reserva Colchagua Valley 2015 Silver

Domaines Barons de Rothschild (Lafite) Le Dix de Los Vascos Estate Grown Colchagua Valley 2014 Silver

Domaines Barons de Rothschild (Lafite) Los Vascos Cabernet Sauvignon Grande Reserve Estate Grown Colchagua Valley 2014 Silver

Emiliana Coyam Los Robles Estate Colchagua Valley 2014 Silver

Emiliana Natura Carmenere Colchagua Valley 2016 Silver

Luis Felipe Edwards Doña Bernarda Colchagua Valley 2013 Silver

Carmen Carmenere El Penasco Vineyard Gran Reserva Colchagua Valley 2015 Bronze

MontGras Antu Syrah Colchagua Valley 2014 Bronze

Neyen Espíritu de Apalta Colchagua Valley 2012 Bronze

Primus The Blend Colchagua Valley 2014 Bronze

Maipo Valley

Concha y Toro Marques de Casa Concha Cabernet Sauvignon Maipo Valley 2015 Silver

Don Melchor Cabernet Sauvignon Puente Alto Vineyard Maipo Valley Puente Alto 2014 Silver

Tabali Transversal Reserva Especial Valle del Maipo y Limari 2014 Silver

Carmen Cabernet Sauvignon Los Quillayes Vineyard Gran Reserva Maipo Valley 2013 Bronze

Enclave Cabernet Sauvignon Maipo Valley Pirque 2013 Bronze

Maule Valley

Chilensis Malbec Reserva Estate Bottled Maule Valley 2017 Silver

Concha y Toro Marques de Casa Concha Merlot Maule Valley 2014 Silver

Cremaschi Furlotti Edicion Limitada Carignan Estate Grown & Bottled Maule Valley 2014 Silver

Bouchon Pais Viejo Old Vines Dry Farmed Maule Valley 2017 Bronze

La Fuente Carmenere Estate Grown & Bottled Maule Valley 2015 Bronze

Luis Felipe Edwards Cien Carignan Ancient Vines Maule Valley 2013 Bronze

Oveja Negra Carmenère Single Vineyard Estate Bottled Maule Valley 2015 Bronze

Other Central Valley Regions

Concha y Toro Marques de Casa Concha Carmenere Cachapoal Valley DO Peumo 2015 Silver

Concha y Toro Terrunyo Entre Cordilleras Carmenere Peumo Vineyard Block 27 Cachapoal Valley DO Peumo 2015 Silver

Cremaschi Furlotti Cabernet Sauvignon Peñasco Vineyard Single Vineyard Loncomilla Valley 2015 Silver

Cremaschi Furlotti Edicion Limitada De Familia Estate Grown & Bottled Loncomilla Valley 2015 Silver

Millaman Cabernet Sauvignon-Malbec Estate Reserve Curicó Valley 2016 Silver

Millaman Condor Cabernet Sauvignon Región del Valle Central 2016 Bronze

Coquimbo Region

Tabali Payen Viñas Viejas Limari Valley 2013 Silver

Falernia Syrah Reserva Elqui Valley 2011 Bronze

Tabali Vetas Blancas Syrah Reserva Especial Limari Valley 2015 Bronze

Other Chile Region

Leyda Pinot Noir Las Brisas Single Vineyard Leyda Valley 2014 Gold

De Martino Viejas Tinajas Cinsault Vineyard Guarilihue Itata Valley 2016 Bronze

FRANCE

Beaujolais

Maison L’Envoye Chateau Vivier Monopole Gamay Noir Fleurie AOP 2015 Gold

Boutinot Les Violettes Beaujolais Villages Beaujolais Villages AOC 2016 Silver

Les Vins Georges Duboeuf Domaine de Javernière Cote du Py Morgon AOC 2016 Silver

Maison L’Envoye Côte du Py Gamay Noir Morgon AOP 2015 Silver

Maison L’Envoye Terre de Thé Gamay Noir Moulin-à-Vent AOP 2015 Silver

Chateau des Jacques Morgon AOC Mis en Bouteille au Chateau Morgon AOC 2015 Bronze

Bordeaux

Château la Blancherie Graves Mis en Bouteille au Chateau Graves AOC 2014 Silver

Château Phélan Ségur Saint-Estèphe Mis en Bouteille au Chateau Saint-Estèphe AOC 2014 Silver

André Lurton Chateau Bonnet Cabernet Sauvignon-Merlot Mis en Bouteille au Chateau Bordeaux AOC 2014 Bronze

Château Rollan de By Cru Bourgeois Cru Bourgeois Mis en Bouteille au Chateau Médoc AOC 2011 Bronze

Domaine de L’A Côtes de Bordeaux Mis en Bouteille au Domaine Côtes de Bordeaux AOC Castillon 2011 Bronze

Burgundy

Albert Bichot Clos Des Ursulines Domaine Du Pavillon Monopole Pommard AOC 2015 Silver

Albert Bichot Savigny Les Beaune Savigny Les Beaune AOC 2015 Silver

Albert Bichot Vieilles Vignes de Pinot Noir Bourgogne AOC 2015 Silver

Domaine Faiveley Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes Mis en Bouteille au Domaine Gevrey-Chambertin AOC 2015 Silver

Albert Bichot Clos de L’Ermitage Beaune AOC 2015 Bronze

Domaine de Bellene Nuits-Saint-Georges Vieilles Vignes Nuits-Saint-Georges AOC 2015 Bronze

Domaine de Bellene Savigny-Les-Beaune Vieilles Vignes Savigny-Les-Beaune AOC 2015 Bronze

Louis Jadot Clos des Ursules Beaune Premiere Cru AOC 2009 Bronze

Cahors

Crocus Grand Vin Malbec Cahors AOC 2011 Gold

Crocus L’Atelier Malbec Cahors AOC 2014 Silver

Crocus Le Calcifère Malbec Cahors AOC 2014 Silver

Languedoc-Roussillon

Domaine Jones Vieilles Vignes Fitou AOP 2016 Gold

Domaine Cabirau First Things First Maury Sec AOP 2015 Silver

Domaines Barons de Rothschild (Lafite) Château D’Aussières Corbières AOC 2014 Silver

Château Paul Mas Clos de Mûres Languedoc AOP 2016 Bronze

Domaine Cabirau Serge & Nicolas Maury Sec AOP 2016 Bronze

Domaine Ollier-Taillefer Grande Réserve Faugeres AOP 2014 Bronze

Francois Lurton Mas Janiel Sans Soufre Côtes du Roussillon-Villages AOP 2015 Bronze

Rhône Valley

Northern Rhône Valley

Tardieu-Laurent Vieilles Vignes Crozes Hermitage AOP 2015 Silver

Cave de Tain Syrah Grand Classique Crozes-Hermitage AOP 2015 Bronze

Cave de Tain Syrah Grand Classique Hermitage AOP 2014 Bronze

Southern Rhône Valley

Bieler Pere et Fils La Jassine Cotes du Rhone Villages AOC 2016 Gold

Ogier Reine Jeanne Châteauneuf-du-Pape AOC 2014 Gold

Château de Saint Cosme Les Deux Albion Côtes Du Rhône AOP 2015 Silver

Chateau la Nerthe Rouge Mis en Bouteille au Chateau Chateauneuf-du-Pape 2015 Silver

Chateau Mont-Redon Chateauneuf-du-Pape Mis en Bouteille au Chateau Chateauneuf-du-Pape AOC 2014 Silver

Famille Perrin Les Sinards Chateauneuf-du-Pape AOC 2015 Silver

Les Dauphins Côtes du Rhône Villages Puymeras Côtes du Rhône Villages Puymeras AOC 2016 Silver

Tardieu-Laurent Rouge Châteauneuf-du-Pape AOP 2015 Silver

Boutinot Les Six Cairanne AOC 2015 Bronze

Les Dauphins Côtes du Rhône Reserve Côtes du Rhône AOC 2016 Bronze

Les Dauphins Côtes du Rhône Villages Côtes du Rhône Villages AOC 2017 Bronze

Sélection Laurence Féraud Côtes du Rhône Côtes du Rhône AOC 2015 Bronze

Other France Regions

Domaine de la Guilloterie Tradition Mis en Bouteille au Domaine Saumur Champigny AOC 2015 Silver

Hecht & Bannier Bandol Bandol AOC 2012 Silver

Domaine Richou Les Chateliers Gamay Anjou AOC 2015 Bronze

GERMANY

Friedrich Becker Family Pinot Noir Dry Qualitaetswein Pfalz 2013 Bronze

GLOBAL

The Original Dark Horse Big Red Blend Blend No. 33.1 No Appellation Non-Vintage Bronze

GREECE

Macedonia

Domaine Costa Lazardi Amethystos Rouge PDO Drama 2015 Gold

Tsantali Abaton Gold Selection Agioritiko PGI Mount Athos 2013 Gold

Alpha Estate Xinomavro Hedgehog Vineyard PDO Amyndeon 2015 Silver

Boutari Legacy 1879 Xinomavro Single Vineyard PDO Naoussa 2007 Silver

Boutari Naoussa Grande Reserve PDO Naoussa 2010 Silver

Domaine Porto Carras Chateau Porto Carras Mis en Bouteille au Chateau Côtes de Meliton AOP 2007 Silver

Domaine Porto Carras Limneon PDO Meliton Slopes 2015 Silver

Kir Yianni Ramnista Xinomavro Single Vineyard PDO Naoussa 2013 Silver

Wine Art Estate Techni Alipias Dry Red PGI Drama 2016 Silver

Alpha Estate S.M.X. Unfiltered PGI Florina 2015 Bronze

Alpha Estate Xinomavro Barba Yannis Reserve Vielles Vignes Ecosystem PDO Amyndeon 2014 Bronze

Boutari Naoussa PDO Naoussa 2014 Bronze

Chateau Julia Merlot Dry PGI Drama 2015 Bronze

Kir-Yianni Yianakohori Hills Estate Grown PGI Imathia 2015 Bronze

Tsantali Agioritiko Abaton Xinomavro-Grenache-Limnio PGI Mount Athos 2014 Bronze

Peloponnese

Skouras Grande Cuvee PDO Nemea 2014 Gold

Aivalis Winery Le Sang de la Pierre Unfiltered PDO Nemea 2016 Silver

Cavino Grande Reserve PDO Nemea 2010 Silver

Domain Mega Spileo Grand Cave Cabernet Sauvignon PGI Achaia 2011 Silver

Monemvasios Monemvasios Regional Red Dry Monemvasia 2009 Silver

Palivou Estate Ammos Red Terra Leone Single Vineyard Selection Dry Single Vineyard Selection PDO Nemea 2015 Silver

Skouras Fleva Syrah PGI Peloponnese 2016 Silver

Skouras Megas Oenos Non-filtered PGI Peloponnese 2014 Silver

Skouras Saint George Aghiorghitiko PDO Nemea 2015 Silver

Boutari Nemea PDO Nemea 2016 Bronze

Domain Mega Spileo Grand Cave Dry Red PGI Achaia 2011 Bronze

Monemvasios Mura Rossa Dry PGI Peloponnese 2010 Bronze

Nemeion Estate Nemea Dry Reserve Mis en Bouteille au Chateau Nemea 2008 Bronze

Palivou Estate Nemea Dry Single Vineyard Selection PDO Nemea 2015 Bronze

Skouras Synoro PGI Peloponnese 2012 Bronze

Other Greece Regions

Tsantali Grande Reserve Rapsani PDO Rapsani 2011 Gold

Alexakis Kotsifali 60%-Syrah 40% PGI Crete 2014 Silver

Avantis Estate Agios Chronos PGI Evia 2013 Silver

La Tour Melas Cyrus One Greece 2016 Silver

Lyrarakis Wines Mandilari Plakoura Vineyard Dry Oak Aged PGI Crete 2014 Silver

Tsantali Kanenas Mavroudi-Syrah Odyssey Rhapsody I vs. 104 – 566 Greece 2015 Silver

Zoinos Winery Arktouros PGI Epirus 2015 Silver

Avantis Estate Syrah Unfiltered PGI Evia 2014 Bronze

Domaine Hatzmichalis Merlot Mis en Bouteille au Domaine Estate Bottled PGI Atalanti Valley 2010 Bronze

Monemvasios 300 Dry Red Laconia 2008 Bronze

Winery Monsieur Nicolas Messenicola Dry PDO Messenicola Non-Vintage Bronze

Zoinos Winery Vlahiko PPGI Ioannina 2016 Bronze

ISRAEL

Golan Heights Winery Mount Hermon Red Galilee 2016 Gold

Golan Heights Winery Yarden Cabernet Sauvignon Galilee 2014 Gold

Golan Heights Winery Yarden Merlot Odem Vineyard Galilee 2014 Gold

Galil Mountain Ela Upper Galilee 2014 Silver

Galil Mountain Yiron Galilee 2014 Silver

ITALY

Abruzzo

Di Sipio Montepulciano d’Abruzzo Montepulciano d’Abruzzo DOP 2014 Silver

La Quercia Montepulciano d’Abruzzo Montepulciano d’Abruzzo DOC/DOP 2016 Silver

Masciarelli Marina Cvetiƒá Riserva Montepulciano d’Abruzzo DOC 2015 Silver

Fantini Opi Riserva Montepulciano d’Abruzzo Colline Teramane DOCG 2011 Bronze

Masciarelli Villa Gemma Riserva Montepulciano d’Abruzzo DOC 2012 Bronze

Talamonti Tre Saggi Montepulciano d’Abruzzo DOC 2014 Bronze

Piedmont

Barbaresco

Bruno Giacosa Falletto Barbaresco DOCG 2012 Silver

Fontanafredda Barbaresco Barbaresco DOCG 2014 Silver

Marchesi di Gresy Martinenga Barbaresco DOCG 2013 Bronze

Barbera d’Asti

Marchesi Incisa della Rocchetta Valmorena Barbera d’Asti DOCG 2016 Silver

Braida Montebruna Barbera d’Asti DOCG 2015 Bronze

Marchesi Incisa della Rocchetta Sant‚ÄôEmiliano Superiore Barbera d’Asti DOCG 2015 Bronze

Barolo

Rivetto Barolo Barolo del Comune de Serralunga D’alba DOCG 2013 Gold

Criterion Barolo Barolo DOCG 2013 Silver

Fontanafredda Barolo Barolo DOCG 2013 Silver

Bel Colle Simposio Nebbiolo Barolo DOCG 2013 Bronze

Other Piedmont Regions

Fontanafredda Barbera D’Alba Barbera d’Alba DOC 2016 Silver

Monchiero Carbone Printi Riserva Roero DOCG 2013 Silver

Marchesi Incisa della Rocchetta Colpo D’ Ala Rosso Estate Bottled Monferrato DOC 2011 Bronze

Marchesi Incisa della Rocchetta Marchese Leopoldo Pinot Nero Estate Bottled Piemonte DOC 2015 Bronze

Puglia

Grifo Nero di Troia Puglia IGP 2016 Silver

Grifo Augustale Castel del Monte Nero di Troia Riserva DOCG 2013 Bronze

San Marzano Anniversario 62 Riserva Reserva Primitivo di Manduria DOP 2014 Bronze

Sicily

Graci Etna Rosso Etna Rosso DOC 2015 Silver

Planeta Dorilli Cantina Dorilli Sicilia Cerasuolo di Vittoria Classico DOCG 2014 Silver

Vini Franchetti Passorosso Red Etna Rosso DOC 2015 Silver

Duca di Salaparuta Làvico Nerello Mascalese Vajasindi Terre Siciliane IGT 2013 Bronze

Duca di Salaparuta Passo Delle Mule Nero d’ Avola Suar Marchese Terre Siciliane IGT 2014 Bronze

Ecco Domani Merlot Terre Siciliane IGT 2015 Bronze

Planeta Nero d’Avola Cantina Buonivini Noto DOC 2012 Bronze

Villa Pozzi Nero D’avola Sicillia DOC 2016 Bronze

Tuscany

Bolgheri

Banfi Aska Bolgheri DOC 2014 Bronze

Grattamacco Bolgheri Rosso Superiore Bolgheri Superiore DOC 2014 Bronze

Michele Satta Rosso Bolgheri DOC 2015 Bronze

Podere Sapaio Volpolo Bolgheri DOC 2015 Bronze

Brunello di Montalcino

Brunelli Brunello di Montalcino Brunello di Montalcino DOCG 2012 Gold

Frescobaldi Castelgiocondo Brunello di Montalcino DOCG 2012 Gold

Donatella Cinelli Colombini Brunello di Montalcino Brunello di Montalcino DOCG 2012 Silver

Ruffino Tenuta Greppone Mazzi Brunello di Montalcino DOCG 2012 Silver

Tenute Silvio Nardi Brunello di Montalcino Estate Bottled Brunello di Montalcino DOCG 2010 Silver

Chianti Classico

Castelvecchi Madonnino della Pieve Gran Selezione Chianti Classico DOCG 2012 Gold

Badia a Coltibuono Riserva Chianti Classico DOCG 2012 Silver

Banfi Chianti Classico Riserva Chianti Classico DOCG 2013 Silver

Banfi Fonte Alla Selva Gran Selezione Chianti Classico DOCG 2013 Silver

Castello di Albola Chianti Classico Chianti Classico DOCG 2014 Silver

Castello di Bossi Berardo Riserva Chianti Classico DOCG 2013 Silver

Castello di Monsanto Il Poggio Riserva Chianti Classico DOCG 2012 Silver

Castelvecchi Capotondo Chianti Classico DOCG 2015 Silver

Tolaini Montebello Sette Gran Selezione Chianti Classico DOCG 2013 Silver

Verrazzano Il Navigatore Chianti Classico DOCG 2014 Silver

Castello di Ama San Lorenzo Gran Selezione Chianti Classico DOCG 2014 Bronze

Castello di Verrazzano Chianti Classico Riserva Riserva Unfiltered Chianti Classico DOCG 2013 Bronze

Castello di Verrazzano Sassello Gran Selezione Chianti Classico DOCG 2013 Bronze

Cecchi Riserva di Famiglia Chianti Classico DOCG 2014 Bronze

Cecchi Storia di Famiglia Chianti Classico DOCG 2015 Bronze

Criterion Chianti Classico Chianti Classico DOCG 2014 Bronze

Dellatorri Chianti Classico Chianti Classico DOCG 2015 Bronze

Tenuta di Nozzole La Forra Gran Selezione Chianti Classico DOCG 2012 Bronze

Toscana IGT

Azienda Agricola Urlari L’Urlo Merlot Toscana IGT 2012 Gold

Brancaia Tre Toscana IGT 2014 Gold

Donna Laura Ali Toscana IGT 2015 Gold

Uggiano Prestige Sangiovese-Syrah Toscana IGT 2015 Gold

Casadei Sogno Mediterraneo Toscana IGT 2015 Silver

Il Borro Pian di Nova Syrah-Sangiovese Toscana IGT 2014 Silver

Mazzei Castello di Fonterutoli Mix 36 Estate Bottled Toscana IGT 2015 Silver

Tenuta Sette Ponti Crognolo Toscana IGT 2015 Silver

Tolaini Tenuda Montebello Picconero Unfiltered Toscana IGT 2011 Silver

Vini Franchetti Le Cupole Trinoro Toscana IGT 2015 Silver

Avignonesi Desiderio Merlot Toscana IGT 2014 Bronze

Azienda Agricola Urlari Pervale Toscana IGT 2012 Bronze

Azienda Agricola Urlari Ritasso Sangiovese Toscana IGT 2012 Bronze

Collazzi Libertà Toscana IGT 2015 Bronze

Frescobaldi Giramonte Toscana IGT 2012 Bronze

Frescobaldi Tenuta Frescobaldi Di Castiglioni Toscana IGT 2014 Bronze

Il Borro Toscana Toscana IGT 2014 Bronze

Monteverro Toscana Toscana IGT 2013 Bronze

Petra Toscana Toscana IGT 2013 Bronze

Tolaini Valdisanti Toscana IGT 2012 Bronze

Other Tuscany Regions

Colle Massari Rosso Riserva Montecucco DOC 2014 Gold

Frescobaldi Nipozzano Riserva Chianti Rufina Riserva DOCG 2013 Gold

Capezzana Villa di Capezzana Carmignano DOCG 2013 Silver

Castello Trebbio Chianti Superiore Chianti Superiore DOCG 2015 Silver

Rocca di Montemassi Le Focaie Sangiovese Maremma Toscana DOC 2016 Silver

Avignonesi Grandi Annate Vino Nobile di Montepulciano DOCG 2013 Bronze

Avignonesi Vino Nobile di Montepulciano Vino Nobile di Montepulciano DOCG 2014 Bronze

DaVinci Chianti Chianti DOCG 2015 Bronze

Donna Laura Alteo Chianti DOCG 2015 Bronze

Veneto

Santi Classico Amarone della Valpolicella DOCG 2012 Gold

Remo Farina Ripasso Classico Superiore Valpolicella Ripasso DOC 2015 Silver

Sartori di Verona Amarone Unfiltered Estate Collection Amarone della Valpolicella DOC 2013 Silver

Zyme Classico Amarone della Valpolicella DOCG 2011 Silver

Farina Classico Amarone della Valpolicella DOCG 2014 Bronze

I Saltari Amarone Unfiltered Amarone della Valpolicella DOC 2008 Bronze

Monteci Classico Amarone della Valpolicella DOCG 2011 Bronze

Sartori di Verona L’Appassione Della Venezie IGT 2013 Bronze

Speri Classico Superiore Ripasso Valpolicella Ripasso DOC 2015 Bronze

Other Italy Regions

Andrian Pinot Noir Alto Adige DOC 2016 Gold

Velenosi Ludi Offida DOCG 2013 Gold

Annona Aglianico Paestum IGP 2014 Silver

Arnaldo Caprai Montefalco Rosso Montefalco Rosso DOC 2015 Silver

Bottega Vinaia Pinot Noir Estate Bottled Trentino DOC 2015 Silver

Globerati Sangiovese Rubicone IGT 2016 Silver

Nino Negri Sfursat Sforzato di Valtellina DOCG 2013 Silver

San Salvatore Ceraso Aglianico Paestum IGP 2016 Silver

Allegrini Palazzo Della Torre Veronese IGT 2013 Bronze

Bosco del Merlo Vineargenti Rosso Riserva Lison Pramaggiore DOC 2014 Bronze

Cantina Santadi Rocca Rubia Riserva Carignano del Sulcis DOC 2014 Bronze

If You See Kay Red Lazio IGT 2015 Bronze

Mamma Mia! Red Blend Italy 2016 Bronze

Masi Campofiorin Edizone Del Cinquantenario Rosso Verona IGT 2014 Bronze

Terre Degli Svevi Re Manfredi Aglianico del Vulture DOC 2012 Bronze

LEBANON

Chateau Musar Musar Jeune Red Bekaa Valley 2014 Bronze

Chateau Musar Red Mis en Bouteille au Chateau Bekaa Valley 2009 Bronze

MEXICO

L.A. Cetto Petite Sirah Valle de Guadalupe 2016 Bronze

NEW ZEALAND

Central Otago

Loveblock Pinot Noir Central Otago 2014 Silver

Akarua Pinot Noir Central Otago Bannockburn 2016 Bronze

Akarua Rua Pinot Noir Central Otago 2016 Bronze

Amisfield Pinot Noir Central Otago 2015 Bronze

Innocent Bystander Pinot Noir Central Otago 2016 Bronze

Mt Difficulty Roaring Meg Pinot Noir Central Otago 2016 Bronze

Mud House Pinot Noir Central Otago 2015 Bronze

Wooing Tree Pinot Noir Central Otago 2014 Bronze

Hawke’s Bay

Trinity Hill Syrah Hawke’s Bay Gimblett Gravels 2014 Silver

Anthony Joseph Vidal of Hawkes Bay El Legado Cabernet Sauvignon-Merlot Hawkes Bay Gimblett Gravels 2013 Bronze

Anthony Joseph Vidal of Hawkes Bay El Legado Syrah Hawkes Bay Gimblett Gravels 2014 Bronze

Esk Valley Merlot-Cabernet Sauvignon-Malbec-Cabernet Franc Hawkes Bay Gimblett Gravels 2015 Bronze

Trinity Hill The Gimblett Hawke’s Bay Gimblett Gravels 2014 Bronze

Villa Maria Ngakirikiri Cabernet Sauvignon The Gravels Hawkes Bay 2013 Bronze

Marlborough

Nautilus Pinot Noir Southern Valleys Marlborough 2015 Gold

Villa Maria Cellar Selection Pinot Noir Marlborough 2014 Gold

Babich Black Label Pinot Noir Marlborough 2016 Silver

Duck Hunter Pinot Noir Marlborough 2016 Bronze

Spy Valley Envoy Pinot Noir Johnson Vineyard Marlborough Waihopai Valley 2014 Bronze

Spy Valley Pinot Noir Southern Valleys Marlborough 2015 Bronze

Tiki Pinot Noir Estate Marlborough 2015 Bronze

Other New Zealand Regions

Escarpment Pinot Noir Martinborough 2014 Gold

Mahana Woolly’s Corner & Cornelia’s Nine Pinot Noir Mahana Vineyard Upper Moutere Hills 2014 Silver

PORTUGAL

Altentejano

Terra Forte Reserva Estate Grown & Bottled VR Alentejano 2012 Gold

Terra Forte Syrah-Touriga Nacional-Cabernet Sauvignon Selection Estate Grown & Bottled VR Alentejano 2012 Silver

Malhadinha Nova Tinto VR Alentejano 2009 Bronze

Douro

Casa Ferreirinha Callabriga DOC Douro 2015 Gold

Muxagat Tinto DOC Douro 2014 Silver

Prat’s & Symington Post Scriptum de Chryseia Quinta de Roriz DOC Douro 2015 Silver

Quinta de la Rosa Red DOC Douro 2016 Silver

Quinta de Vale de Pios Vale de Pios DOC Douro 2014 Silver

Vallado Quinta do Orgal Superior DOC Douro 2015 Silver

Dow Vale Do Bomfim DOC Douro 2015 Bronze

Muxagat Tinta Barroca DOC Douro 2015 Bronze

Quinta de Vale de Pios Excomungado DOC Douro 2013 Bronze

Quinta de Vale de Pios Pios DOC Douro 2014 Bronze

Tejo

Bridao Touriga Nacional Colheita Selecionada DOC Do Tejo 2015 Gold

Bridao Alicante Bouschet Colheita Seleccionada DOC Do Tejo 2015 Silver

Bridao Private Collection DOC Do Tejo 2015 Silver

Bridao Reserva DOC Do Teja 2015 Silver

Bridao Trincadeira Colheita Seleccionada DOC Do Tejo 2015 Silver

Alveirão Encostas do Vale Godinho EVG VR Tejo 2015 Bronze

Other Portugal Regions

Quinta Das Maias Jaen Dão DOC 2015 Gold

Quinta Dos Roques Touriga Nacional Dão DOC 2015 Silver

Companhia Agricola do Sanguinhal Quinta das Cerejeiras Reserva Obidos DOC 2011 Bronze

Sanguinhal Touriga Nacional VR Lisboa 2014 Bronze

Silk and Spice Red Blend Portugal 2015 Bronze

SOUTH AFRICA

Coastal Region

Paarl

Arra Shiraz WO Paarl 2009 Gold

Bellingham The Bernard Series Small Barrel S.M.V. WO Paarl 2014 Gold

Arra Cabernet Sauvignon WO Paarl 2012 Silver

Backsberg Klein Babylons Toren Cabernet Sauvignon-Merlot WO Paarl 2012 Silver

Backsberg Pumphouse Shiraz WO Paarl 2013 Silver

Ridgeback Safari WO Paarl 2015 Silver

Arra Cape Blend WO Paarl 2012 Bronze

Arra Shiraz-Cabernet Sauvignon WO Paarl 2013 Bronze

Ridgeback Cabernet Franc WO Paarl 2015 Bronze

Simonsberg

Noble Hill Estate Blend WO Simonsberg-Paarl 2013 Silver

Noble Hill Syrah Estate WO Simonsberg-Paarl 2015 Silver

Warwick Cabernet Franc Estate WO Simonsberg-Stellenbosch 2014 Silver

Warwick Three Cape Ladies WO Simonsberg-Stellenbosch 2013 Bronze

Stellenbosch

Anthonij Rupert Cabernet Sauvignon WO Coastal Region 2010 Gold

Delaire Graff Estate Cabernet Sauvignon Reserve Stellenbosch WO Banghoek 2015 Gold

Anwilka Anwilka WO Stellenbosch 2013 Silver

Backsberg Family Reserve Red WO Coastal Region 2015 Silver

Beeslaar Pinotage WO Stellenbosch 2015 Silver

Bellingham The Bernard Series Bush Vine Pinotage WO Coastal Region 2016 Silver

Boschendal Grande Syrah WO Stellenbosch 2014 Silver

Brampton Roxton WO Stellenbosch 2014 Silver

De Toren Fusion V WO Stellenbosch 2014 Silver

Delaire Graff Botmaskop Stellenbosch 2015 Silver

Glenelly Estate Reserve WO Stellenbosch 2011 Silver

Glenelly Lady May Estate WO Stellenbosch 2012 Silver

Louis 57 Open Champion Syrah WO Stellenbosch 2014 Silver

Neil Ellis Cabernet Sauvignon Stellenbosch WO Jonkershoek Valley 2013 Silver

Asara Private Cellar Cape Fusion Vineyard Collection WO Stellenbosch 2015 Bronze

Asara Private Cellar The Bell Tower Estate WO Stellenbosch 2013 Bronze

Bellingham The Bernard Series M.M.M Barrel Fermented WO Coastal Region 2015 Bronze

Boschendal Black Angus WO Stellenbosch 2014 Bronze

Meerlust Rubicon Meerlust Estate WO Stellenbosch 2014 Bronze

Coastal Region Other Regions

Boutinot Wandering Beeste Syrah WO Swartland 2016 Silver

Doolhof Dark Lady of the Labyrinth Dark Delight Pinotage WO Wellington 2017 Silver

Klein Constantia Estate Red WO Constantia 2015 Silver

De Grendel Merlot WO Durbanville 2015 Bronze

Western Cape

WO Western Cape

Nederburg The Brew Master WO Western Cape 2014 Silver

Anthonij Rupert Optima WO Western Cape 2013 Bronze

Nederburg The Winemasters Pinotage WO Western Cape 2016 Bronze

Percheron Old Vine Cinsault WO Western Cape 2016 Bronze

Western Cape Other Regions

Kershaw Syrah Clonal Selection WO Elgin 2014 Gold

Cederberg Shiraz WO Cederberg 2014 Bronze

De Grendel Op Die Berg Pinot Noir Ceres Plateau 2014 Bronze

Signatures of Doolhof Malbec Single Vineyard Collection Estate Limietberg 2016 Bronze

SPAIN

Jumilla

Creencia Con Actitud Monastrell Dry Farmed DO Jumilla 2015 Silver

Creencia Con Juventud Monastrell Dry Farmed DO Jumilla 2015 Silver

Hammeken Cellars Gran Pasas Monastrell November Harvest DO Jumilla 2015 Bronze

Navarra

Mas de Berceo Tempranillo DO Navarra 2016 Gold

Otazu Premium Cuvée DO Navarra 2013 Gold

Bodegas Logos Logos II DO Navarra 2011 Silver

Bodegas Marco Real Colección Privada Crianza DO Navarra 2014 Silver

Castillo de Monjardin Garnacha La Cantera DO Navarra 2016 Silver

Inurrieta Sensaciones DO Navarra 2015 Silver

Ochoa Reserva Reserva Estate Bottled DO Navarra 2010 Bronze

Piedemonte Cuatro Tierras Crianza DO Navarra 2015 Bronze

Ribera del Duero

Bodegas Arzuaga La Planta DO Ribera del Duero 2016 Gold

Hammeken Cellars Aventino 200 Barrels Tempranillo DO Ribera Del Duero 2011 Gold

Marqués de la Concordia Hacienda Zorita HZ ’13 Crianza Abascal Vineyard DO Ribera del Duero 2013 Gold

Nexus One DO Ribera del Duero 2016 Gold

Traslascuestas Valcavado DO Ribera del Duero 2012 Gold

Alejandro Fernandez Tinto Pesquera Reserva DO Ribera del Duero 2012 Silver

Bodegas Valparaiso Finca el Encinal Roble DO Ribera del Duero 2016 Silver

Bodegas Valparaiso Finca el Encinal Crianza DO Ribera del Duero 2014 Silver

Convento Oreja Memoria Reserva DO Ribera del Duero 2011 Silver

de Bardos Suprema 30 Meses DO Ribera del Duero 2012 Silver

Dominio Basconcillos Viña Magna Crianza DO Ribera del Duero 2014 Silver

Linaje Garsea Crianza DO Ribera del Duero Crianza 2014 Silver

Linaje Garsea Reserva DO Ribera del Duero Reserva 2012 Silver

Matarromera Crianza DO Ribera del Duero Crianza 2014 Silver

Pago de Carraovejas El Anéjon de la Cuesta des las Liebres DO Ribera del Duero 2009 Silver

Pago de Carraovejas Pago de Carraovejas DO Ribera del Duero 2015 Silver

Resalte Vendimia Seleccionada DO Ribera del Duero 2014 Silver

Traslascuestas Ribera del Duero Roble DO Ribera Del Duero 2016 Silver

Vina Tvelda Reserva DO Ribera del Duero 2010 Silver

Vina Tvelda Vendima DO Ribera Del Duero 2016 Silver

Archangelus Gabrihel Roble Francés French Oak DO Ribera del Duero Crianza 2014 Bronze

Arzuaga Crianza DO Ribera del Duero 2015 Bronze

Bodega Virgen de la Asuncion El Corazón de la Tierra DO Ribera del Duero 2012 Bronze

Bodegas Fuentespina Ribera del Duero Crianza Old Vines Selección DO Ribera del Duero 2014 Bronze

Frontaura Nexus Crianza Crianza DO Ribera del Duero 2011 Bronze

Granza Tempranillo Roble DO Ribera del Duero 2016 Bronze

Hammeken Cellars Oraculo Tempranillo Crianza Signature DO Ribera Del Duero 2010 Bronze

Pinea 17 Crianza DO Ribera del Duero 2013 Bronze

Pinea Pinea Crianza DO Ribera del Duero 2014 Bronze

Pinna Fidelis Ribera del Duero Crianza DO Ribera del Duero 2015 Bronze

Resalte Crianza DO Ribera del Duero 2012 Bronze

Resalte Expresion Reserva DO Ribera del Duero 2011 Bronze

Resalte Gran DO Ribera del Duero 2009 Bronze

Traslascuestas Crianza DO Ribera del Duero 2014 Bronze

Vina Tvelda Crianza DO Ribera del Duero 2013 Bronze

Vina Tvelda Roble DO Ribera del Duero 2016 Bronze

Rioja

Bodegas Ysios Reserva DOCa Rioja 2011 Gold

Campo Viejo Reserva DOCa Rioja 2013 Gold

Campo Viejo Tempranillo DOCa Rioja 2016 Gold

Carlos Serres Gran Reserva DOCa Rioja 2010 Gold

CVNE Imperial Reserva DOCa Rioja 2012 Gold

El Joyero Crianza DOCa Rioja 2012 Gold

La Antigua Clasico Rioja Reserva DOCa Rioja 2010 Gold

Marqués de la Concordia Federico Paternina 13 Crianza DOCa Rioja 2013 Gold

Marqués de la Concordia Lagunilla Gran Reserva DOCa Rioja 2009 Gold

Montecillo Reserva DOCa Rioja 2011 Gold

Bodegas y Vinedos Carlos Moro Oinoz Tempranillo Crianza DOCa Rioja 2014 Silver

Campo Viejo Garnacha DOCa Rioja 2016 Silver

Criterion Collection Rioja Reserva DOCa Rioja 2010 Silver

CVNE Imperial Gran Reserva DOCa Rioja 2011 Silver

El Joyero Tinto Joven DOCa Rioja 2015 Silver

Finca Raton Tempranillo Reserva DOCa Rioja 2012 Silver

Herminia Tempranillo Vendimia Seleccionada DOCa Rioja 2015 Silver

Marqués de Cáceres Reserva DOCa Rioja 2012 Silver

Marqués de la Concordia Crianza DOCa Rioja 2013 Silver

Marqués de la Concordia Federico Paternina Reserva DOCa Rioja 2012 Silver

Marqués de la Concordia Frederica Paternina Gran Reserva DOCa Rioja 2007 Silver

Marqués de la Concordia Lagunilla Reserva DOCa Rioja 2012 Silver

Marqués de la Concordia Reserva DOCa Rioja 2008 Silver

Marqués de la Concordia Tempranillo DOCa Rioja 2015 Silver

Montecillo Crianza Tempranillo DOCa Rioja 2013 Silver

Sombrero Roto Reserva DOCa Rioja 2010 Silver

Valencisco Reserva DOCa Rioja 2010 Silver

Viña Herminia Reserva DOCa Rioja 2011 Silver

Bodegas Bilbainas Viña Pomal Reserva Embotellado en la Propiedad DOCa Rioja 2013 Bronze

Bodegas Ollauri Conde de Los Andes DOCa Rioja 2013 Bronze

Campo Viejo Dominio DOCa Rioja 2015 Bronze

Carlos Serres Reserva Reserva DOCa Rioja 2011 Bronze

Cuna de Reyes Vendimia Seleccionado Reserva DOCa Rioja 2011 Bronze

Marqués de la Concordia Lagunilla Crianza DOCa Rioja 2015 Bronze

Viñestral Reserva DOCa Rioja 2009 Bronze

Other Spain Regions

Mustiguillo Vineyards & Winery Mestizaje Bobal DOP El Terrerazo 2015 Gold

Ànima Negra Àn DO Mallorca 2015 Silver

Atlántida Tintilla Cádiz VdT 2014 Silver

Bodegas Atalaya Laya DO Almansa 2016 Silver

Bodegas Morca Tourán Garnacha DO Campo de Borja 2015 Silver

Iglesia Vieja Crianza DO Yecla 2015 Silver

La Purisima Old Vines Expressión Old Vines Monastrell-Syrah-Garnacha DO Yecla 2014 Silver

Mustiguillo Bodega y Vinedos Finca Terrerazo DOP Pago El Terrerazo 2015 Silver

Arinzano Gran Vino DOP Pago de Arinzano 2010 Bronze

Bodegas Arzuaga Pago Florentino Crianza Pago Florentino DOP Vino de Pago 2014 Bronze

Globerati Tempranillo Vino de la Tierra de Castilla IGP 2015 Bronze

Hammeken Cellars Tosalet Old Vines DOCa Priorat 2014 Bronze

Hammeken Cellars Tosalet Carignan Vinyes Velles DOCa Priorat 2013 Bronze

Los Tres Pacos- Más Buscados Tempranillo-Petit Verdot VdT de Castilla 2016 Bronze

Marqués de la Concordia Hacienda Zorita Natural Reserve Syrah Unamuno Vineyard DO Castilla y Leon 2015 Bronze

Raimat Family Vineyards Pirinenca Tempranillo DO Costers del Segre 2016 Bronze

TUNISIA

Domaine Neferis Selian Carignan Mis en Bouteille au Chateau Sidi Salem AOC 2015 Silver

TURKEY

Vinkara Winery Öküzgözü Anatolia 2014 Bronze

UNITED STATES

Arizona

Yavapai County

Caduceus Nagual del Judith Aglianico Yavapai County 2015 Silver

Caduceus Nagual del Judith Nebbiolo Yavapai County 2015 Bronze

Caduceus Nagual del Marzo Yavapai County 2014 Bronze

Other Arizona Regions

Rancho Rossa Vineyards Shadow Sarah’s Vineyard Estate Sonoita Non-Vintage Silver

Caduceus Primer Paso Cochise County 2014 Bronze

Callaghan Vineyards Aglianico Cimarron Willcox 2015 Bronze

Rancho Rossa Vineyards Emotional Rescue Cabernet Sauvignon Sarah’s Vineyard Estate Sonoita 2009 Bronze

Sand-Reckoner Sangiovese Chiricahua Ranch Willcox 2015 Bronze

California

Carneros

Domaine Carneros The Famous Gate Pinot Noir Estate Grown Produced and Bottled Carneros 2015 Gold

Schug Pinot Noir Carneros 2016 Gold

Carneros Ranch Pinot Noir Carneros 2014 Silver

Fleur Pinot Noir Carneros 2015 Silver

Frank Family Vineyards Pinot Noir Carneros 2016 Silver

Mahoney Vineyards Pinot Noir Mahoney Ranch Carneros 2014 Silver

ZD Wines Pinot Noir Carneros 2016 Silver

Artesa Pinot Noir Los Carneros 2015 Bronze

Clos Pegase Merlot Mitsuko’s Vineyard Estate Bottled Carneros 2016 Bronze

Mahoney Vineyards Pinot Noir Las Brisas Vineyard Carneros 2014 Bronze

Mahoney Vineyards Pinot Noir Estate Carneros 2015 Bronze

Central Coast

Hahn GSM Grenache- Syrah- Mourvèdre Central Coast 2016 Silver

Bonny Doon Vineyard Le Cigare Volant Central Coast 2013 Bronze

Cypress Vineyards Cabernet Sauvignon Central Coast 2016 Bronze

Cypress Vineyards Merlot Central Coast 2016 Bronze

Josh Cellars Pinot Noir Central Coast 2016 Bronze

MacMurray Estate Vineyards Pinot Noir Central Coast 2015 Bronze

Ryder Estate Syrah Central Coast 2016 Bronze

William Hill Estate Winery Pinot Noir Central Coast 2015 Bronze

Clarksburg

LangeTwins Family Winery and Vineyards Pinot Noir Estate Grown Clarksburg 2016 Bronze

Sand Point Family Vineyards Merlot Clarksburg 2016 Bronze

Vino Godfather Prohibition Red Clarksburg 2014 Bronze

Lake County

Brassfield Estate Winery Pinot Noir High Serenity Ranch High Valley 2015 Silver

Writer’s Block Malbec Lake County 2015 Silver

Brassfield Estate Winery Eruption Proprietary Red Volcano Ridge Vineyard High Valley 2014 Bronze

Hawk and Horse Vineyards Cabernet Sauvignon Lake County Red Hills 2014 Bronze

Livermore Valley

Murrieta’s Well Merlot Small Lot Estate Vineyard Livermore Valley 2015 Silver

Murrieta’s Well The Spur Estate Vineyard Livermore Valley 2015 Silver

Wente Vineyards Charles Wetmore Cabernet Sauvignon Charles Wetmore Single Vineyard Livermore Valley 2014 Bronze

Lodi

Cabernet Sauvignon

Mettler Family Vineyards Cabernet Sauvignon Estate Grown Lodi 2015 Silver

WineShop At Home Adorn Lodi 2016 Silver

Avalon CAB Cabernet Sauvignon Lodi 2016 Bronze

Cosentino The Cab Cabernet Sauvignon Lodi 2016 Bronze

LangeTwins Family Winery and Vineyards Cabernet Sauvignon Estate Grown Lodi 2014 Bronze

The Federalist Cabernet Sauvignon Lodi 2016 Bronze

Zinfandel

Caricature Old Vine Zinfandel Lodi 2015 Gold

Cosentino Cigar Zinfandel Old Vine Lodi 2016 Silver

Folie a Deux Menage a Trois Zinfandel Lodi 2015 Silver

Jamieson Ranch Vineyards Whiplash Zinfandel Lodi 2015 Silver

LangeTwins Family Winery and Vineyards Centennial Zinfandel Lewis Vineyard Lodi 2011 Silver

Mettler Family Vineyards Epicenter Zinfandel Old Vine Lodi 2015 Silver

Moss Roxx Ancient Vine Zinfandel Reserve Lodi 2014 Silver

Ravenswood Winery Zinfandel Old Vine Lodi 2014 Silver

Barefoot Zinfandel Lodi Non-Vintage Bronze

Boneshaker Zinfandel Lodi 2015 Bronze

Cline Family Cellars Zinfandel Old Vine Lodi 2015 Bronze

Ivory & Burt Zinfandel Lodi 2015 Bronze

LangeTwins Family Winery and Vineyards Zinfandel Old Vine Lodi 2015 Bronze

McManis Family Vineyards Zinfandel Lodi 2016 Bronze

OZV Zinfandel Old Vine Lodi 2016 Bronze

Zinfatuation Zinfandel Lodi 2015 Bronze

Other Varieties

Blazon Pinot Noir Lodi 2016 Bronze

Cosentino The Franc Cabernet Franc Lodi 2016 Bronze

Mettler Family Vineyards Petite Sirah Estate Grown Lodi 2015 Bronze

Old Soul Petit Sirah Lodi 2015 Bronze

Mendocino

Anderson Valley

Black Kite Pinot Noir Kite’s Rest Anderson Valley 2014 Silver

Domaine Anderson Pinot Noir Estate Bottled Anderson Valley 2013 Silver

Twomey Pinot Noir Monument Tree Vineyard Anderson Valley 2015 Silver

Bravium Pinot Noir Anderson Valley 2016 Bronze

Ferrari-Carano Pinot Noir Anderson Valley 2015 Bronze

Long Meadow Ranch Perrygulch Pinot Noir Tanbark Mill Vineyard Anderson Valley Estate Anderson Valley 2015 Bronze

Long Meadow Ranch Pinole Pinot Noir Tanbark Mill Vineyard Anderson Valley Estate Anderson Valley 2015 Bronze

Westwood Pinot Noir Wendling Vineyard Anderson Valley 2015 Bronze

Mendocino and Mendocino County

Artezin Zinfandel Old Vine Mendocino County 2016 Bronze

Cornerstone Cellars Syrah Ram’s Horn Vineyard Mendocino 2015 Bronze

Lucinda & Millie Cabernet Sauvignon Mendocino County 2016 Bronze

Parducci True Grit Cabernet Sauvignon Reserve Mendocino 2016 Bronze

Parducci True Grit Petite Sirah Reserve Mendocino 2015 Bronze

Paul Dolan Vineyards Cabernet Sauvignon Mendocino County 2015 Bronze

Piezo Winery Zinfandel Gypsy Vineyard Mendocino 2015 Bronze

Monterey

Arroyo Seco

Blair Estate The Reserve Pinot Noir Delfina’s Vineyard Arroyo Seco 2013 Silver

Andover Estate Pinot Noir Sustainably Farmed Estate Grown Arroyo Seco 2014 Bronze

Blair Estate Pinot Noir Delfina’s Vineyard Limited Release Arroyo Seco 2013 Bronze

Blair Estate The Reserve Pinot Noir Delfina’s Vineyard Arroyo Seco 2014 Bronze

Lohr Fog’s Reach Pinot Noir Arroyo Seco 2014 Bronze

Monterey and Monterey County

Pinot Noir

Craftwork Pinot Noir Estate Vineyards Monterey County 2015 Silver

Sea Phantom Pinot Noir Riverview Vineyard Monterey 2015 Silver

Wrath Pinot Noir San Saba Vineyard Monterey 2015 Silver

Austerity Pinot Noir Monterey 2016 Bronze

Bridlewood Estate Winery Pinot Noir Monterey County 2016 Bronze

Chloe Pinot Noir Monterey County 2016 Bronze

Crave Vineyards Pinot Noir Monterey County 2014 Bronze

Fleur Pinot Noir Monterey 2015 Bronze

Hahn Pinot Noir Monterey County 2016 Bronze

Lohr Falcon’s Perch Pinot Noir Monterey County 2016 Bronze

Vinum Cellars V Pinot Noir Monterey 2016 Bronze

Wrath EX Pinot Noir Monterey 2016 Bronze

Wrath Pinot Noir Swan/828 Monterey 2015 Bronze

Other Varieties and Blends

Chloe Merlot San Lucas Estate Vineyard Monterey County 2015 Silver

Lohr Wildflower Valdiguié Monterey 2016 Silver

Craftwork Cabernet Sauvignon Estate Vineyards Monterey County 2015 Bronze

Craftwork Zinfandel Estate Vineyards Monterey County 2014 Bronze

Ranch 32 Merlot Estate Grown Monterey 2015 Bronze

Ryder Estate Cuvée 348 Cabernet Sauvignon Monterey County 2015 Bronze

VDR Very Dark Red Estate Grown Hames Valley 2015 Bronze

Santa Lucia Highlands

Krutz Family Cellars Pinot Noir Soberanes Vineyard Santa Lucia Highlands 2013 Silver

Siduri Pinot Noir Santa Lucia Highlands 2016 Bronze

Talbott Logan Pinot Noir Sleepy Hollow Vineyard Estate Grown Santa Lucia Highlands 2015 Bronze

Napa

Calistoga

Barlow Barrouge Cabernet Sauvignon Calistoga 2014 Silver

Bent Oak Winery Cabernet Sauvignon Calistoga 2016 Silver

Coquerel Family Wine Estates Terroir Coquerel Tempranillo Calistoga 2014 Silver

Cornerstone Cellars Cabernet Sauvignon Calistoga 2014 Silver

Barlow Cabernet Sauvignon Calistoga 2014 Bronze

Joseph Cellars Cabernet Sauvignon Limited Edition Release Estate Calistoga 2014 Bronze

Coombsville

Paul Hobbs Cabernet Sauvignon Nathan Coombs Estate Coombsville 2014 Gold

Avinodos Cabernet Sauvignon Coombsville 2015 Silver

Rocca Family Vineyards Cabernet Sauvignon Collinetta Vineyard Coombsville 2014 Silver

Howell Mountain

Dunn Vineyards Cabernet Sauvignon Howell Mountain 2013 Gold

Red Thread Red Blend Howell Mountain 2015 Silver

Retro Elevation Petite Sirah Old Vine Howell Mountain 2012 Silver

Angwin Cabernet Sauvignon Single Vineyard Howell Mountain 2013 Bronze

Angwin The Kissing Trees Cabernet Sauvignon Single Vineyard Howell Mountain 2013 Bronze

Napa Valley

Bordeaux-styled Red Blend

Blackbird Vineyards Arise Napa Valley 2015 Silver

Girard Artistry Napa Valley 2014 Silver

Lateral Merlot-Cabernet Franc Napa Valley 2014 Silver

Neyers Left Bank Red Napa Valley 2016 Silver

Spring Mountain Vineyard Elivette Estate Bottled Napa Valley 2014 Silver

Taken Wine Co. Taken Napa Valley 2015 Silver

Gabrielle Limited Elle Napa Valley 2013 Bronze

Miner The Oracle Napa Valley 2013 Bronze

Robert Mondavi Winery Maestro Napa Valley 2014 Bronze

St. Supéry Élu Estate Bottled Napa Valley 2014 Bronze

Cabernet Sauvignon

Buena Vista Chateau Buena Vista Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Gold

Chappellet Cabernet Sauvignon Napa Valley 2015 Gold

Joseph Carr Cabernet Sauvignon Napa Valley 2015 Gold

LVE and Raymond Vineyards LVE Cabernet Sauvignon Legend Vineyard Exclusive Napa Valley 2015 Gold

Rombauer Vineyards Cabernet Sauvignon Napa Valley 2015 Gold

Silver Ghost Cabernet Sauvignon Napa Valley 2015 Gold

ZD Wines Cabernet Sauvignon Napa Valley 2015 Gold

Amici Cabernet Sauvignon Napa Valley 2015 Silver

Atlas Peak Cabernet Sauvignon Napa Valley 2015 Silver

Bell Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Silver

Bell Claret Cabernet Sauvignon Napa Valley 2015 Silver

BNA Wine Group Volunteer Cabernet Sauvignon Napa Valley 2016 Silver

Chappellet Pritchard Hill Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Silver

Charles Krug Generations Family Reserve Napa Valley 2014 Silver

Clos Pegase Cabernet Sauvignon Estate Bottled Napa Valley 2014 Silver

CrossBarn Paul Hobbs Cabernet Sauvignon Napa Valley 2015 Silver

Emerson Brown Cabernet Sauvignon Napa Valley 2015 Silver

Faust Cabernet Sauvignon Napa Valley 2015 Silver

Flora Springs Cabernet Sauvignon Napa Valley 2015 Silver

Flora Springs Trilogy Napa Valley 2015 Silver

Frank Family Vineyards Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Silver

Gallo Signature Series Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Silver

Hall Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Silver

Hall Katheryn Hall Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Silver

Jamieson Ranch Vineyards Double Lariat Cabernet Sauvignon Limited Production Napa Valley 2015 Silver

Joseph Phelps Cabernet Sauvignon Estate Grown Napa Valley 2015 Silver

Louis M. Martini Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Silver

Michael Pozzan Winery Annabella Cabernet Sauvignon Special Selection Napa Valley 2016 Silver

Rombauer Vineyards Diamond Selection Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Silver

Sailors Grave Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Silver

Silver Oak Cabernet Sauvignon Napa Valley 2013 Silver

Slo Down Wines Love Hammer Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Silver

Spottswoode Estate Vineyard & Winery Lyndenhurst Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Silver

Stag’s Leap Wine Cellars Artemis Cabernet Sauvignon Napa Valley 2015 Silver

Starmont Winery and Vineyards Cabernet Sauvignon Napa Valley 2015 Silver

1849 Wine Company Declaration Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Bronze

Axr Cabernet Sauvignon Napa Valley 2013 Bronze

Charles Krug Cabernet Sauvignon Napa Valley 2015 Bronze

City Winery Cabernet Sauvignon Reserve Napa Valley 2015 Bronze

Clark-Claudon Vineyards Eternity Cabernet Sauvignon Estate Grown Napa Valley 2013 Bronze

Hailstone Vineyards Impact Cabernet Sauvignon Napa Valley 2013 Bronze

Hailstone Vineyards The Propriertor’s Reserve Cabernet Sauvignon Napa Valley 2013 Bronze

Hawkstone Cabernet Sauvignon Connoisseur Series Napa Valley 2015 Bronze

Hendry Cabernet Sauvignon Hendry Vineyard Napa Valley 2014 Bronze

Inglenook Cabernet Sauvignon Cask Napa Valley 2012 Bronze

Joel Gott GOTT 14 Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Bronze

Krutz Family Cellars Cabernet Sauvignon Stagecoach Vineyard Napa Valley 2013 Bronze

Luna Vineyards Blue Label Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Bronze

M by Michael Mondavi Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Bronze

Matthew Joseph Cabernet Sauvignon Napa Valley 2016 Bronze

Michael Mondavi Family Animo Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Bronze

Michael Mondavi Family Emblem Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Bronze

Michel Rolland MR Napa Valley 2014 Bronze

Mount Veeder Winery Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Bronze

Napa Cellars Cabernet Sauvignon Napa Valley 2015 Bronze

Pine Ridge Vineyards Cabernet Sauvignon Napa Valley 2015 Bronze

Raymond Cabernet Sauvignon Reserve Selection Napa Valley 2015 Bronze

RD Winery 77 Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Bronze

RD Winery 88 Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Bronze

RD Winery 99 Cabernet Sauvignon Grand Cru Reserve Napa Valley 2014 Bronze

Rocca Family Vineyards Tesorina Napa Valley 2014 Bronze

St. Supéry Cabernet Sauvignon Estate Bottled Napa Valley 2015 Bronze

Theory Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Bronze

Trinchero Napa Valley BRV Cabernet Sauvignon Estate Grown Napa Valley 2013 Bronze

Vinum Cellars Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Bronze

William Hill Estate Winery Cabernet Sauvignon Napa Valley 2014 Bronze

ZD Wines Cabernet Sauvignon Reserve Napa Valley 2014 Bronze

Merlot

Markham Vineyards Merlot Napa Valley 2015 Silver

Swanson Vineyards Merlot Napa Valley 2014 Silver

Grgich Hills Estate Merlot Estate Grown Napa Valley 2014 Bronze

Miner Merlot Stagecoach Vineyard Napa Valley 2013 Bronze

Rombauer Vineyards Merlot Napa Valley 2014 Bronze

Rutherford Ranch Two Range Napa Valley 2015 Bronze

Red Blend

William Hill Estate Winery Bench Blend Napa Valley 2014 Silver

1849 Wine Company Anonymous Napa Valley 2013 Bronze

Markham Vineyards Cellar 1879 Blend Napa Valley 2014 Bronze

Rocca Family Vineyards Vespera Napa Valley 2014 Bronze

The Hess Collection Lion Tamer Napa Valley 2015 Bronze

Zinfandel

Hendry Zinfandel Hendry Blocks 7 & 22 Napa Valley 2014 Gold

Frank Family Vineyards Zinfandel Napa Valley 2014 Silver

Grgich Hills Estate Zinfandel Estate Grown Napa Valley 2013 Bronze

Napa Cellars Zinfandel Napa Valley 2015 Bronze

Other Varieties and Blends

Chappellet Cabernet Franc Napa Valley 2015 Silver

Wilson Foreigner Valdiguié Rancho Chimiles Napa Valley 2016 Silver

Cornerstone Cellars Cabernet Franc Napa Valley 2013 Bronze

Frank Family Vineyards Petite Sirah Napa Valley 2014 Bronze

Napa Cellars Pinot Noir Napa Valley 2015 Bronze

Oak Knoll District of Napa Valley

Avinodos Malbec Oak Knoll District of Napa Valley 2015 Silver

Trefethen Family Vineyards Merlot Estate Oak Knoll District of Napa Valley 2015 Silver

O’Connell Family Vineyards Cabernet Sauvignon Estate Grown Oak Knoll District of Napa Valley 2013 Bronze

Trefethen Family Vineyards Cabernet Sauvignon Estate Oak Knoll District of Napa Valley 2015 Bronze

Oakville

Robert Mondavi Winery The Reserve Cabernet Sauvignon To Kalon Vineyard Oakville 2014 Gold

Groth Cabernet Sauvignon Reserve Oakville 2014 Silver

Groth Cabernet Sauvignon Oakville 2014 Silver

Robert Mondavi Winery Cabernet Franc Oakville 2014 Silver

Robert Mondavi Winery Cabernet Sauvignon Oakville 2014 Silver

Hoopes Cabernet Sauvignon Oakville 2015 Bronze

Robert Mondavi Winery BDX Oakville 2013 Bronze

Stanton Vineyards Cabernet Sauvignon Oakville 2014 Bronze

Rutherford

Long Meadow Ranch Merlot Estate Grown Rutherford 2014 Gold

Quintessa Red Rutherford 2014 Gold

Inglenook Rubicon Estate Bottled Rutherford 2012 Bronze

Spring Mountain District

Barnett Vineyards Cabernet Sauvignon Spring Mountain District 2015 Gold

Terra Valentine Cabernet Sauvignon Spring Mountain District 2014 Gold

Barnett Vineyards Rattlesnake Cabernet Sauvignon Estate Bottled Spring Mountain District 2015 Silver

Terra Valentine Cabernet Sauvignon Spring Mountain District 2015 Silver

St. Helena

Spottswoode Estate Vineyard & Winery Estate Cabernet Sauvignon Family Estate Grown St. Helena 2014 Gold

Lohr Carol’s Vineyard Cabernet Sauvignon St. Helena 2014 Silver

Stanton Vineyards Petite Sirah St. Helena 2015 Bronze

Yountville

Tamber Bey Cabernet Sauvignon Deux Chevaux Vineyard Yountville 2015 Gold

Tamber Bey Rabicano Deux Chevaux Vineyard Yountville 2014 Gold

Rocca Family Vineyards Cabernet Sauvignon Grigsby Vineyard Yountville 2014 Silver

Other Napa Regions

The Hess Collection Cabernet Sauvignon Estate Grown Mount Veeder 2014 Gold

Wallis Family Estate Seraphim Cabernet Sauvignon Diamond Mountain District 2015 Gold

Pico & Vine Meritage Napa County 2014 Bronze

North Coast

Cabulous Cabernet Sauvignon North Coast 2015 Gold

Steelhead Vineyards Pinot Noir North Coast 2016 Silver

B.R. Cohn Cabernet Sauvignon North Coast 2016 Bronze

B.R. Cohn Pinot Noir North Coast 2016 Bronze

Chloe Red No. 249 North Coast 2015 Bronze

Josh Cellars Cabernet Sauvignon Reserve North Coast 2015 Bronze

The Federalist Honest Red Blend 80% Mendocino County/ 15% Napa County/5% Sonoma County North Coast 2015 Bronze

William Hill Estate Winery Cabernet Sauvignon North Coast 2015 Bronze

WineShop At Home Artisan 5 Masterpiece North Coast 2014 Bronze

Paso Robles

Adelaida District

Halter Ranch Ancestor Estate Reserve Estate Bottled Adelaida District 2015 Gold

Halter Ranch CDP Grenache Mourvèdre Syrah Tannat Estate Bottled Adelaida District 2015 Silver

Peachy Canyon Bailey Zinfandel Adelaida District 2015 Silver

Halter Ranch Cabernet Sauvignon Estate Bottled Adelaida District 2015 Bronze

El Pomar District

Pomar Junction Vineyard Tempranillo Reserve El Pomar District 2014 Silver

Pomar Junction Vineyard Train Wreck El Pomar District 2014 Silver

Santa Margarita Ranch

Ancient Peaks Merlot Santa Margarita Ranch 2015 Gold

Ancient Peaks Renegade Santa Margarita Ranch 2015 Gold

Ancient Peaks Oyster Ridge Santa Margarita Ranch 2014 Silver

Ancient Peaks Cabernet Sauvignon Santa Margarita Ranch 2015 Bronze

Ancient Peaks Zinfandel Santa Margarita Ranch 2015 Bronze

Templeton Gap District

Victor Hugo Cabernet Sauvignon Estate Bottled Templeton Gap District 2014 Silver

Victor Hugo Petite Sirah Estate Bottled Templeton Gap District 2015 Silver

Onx Crux Estate Grown Templeton Gap District 2015 Bronze

Onx Reckoning Estate Grown Templeton Gap District 2015 Bronze

Victor Hugo Malbec Estate Bottled Templeton Gap District 2014 Bronze

Victor Hugo Opulence Estate Bottled Templeton Gap District 2014 Bronze

Victor Hugo Zinfandel Estate Bottled Templeton Gap District 2015 Bronze

Paso Robles (with no additional designation)

Bordeaux-styled Red Blend

San Simeon Stormwatch Estate Reserve Paso Robles 2014 Gold

Lohr Cuvée Pau Paso Robles 2014 Silver

Justin Isosceles Paso Robles 2014 Silver

Justin Justification Paso Robles 2015 Silver

Niner Wine Estates Fog Catcher Estate Grown Paso Robles 2014 Silver

Lohr Cuvée St. E Paso Robles 2014 Bronze

Cabernet Sauvignon

Brady Vineyard Cabernet Sauvignon Paso Robles 2015 Gold

Bridlewood Estate Winery Cabernet Sauvignon Paso Robles 2015 Gold

Lohr Hilltop Cabernet Sauvignon Paso Robles 2015 Gold Lohr Signature Cabernet Sauvignon Paso Robles 2014 Gold

Joseph Carr Cabernet Sauvignon Paso Robles 2015 Gold

Treana Cabernet Sauvignon Paso Robles 2015 Gold

Vina Robles Cabernet Sauvignon Estate Paso Robles 2015 Gold

Le Vigne Winery Cabernet Sauvignon Paso Robles 2015 Silver

Niner Wine Estates Cabernet Sauvignon Estate Grown Paso Robles 2015 Silver

San Simeon Cabernet Sauvignon Estate Reserve Paso Robles 2014 Silver

Austerity Cabernet Sauvignon Paso Robles 2015 Bronze

Eberle Cabernet Sauvignon Vineyard Selection Paso Robles 2015 Bronze

Eberle Cabernet Sauvignon Eberle Estate Vineyard Paso Robles 2015 Bronze

Hearst Ranch Winery Bunkhouse Cabernet Sauvignon Paso Robles 2015 Bronze

Justin Cabernet Sauvignon Paso Robles 2014 Bronze

Robert Hall Cabernet Sauvignon Paso Robles 2015 Bronze

Stave & Steel Cabernet Sauvignon Bourbon Barrel Aged Paso Robles 2015 Bronze

Merlot

Pull Merlot Estate Grown Paso Robles 2014 Gold

Broken Earth Winery Merlot Estate Grown Paso Robles 2015 Silver

Lohr Los Osos Merlot Paso Robles 2015 Silver

Broken Earth Winery Merlot Reserve Estate Grown Paso Robles 2013 Bronze

Lohr Cuvée Pom Paso Robles 2014 Bronze

Le Vigne Winery Merlot Paso Robles 2015 Bronze

Robert Hall Merlot Paso Robles 2015 Bronze

Petite Sirah

Brady Vineyard Petite Sirah Paso Robles 2015 Gold

Le Vigne Winery Petite Sirah Paso Robles 2015 Silver

Hearst Ranch Winery The Pergola Petite Sirah Paso Robles 2015 Bronze

Vina Robles Petite Sirah Estate Paso Robles 2014 Bronze

Red Blend

Chronic Cellars Sofa King Bueno Paso Robles 2016 Silver

Vina Robles Red4 Paso Robles 2014 Silver

Niner Wine Estates Red Estate Vineyards Paso Robles 2015 Bronze

Peachy Canyon Cirque du Vin Paso Robles 2014 Bronze

Zinfandel

Brady Vineyard Zinfandel Paso Robles 2015 Silver

Peachy Canyon Vortex Zinfandel Paso Robles 2014 Silver

Maddalena Zinfandel Estate Reserve Paso Robles 2015 Bronze

Peachy Canyon Westside Zinfandel Paso Robles 2015 Bronze

Other Varieties and Blends

Eberle Syrah Steinbeck Vineyard Paso Robles 2015 Gold

Brady Vineyard Cabernet Franc Paso Robles 2015 Silver

Pomar Junction Vineyard Syrah Paso Robles 2013 Silver

Cass Grenache Estate Grown Paso Robles 2015 Bronze

Pomar Junction Crossing GSM Paso Robles 2014 Bronze

San Luis Obispo

Baileyana Firepeak Pinot Noir Estate Grown Edna Valley 2016 Bronze

Niner Wine Estates Pinot Noir Estate Vineyards Edna Valley 2016 Bronze

Talley Vineyards Pinot Noir Estate Bottled Arroyo Grande Valley 2015 Bronze

Santa Barbara

Sta. Rita Hills

Siduri Pinot Noir Sta. Rita Hills 2015 Gold

Brewer-Clifton Pinot Noir Sta. Rita Hills 2015 Silver

Lafond Pinot Noir SRH Sta. Rita Hills 2015 Silver

Walt Pinot Noir Clos Pepe Sta. Rita Hills 2016 Silver

Windrun Pinot Noir Vintage Selection No. 12 Sta. Rita Hills 2015 Silver

Alma Rosa Pinot Noir Sta. Rita Hills 2015 Bronze

Lafond Syrah SRH Sta. Rita Hills 2014 Bronze

Luna Vineyards Blue Label Pinot Noir Sta. Rita Hills 2016 Bronze

Santa Barbara Other Regions

Santa Barbara Winery Pinot Noir Santa Barbara County 2015 Bronze

Santa Barbara Winery Syrah Santa Ynez Valley 2014 Bronze

Zaca Mesa Syrah Estate Vineyard Estate Grown & Bottled Santa Ynez Valley 2014 Bronze

Santa Cruz Mountains

La Rusticana d ‘Orsa Cinque Santa Cruz Mountains 2014 Silver

Bargetto Merlot Regan Vineyards Reserve Santa Cruz Mountains 2015 Bronze

Bargetto Pinot Noir Regan Vineyards Reserve Santa Cruz Mountains 2016 Bronze

Bargetto Family Estate La Vita Regan Vineyards Santa Cruz Mountains 2013 Bronze

Sierra Foothills

Gianni California Charbono Siera Foothills 2014 Silver

Naggiar Vineyards Syrah Estate Grown Produced and Bottled Sierra Foothills 2015 Silver

Bell Syrah Sierra Foothills 2016 Bronze

Naggiar Vineyards Petite Sirah Estate Grown Produced and Bottled Sierra Foothills 2015 Bronze

Naggiar Vineyards Root 49 Estate Grown Produced and Bottled Sierra Foothills 2015 Bronze

Sonoma

Alexander Valley

Cabernet Sauvignon

Alexander Valley Vineyards Cabernet Sauvignon Wetzel Family Estate Estate Grown & Bottled Alexander Valley 2014 Gold

Rodney Strong Symmetry Meritage Alexander Valley 2014 Gold

Frei Brothers Cabernet Sauvignon Sonoma Reserve Alexander Valley 2015 Silver

Jordan Cabernet Sauvignon Alexander Valley 2014 Silver

Outlot Cabernet Sauvignon Alexander Valley 2014 Silver

Simi Cabernet Sauvignon Landslide Vineyard Alexander Valley 2014 Silver

Eco Terreno Cabernet Sauvignon Old Vine Artisanal Selections Alexander Valley 2013 Bronze

Eco Terreno Cabernet Sauvignon Artisanal Selections Alexander Valley 2014 Bronze

Ferrari-Carano Cabernet Sauvignon Alexander Valley 2014 Bronze

Ferrari-Carano PreVail Back Forty Alexander Valley 2014 Bronze

Geyser Peak Winery Walking Tree Cabernet Sauvignon Alexander Valley 2015 Bronze

Michael Pozzan Cabernet Sauvignon Alexander Valley 2015 Bronze

Other Varieties and Blends

Ferrari-Carano Una Alexander Valley 2015 Gold

Alexander Valley Vineyards Pinot Noir Wetzel Family Estate Estate Grown & Bottled Alexander Valley 2016 Bronze

Dashe Zinfandel Todd Brothers Ranch Old Vines Alexander Valley 2015 Bronze

Trione Vineyards & Winery Henry’s Blend Geyserville Ranch Alexander Valley 2013 Bronze

Dry Creek Valley

Zinfandel

Dashe Zinfandel Dry Creek Valley 2015 Gold

Frei Brothers Zinfandel Reserve Dry Creek Valley 2015 Gold

Gallo Signature Series Zinfandel Dry Creek Valley 2015 Gold

Dry Creek Vineyard Zinfandel Old Vine Dry Creek Valley 2015 Silver

Windsor Vineyards Zinfandel Dry Creek Valley 2015 Silver

Alexander Valley Vineyards Redemption Zinfandel Dry Creek Valley 2014 Bronze

Fritz Zinfandel Estate Grown Dry Creek Valley 2015 Bronze

Pedroncelli Zinfandel Mother Clone Dry Creek Valley 2015 Bronze

Other Varieties and Blends

Joseph Cellars Petite Sirah Limited Edition Release Dry Creek Valley 2015 Gold

Dry Creek Vineyard Cabernet Sauvignon Hillside & Benchland Dry Creek Valley 2015 Silver

Dry Creek Vineyard Meritage Limited Production Dry Creek Valley 2013 Silver

Unti Vineyards Grenache Grown Produced and Bottled Dry Creek Valley 2014 Silver

Frei Brothers Merlot Sonoma Reserve Dry Creek Valley 2015 Bronze

Ridge Lytton Springs Dry Creek Valley 2015 Bronze

Unti Vineyards Barbera Grown Produced and Bottled Dry Creek Valley 2015 Bronze

Unti Vineyards Montepulciano Grown Produced and Bottled Dry Creek Valley 2015 Bronze

Russian River Valley

Gary Farrell Pinot Noir Hallberg Vineyard Russian River Valley 2014 Gold

Trione Vineyards & Winery Pinot Noir River Road Ranch Russian River Valley 2014 Gold

Bent Oak Winery Pinot Noir Russian River Valley 2016 Silver

Bent Oak Winery Zinfandel Russian River Valley 2016 Silver

DuMol Pinot Noir Estate Vineyard Russian River Valley 2014 Silver

Gary Farrell Pinot Noir Russian River Selection Russian River Valley 2015 Silver

Landmark Vineyards Pinot Noir Rayhill Vineyard Russian River Valley 2014 Silver

Parmeson Zinfandel Alegria Vineyard Russian River Valley 2015 Silver

Raeburn Winery Raeburn Pinot Noir Russian River Valley 2016 Silver

Ron Rubin Pinot Noir Russian River Valley 2016 Silver

Sonoma-Cutrer Pinot Noir Russian River Valley 2015 Silver

Animist Pinot Noir Spiritus Vite Russian River Valley 2016 Bronze

Davis Bynum Pinot Noir Jane’s Vineyard Russian River Valley 2016 Bronze

DeLoach Vineyards Estate Pinot Noir Estate Grown Russian River Valley 2015 Bronze

J Vineyards Pinot Noir Russian River Valley 2015 Bronze

Jaclynn Renee Pinot Noir Bacigalupi Vineyards Russian River Valley 2015 Bronze

MacMurray Estate Vineyards Pinot Noir Reserve Russian River Valley 2015 Bronze

MacMurray Estate Vineyards Pinot Noir Russian River Valley 2015 Bronze

Michael Pozzan Winery Annabella Pinot Noir Special Selection Russian River Valley 2016 Bronze

Paul Hobbs Pinot Noir Russian River Valley 2015 Bronze

Siduri Pinot Noir Russian River Valley 2016 Bronze

The Calling Pinot Noir Russian River Valley 2015 Bronze

The Recipient Pinot Noir Russian River Valley 2016 Bronze

WindRacer Pinot Noir Russian River Valley 2014 Bronze

Sonoma Coast

Three Sticks Pinot Noir PFV Estate Sonoma Coast 2016 Gold

Black Kite Pinot Noir Gap’s Crown Vineyard Sonoma Coast 2014 Silver

CrossBarn Paul Hobbs Pinot Noir Sonoma Coast 2015 Silver

Sea Slopes – Fort Ross Winery Sea Slopes Pinot Noir Sonoma Coast 2015 Silver

Three Sticks Pinot Noir Walala Vineyard Sonoma Coast 2015 Silver

Chalk Hill Pinot Noir Sonoma Coast 2014 Bronze

Folie a Deux Pinot Noir Sonoma Coast 2015 Bronze

Parmeson Pinot Noir Wildcat Mountain Vineyard Sonoma Coast 2015 Bronze

Smith Story Pinot Noir Thorn Ridge Vineyard Sonoma Coast 2014 Bronze

Taken Wine Co. Complicated Pinot Noir Sonoma Coast 2016 Bronze

Three Sticks Pinot Noir Durell Vineyard Sonoma Coast 2015 Bronze

Sonoma County

Cabernet Sauvignon

Rodney Strong Cabernet Sauvignon Reserve Sonoma County 2014 Gold

Windsor Vineyards Cabernet Sauvignon Private Reserve Sonoma County 2015 Gold

Benziger Family Winery Cabernet Sauvignon Sonoma County 2015 Silver

Kokomo Cabernet Sauvignon Sonoma County 2016 Bronze

Krutz Family Cellars Magnolia Cabernet Sauvignon Sonoma County 2014 Bronze

Olema Cabernet Sauvignon Sonoma County 2015 Bronze

V Vineyards Audace Cabernet Sauvignon Ruby Vineyard Sonoma County 2014 Bronze

Red Blend

Purple Heart Red Sonoma County 2015 Silver

Rodney Strong Vineyards Upshot Sonoma County 2015 Silver

Dashe The Comet Sonoma County 2015 Bronze

Rowen Red Wine Sonoma County 2014 Bronze

Seghesio Family Vineyards Defiant Sonoma County 2015 Bronze

Zinfandel

Day Zinfandel Sonoma County 2016 Silver

Dry Creek Vineyard Heritage Vines Zinfandel Sonoma County 2016 Silver

St. Francis Zinfandel Old Vines Sonoma County 2015 Silver

Ravenswood Winery Zinfandel Old Vine Sonoma County 2014 Bronze

Other Varieties and Blends

Benziger Family Winery Merlot Sonoma County 2014 Silver

Ferrari-Carano Merlot Sonoma County 2015 Silver

Ferrari-Carano Tresor Sonoma County 2014 Bronze

Olema Pinot Noir Sonoma County 2016 Bronze

Sanglier Boar’s Camp Kick Ranch Sonoma County 2013 Bronze

White Oak Vineyards & Winery Mighty Oak Proprietary Red Sonoma County 2014 Bronze

Sonoma Valley

Ledson Barbera Estate Old Vine Sonoma Valley 2015 Silver

Ledson Bellisimo Sonoma Valley 2014 Bronze

Westwood Syrah Annadel Gap Vineyard Estate Sonoma Valley 2015 Bronze

Sonoma Other Regions

Chalone Vineyard Pinot Noir Heritage Vines Estate Grown Chalone 2015 Silver

Sanglier Emilia’s Cuvée Family Reserve Pinot Noir Bennett Valley 2014 Silver

Calluna Vineyards Estate Chalk Hill 2013 Bronze

Carol Shelton Rocky Reserve Zinfandel Florence Vineyard Rockpile 2015 Bronze

Piezo Winery Cabernet Franc Antonina’s Vineyard Fountaingrove District 2015 Bronze

Piezo Winery Cabernet Sauvignon Block Six Vineyard Chalk Hill 2015 Bronze

Rodney Strong Knotty Vines Zinfandel Estate Vineyards Northern Sonoma County 2014 Bronze

Smith Story Cabernet Sauvignon Pickberry Vineyard Sonoma Mountain 2015 Bronze

California Other Regions

Calista The Coast Range Pinot Noir 47% Mendocino County/31% Monterey County/22% Sonoma County 2016 Bronze

Fazeli Cellars Meritage Temecula Valley 2014 Bronze

Fazeli Cellars Shiraz Temecula Valley 2014 Bronze

Jason-Stephens Winery Cabernet Sauvignon Santa Clara Valley 2013 Bronze

Montevina Zinfandel Skyland Ridge Amador County 2015 Bronze

California (with no additional designation)

Cabernet Sauvignon

Bar Dog Cabernet Sauvignon California 2015 Gold

Carnivor Cabernet Sauvignon California 2015 Gold

Folie a Deux Menage a Trois Decadence Cabernet Sauvignon California 2016 Gold

Joel Gott 815 Cabernet Sauvignon California 2015 Gold

McManis Family Vineyards Cabernet Sauvignon California 2016 Gold

Prophecy Cabernet Sauvignon California 2016 Gold

Simple Life Cabernet Sauvignon California 2016 Gold

The Prisoner Wine Company Cuttings Cabernet Sauvignon California 2015 Gold

Cartlidge & Browne Cabernet Sauvignon California 2016 Silver

Dominant Seven Cabernet Sauvignon California 2016 Silver

Don Sebastiani & Sons The Crusher Cabernet Sauvignon California 2015 Silver

Hahn Cabernet Sauvignon California 2016 Silver

A3 Cabernet Sauvignon California 2015 Bronze

Bandit Cabernet Sauvignon California Non-Vintage Bronze

Barefoot Cabernet Sauvignon California Non-Vintage Bronze

California Dream Cabernet Sauvignon California 2016 Bronze

Hoopla Cabernet Sauvignon California 2014 Bronze

Imagery Cabernet Sauvignon California 2016 Bronze

JaM Cellars Cabernet Sauvignon California 2015 Bronze

Jamieson Ranch Vineyards Light Horse Cabernet Sauvignon California 2016 Bronze

Lander-Jenkins Cabernet Sauvignon California 2015 Bronze

Liberty Creek Cabernet Sauvignon California Non-Vintage Bronze

Montevina Cabernet Sauvignon Independence Point California 2015 Bronze

No Curfew Cabernet Sauvignon California 2014 Bronze

The Naked Grape Cabernet Sauvignon California Non-Vintage Bronze

The Original Dark Horse Cabernet Sauvignon California 2015 Bronze

Three Thieves Cabernet Sauvignon California 2016 Bronze

Tom Gore Vineyards Cabernet Sauvignon California 2015 Bronze

Vintage Crush Cabernet Sauvignon California Non-Vintage Bronze

Malbec

Barefoot Merlot California Non-Vintage Gold

Gallo Family Vineyards Merlot California Non-Vintage Silver

Bandit Merlot California Non-Vintage Bronze

Barefoot Malbec California Non-Vintage Bronze

Chateau Souverain Merlot California 2016 Bronze

Ghost Pines Merlot Winemaker’s Blend 88% Sonoma County-12% Napa County California 2015 Bronze

Jamieson Ranch Vineyards Whiplash Malbec California 2015 Bronze

Josh Cellars Merlot California 2016 Bronze

The Original Dark Horse Merlot California 2015 Bronze

Pinot Noir

Barefoot Pinot Noir California Non-Vintage Gold

Folie a Deux Menage a Trois Pinot Noir California 2016 Gold

Jamieson Ranch Vineyards Light Horse Pinot Noir California 2016 Gold

Joel Gott Pinot Noir California 2016 Gold

Landmark Vineyards Overlook Pinot Noir 51% Santa Barbara County/26% Sonoma County/23% Monterey County California 2015 Gold

Meiomi Pinot Noir Monterey County Santa Barbara County Sonoma County California 2016 Gold

Reata Three County Pinot Noir Monterey County-Sonoma County-San Benito County California 2015 Gold

Three Thieves Pinot Noir California 2016 Gold

Lander-Jenkins Pinot Noir California 2016 Silver

Sand Point Family Vineyards Pinot Noir California 2016 Silver

The Original Dark Horse Pinot Noir California 2015 Silver

Wine Cube Pinot Noir California 2016 Silver

Bread & Butter Pinot Noir California 2016 Bronze

Cherry Pie Pinot Noir 65% Monterey County 22% Santa Barbara County 13% Sonoma County California 2016 Bronze

Don Sebastiani & Sons The Crusher Pinot Noir California 2016 Bronze

Flipflop Wines Pinot Noir California Non-Vintage Bronze

Imagery Pinot Noir California 2016 Bronze

Love Noir Pinot Noir California 2015 Bronze

Marc Cellars Pinot Noir California 2015 Bronze

McManis Family Vineyards Pinot Noir California 2016 Bronze

Mirassou Winery Pinot Noir California 2015 Bronze

Simple Life Pinot Noir California 2016 Bronze

The Naked Grape Pinot Noir California Non-Vintage Bronze

Toschi Vineyards Pinot Noir California 2016 Bronze

Red Blend

Bandit Red Blend California Non-Vintage Gold

Dominant Seven Red Blend California 2016 Gold

A3 Red Blend California 2014 Silver

Folie a Deux Menage a Trois Red California 2016 Silver

Apothic Red Winemaker’s Blend California 2015 Bronze

Avalon Blend Red California 2015 Bronze

Barefoot Red Moscato California Non-Vintage Bronze

California Roots Red Blend California 2015 Bronze

Cocobon Vineyards Dark California 2015 Bronze

Cocobon Vineyards Red Blend California 2015 Bronze

Dark Horse Double Down Red Blend Limited Release California Non-Vintage Bronze

Folie a Deux Menage a Trois Midnight California 2016 Bronze

Folie a Deux Menage a Trois Silk California 2016 Bronze

Ghost Pines Winemaker’s Blend Red 42% Sonoma County/33% Napa County/25% Lake County California 2015 Bronze

Love Noir Satin Red California 2014 Bronze

No Curfew Red California 2014 Bronze

Saved Red California 2016 Bronze

Other Varieties and Blends

McManis Family Vineyards Petit Verdot California 2016 Gold

Cline Cashmere Red Blend California 2016 Silver

McManis Family Vineyards Barbera Jamie Lynn Vineyard California 2016 Silver

Neyers Sage Canyon Red California 2015 Silver

Carnivor Zinfandel California 2015 Bronze

Ghost Pines Zinfandel Winemaker’s Blend 55% San Joaquin County-45% Sonoma County California 2016 Bronze

Slo Down Wines Sexual Chocolate California 2015 Bronze

Maryland

Sugarloaf Mountain Vineyard Cabernet Franc Maryland 2016 Bronze

Missouri

St. James Winery Cynthiana Ozark Highlands Non-Vintage Silver

St. James Winery Pioneer Red Dry Ozark Mountain Non-Vintage Bronze

Stone Hill Winery Norton Estate Bottled Hermann 2015 Bronze

New York

Red Newt Cellars Cabernet Franc Finger Lakes 2016 Gold

Macari Bergen Road North Fork of Long Island 2014 Silver

Macari Syrah North Fork of Long Island 2015 Silver

Element Syrah Finger Lakes 2013 Bronze

Kontokosta Cabernet Franc Reserve North Fork of Long Island 2014 Bronze

Macari Luciano North Fork of Long Island 2010 Bronze

Macari Merlot Reserve North Fork of Long Island 2014 Bronze

Oregon

Southern Oregon

Applegate Valley

Minimus Grenache Soloro Vineyard Applegate Valley 2016 Silver

Schmidt Family Vineyards Syrah Applegate Valley 2014 Silver

Schmidt Family Vineyards Cabernet Sauvignon Applegate Valley 2014 Bronze

Schmidt Family Vineyards Merlot Applegate Valley 2014 Bronze

Schmidt Family Vineyards Pinot Noir Applegate Valley 2014 Bronze

Troon Vineyard Montepulciano White Family Vineyard Kubli Bench Estate Bottled Applegate Valley 2016 Bronze

Troon Vineyard MT White Family Vineyard Kubli Bench Estate Bottled Applegate Valley 2015 Bronze

Troon Vineyard Syrah White Family Vineyard Kubli Bench Estate Bottled Applegate Valley 2015 Bronze

Rogue Valley

2Hawk Darow Series Pinot Noir Rogue Valley 2016 Bronze

2Hawk Malbec Rogue Valley 2015 Bronze

Irvine & Roberts Vineyards Pinot Noir Estate Rogue Valley 2015 Bronze

Signor Vineyards Tempranillo Cedar Ridge Vineyard Rogue Valley 2015 Bronze

Signor Vineyards Touriga Nacional Gold Vineyard Rogue Valley 2015 Bronze

Silvan Ridge Winery Malbec Rogue Valley 2015 Bronze

Other Southern Oregon Regions

Brandborg Vineyard & Winery Love Puppets Pinot Noir Umpqua Valley 2014 Silver

2Hawk Tempranillo Limited Reserve Southern Oregon 2014 Bronze

Abacela Tempranillo Barrel Select 100% Estate Produced Southern Umpqua Valley 2014 Bronze

Willamette Valley

Chehalem Mountains

Dion Vineyard Pinot Noir Chehalem Mountains 2015 Silver

Dion Vineyard Winemaker’s Reserve Pinot Noir Limited Release Chehalem Mountains 2014 Silver

Flaneur Bon Vivant Pinot Noir Chehalem Mountains 2016 Silver

Le Cadeau Vineyard Merci Pinot Noir Reserve Chehalem Mountains 2015 Silver

Minimus 1968 Pinot Noir Chehalem Mountain Vineyard Chehalem Mountain 2016 Silver

Trout Lily Ranch Pinot Noir Adams Vineyard Chehalem Mountains 2014 Silver

Christopher Nuages Pinot Noir Unfiltered Chehalem Mountains 2014 Bronze

Raptor Ridge Pinot Noir Estate Chehalem Mountain 2014 Bronze

Dundee Hills

Argyle Spirithouse Pinot Noir Master Series Dundee Hills 2015 Gold

Knudsen Vineyards Pinot Noir Estate Reserve Dundee Hills 2015 Gold

Christopher Sandra Adele Pinot Noir Unfiltered Dundee Hills 2014 Silver

Native Flora The Heretic North Slope Pinot Noir Estate Dundee Hills 2014 Silver

Sokol Blosser Pinot Noir Big Tree Block Dundee Hills 2014 Silver

Winter’s Hill Pinot Noir Estate Grown Dundee Hills 2015 Silver

Archery Summit Arcus Estate Pinot Noir Estate Grown Produced and Bottled Dundee Hills 2014 Bronze

Knudsen Vineyards Pinot Noir Dundee Hills 2015 Bronze

Sokol Blosser Pinot Noir Estate Dundee Hills 2015 Bronze

Eola-Amity Hills

Cristom Pinot Noir Unfiltered Eileen Vineyard Eola-Amity Hills 2015 Gold

Lingua Franca Mimi’s Mind Pinot Noir Eola-Amity Hills 2015 Gold

Argyle Nuthouse Pinot Noir Master Series Eola-Amity Hills 2015 Silver

Lingua Franca Estate Pinot Noir Estate Bottled Eola-Amity Hills 2016 Silver

Walter Scott Sojourner Pinot Noir Eola-Amity Hills 2015 Silver

Welsh Family Wines Pinot Noir Björnson Vineyards Eola-Amity Hills 2015 Silver

Cristom Pinot Noir Unfiltered Louise Vineyard Eola-Amity Hills 2015 Bronze

McMinnville

Coeur de Terre Vineyard Héritage Reserve Estate Pinot Noir Coeur de Terre Vineyard Estate Grown & Bottled McMinnville 2014 Silver

Maysara Cyrus Pinot Noir Momtazi Vineyard McMinnville 2013 Silver

Maysara Jamsheed Pinot Noir Momtazi Vineyard McMinnville 2012 Silver

Yamhill Valley Vineyards Tall Poppy Pinot Noir Single Block Designate McMinnville 2014 Silver

Yamhill Valley Vineyards Pinot Noir Estate McMinnville 2015 Bronze

Ribbon Ridge

Battle Creek Cellars Pinot Noir Roe Vineyard Ribbon Ridge 2014 Gold

Welsh Family Wines Pinot Noir Armstrong Vineyards Ribbon Ridge 2015 Silver

Domaine Divio Pinot Noir Ribbon Ridge 2015 Bronze

Flaneur Pinot Noir Flanerie Vineyard Ribbon Ridge 2016 Bronze

Yamhill-Carlton

Big Table Farm Pinot Noir Yamhill-Carlton 2015 Gold

Angela Estate Pinot Noir Angela Vineyard Yamhill-Carlton 2014 Silver

Battle Creek Cellars Pinot Noir Yamhela Vineyard Yamhill-Carlton 2014 Silver

J.L. Kiff Pinot Noir Yamhill-Carlton 2012 Silver

Resonance Pinot Noir Résonance Vineyard Yamhill-Carlton 2014 Silver

Angela Estate Pinot Noir Abbott Claim Yamhill-Carlton 2013 Bronze

Boedecker Cellars Pinot Noir Shea Vineyard Yamhill-Carlton 2014 Bronze

Elizabeth Chambers Cellar Pinot Noir Russell-Grooters Vineyard Yamhill-Carlton 2015 Bronze

Penner-Ash Pinot Noir Estate Vineyard Yamhill-Carlton 2015 Bronze

Saffron Fields Vineyard Pinot Noir Heritage Clones Yamhill-Carlton 2015 Bronze

Saffron Fields Vineyard Pinot Noir Yamhill-Carlton 2015 Bronze

Siduri Pinot Noir Yamhill-Carlton 2016 Bronze

Willamette Valley (with no additional designation)

Maison Roy & Fils Incline Pinot Noir Unfined & Unfiltered Willamette Valley 2014 Gold

Ponzi Vineyards Classico Pinot Noir Willamette Valley 2015 Gold

Chehalem Three Vineyard Pinot Noir Estate Grown Willamette Valley 2015 Silver

Coeur de Terre Vineyard Oregon Pinot Noir Willamette Valley 2015 Silver

Flaneur Cuvee Constantin Pinot Noir Willamette Valley 2016 Silver

Iris Vineyards Areté Pinot Noir Williamette Valley 2014 Silver

J.K. Carriere Wines Vespidae Pinot Noir Willamette Valley 2015 Silver

Johan Vineyards Pinot Noir Estate Willamette Valley 2015 Silver

Left Coast Cali’s Cuvée Pinot Noir Estate Willamette Valley 2015 Silver

Maison Roy & Fils Petite Incline Pinot Noir Unfined & Unfiltered Willamette Valley 2015 Silver

North Valley Vineyards Pinot Noir Reserve Willamette Valley 2014 Silver

Patton Valley Vineyard Lorna-Marie Pinot Noir Estate Grown Willamette Valley 2014 Silver

A Blooming Hill Vineyard Gemini Pinot Noir Willamette Valley 2014 Bronze

Andrew Rich Wines Marine Sedimentary Pinot Noir Willamette Valley 2014 Bronze

Battle Creek Cellars Pinot Noir Reserve Willamette Valley 2015 Bronze

Cardwell Hill Cellars Pinot Noir Reserve Pinot Noir Reserve Estate Bottled Willamette Valley 2014 Bronze

Cardwell Hill Cellars Pinot Noir Pommard Block Single Vineyard Selection Estate Willamette Valley 2014 Bronze

Chef’s Table Pinot Noir Willamette Valley 2015 Bronze

Cristom Mt. Jefferson Cuvée Pinot Noir Unfiltered Willamette Valley 2015 Bronze

Dobbes Family Estate Grand Assemblage Pinot Noir Willamette Valley 2015 Bronze

Domaine Divio Pinot Noir Willamette Valley 2015 Bronze

Iris Vineyards Pinot Noir D Block Chalice Vineyard Willamette Valley 2016 Bronze

Joe Dobbes Collection JoVino Pinot Noir Willamette Valley 2015 Bronze

Le Cadeau Vineyard Côte Est Pinot Noir Willamette Valley 2015 Bronze

Maison L’Envoye Straight Shooter Pinot Noir Willamette Valley 2016 Bronze

Maison L’Envoye The Attaché Pinot Noir Willamette Valley 2016 Bronze

Minimus No 23 Noir Willamette Valley 2016 Bronze

Omero Cellars Gamay Noir Willamette Valley 2016 Bronze

Pike Road Pinot Noir Willamette Valley 2015 Bronze

Raptor Ridge Pinot Noir Barrel Select Willamette Valley 2015 Bronze

Rex Hill Pinot Noir Willamette Valley 2015 Bronze

Welsh Family Wines Blaufränkisch Dauenhauer Farms Willamette Valley 2016 Bronze

Wetzel Estate Pinot Noir Reserve Willamette Valley 2014 Bronze

Willamette Valley Vineyards Bernau Block Pinot Noir Willamette Valley 2015 Bronze

Oregon (with no additional designation)

Battle Creek Cellars Unconditional Pinot Noir Oregon 2016 Gold

Dancin Pas de Trois Pinot Noir Oregon 2015 Silver

Primarius Pinot Noir Oregon 2015 Silver

Rainstorm Pinot Noir Oregon 2016 Silver

A to Z Wineworks Pinot Noir Oregon 2015 Bronze

Dominio IV Tempranillo Three Sleeps Vineyard Oregon 2013 Bronze

Planet Oregon Pinot Noir Oregon 2016 Bronze

Columbia Valley

Adega Northwest Cabernet Sauvignon Firethorn Vineyard Trillium Block Columbia Valley 2015 Bronze

Beresan Winery Carmenère Walla Walla Valley 2014 Bronze

Cathedral Ridge Cabernet Sauvignon-Merlot Columbia Valley 2015 Bronze

Marchesi Vineyards Achille Barbera Riserva Columbia Valley 2015 Bronze

Marchesi Vineyards Bric Columbia Valley 2016 Bronze

Marchesi Vineyards Emma Sangiovese Columbia Valley 2016 Bronze

Texas

Texas High Plains

Red Blend

Pedernales Cellars Valhala Texas High Plains 2016 Silver

Rancho Loma Vineyards The Tempest Reddy Vineyards Reserve Texas High Plains 2016 Silver

4R Ranch Vineyards & Winery Stampfenstier Tempranillo-Malbec Texas High Plains 2016 Bronze

McPherson Cellars Windblown EVS Texas High Plains 2016 Bronze

Rancho Loma Vineyards Cohesion Reddy Vineyards Texas High Plains 2016 Bronze

Rancho Loma Vineyards Corso Texas High Plains 2016 Bronze

Tempranillo

Haak Vineyards & Winery Tempranillo Reddy Vineyards Cellar Reserve Texas High Plains 2015 Silver

Haak Vineyards & Winery Tempranillo Reddy VIneyards Texas High Plains 2016 Silver

Arche Tempranillo Bayer Family Vineyards Texas High Plains 2016 Bronze

Bending Branch Winery Tempranillo Newsom Vineyards Texas High Plains 2012 Bronze

Caprock Winery Tempranillo Limited Release Texas High Plains 2016 Bronze

Hilmy Cellars Tempranillo Texas High Plains 2014 Bronze

Lost Draw Tempranillo Timmons Estate Vineyard Texas High Plains 2015 Bronze

Other Varieties and Blends

Becker Vineyards Cabernet Franc Reserve Texas High Plains 2015 Gold

Messina Hof Merlot Barrel Cuvée Texas High Plains 2016 Gold

Messina Hof Primitivo Texas High Plains 2016 Silver

William Chris Vineyards Hunter Texas High Plains 2015 Silver

Becker Vineyards Cabernet Sauvignon Canada Family Vineyard Reserve Texas High Plains 2015 Bronze

Christoval Vineyards Rambouillet Montepulciano Texas High Plains 2014 Bronze

Grower Project The Source Texas High Plains 2015 Bronze

Hilmy Cellars Malbec Texas High Plains 2015 Bronze

Lewis Wines Mourvèdre Lost Draw Vineyard Texas High Plains 2014 Bronze

Messina Hof Sangiovese Artist Series Texas High Plains 2016 Bronze

O G Cellars Syrah Texas High Plains 2016 Bronze

Trilogy Cellars 331 Texas High Plains Hockley County 2016 Bronze

Texas Hill Country

Westcave Cellars Winery Tannat Estate Grown Texas Hill Country 2015 Gold

Stone House Vineyard Claros Norton Reserve Texas Hill Country 2016 Silver

Wedding Oak Winery Tempranillo Reserva Mirasol Vineyards Texas Hill Country 2015 Silver

Becker Vineyards Petite Sirah Estate Reserve Texas Hill Country 2015 Bronze

Fall Creek Vineyards GSM,Grenache-Syrah-Mourvédre Salt Lick Vineyards Texas Hill Country 2015 Bronze

Fall Creek Vineyards Tempranillo Salt Lick Vineyards Texas Hill Country 2015 Bronze

Lewis Wines Parr Tempranillo Texas Hill Country 2013 Bronze

Wedding Oak Winery Sangiovese Texas Hill Country 2015 Bronze

Wedding Oak Winery Tioja Mirasol Vineyards Texas Hill Country 2015 Bronze

Westcave Cellars Winery Cabernet Sauvignon Reserve Estate Grown Texas Hill Country 2015 Bronze

Other Texas Regions

Arche Syrah Montague County 2015 Bronze

Brennan Vineyards Super Nero Nero D’Avola Comanche County 2015 Bronze

Texas (with no additional designation)

Red Blend

Llano Estacado Winery 1836 Red Texas 2015 Silver

Kuhlman Cellars Alluvé Texas 2015 Bronze

Llano Estacado Winery Viviano Cabernet Sauvignon-Sangiovese Texas 2015 Bronze

Pelle Legna Bilancia Cabernet Blend Texas 2012 Bronze

Pelle Legna Essenza Texas 2011 Bronze

Tempranillo

Valley Mills Vineyards Tempranillo Texas 2014 Gold

Brennan Vineyards Tempranillo Texas 2015 Silver

Pedernales Cellars Tempranillo Reserve Texas 2015 Silver

Becker Vineyards Tempranillo Texas 2016 Bronze

Christoval Vineyards Tempranillo Texas 2015 Bronze

Other Varieties and Blends

Becker Vineyards Malbec Texas 2015 Silver

Becker Vineyards Reserve Merlot Texas 2016 Silver

Duchman Family Winery Aglianico Oswald Vineyard Texas 2014 Silver

Enoch’s Stomp All Y’all Dry Red Texas Non-Vintage Silver

Pedernales Cellars GSM Mélange Texas 2015 Silver

Becker Vineyards Cabernet Sauvignon Texas 2015 Bronze

Becker Vineyards Claret Les Trois Dames Texas 2015 Bronze

Bending Branch Winery Tannat Texas 2014 Bronze

Brennan Vineyards Winemaker’s Choice Vol. IV Texas Non-Vintage Bronze

Duchman Family Winery Montepulciano Oswald Vineyard Texas 2014 Bronze

Enoch’s Stomp Montepulciano Texas 2015 Bronze

Messina Hof Mourvèdre Artist Series Texas 2016 Bronze

Pelle Legna Cabernet Sauvignon Reserve Texas 2012 Bronze

Watson Vineyard Petite Sirah Texas 2015 Bronze

Wild Stallion Vineyards Malbec Texas 2016 Bronze

Virginia

Monticello

Keswick Vineyards Cabernet Franc Estate Reserve Monticello 2016 Silver

Stinson Vineyards Meritage Monticello 2014 Silver

Keswick Vineyards Cabernet Sauvignon Estate Reserve Monticello 2015 Bronze

Pollak Vineyards Meritage Estate Grown Monticello 2015 Bronze

Other Virginia Regions

Barboursville Vineyards Octagon Virginia 2015 Gold

Pearmund Ameritage Virginia 2015 Silver

Barboursville Vineyards Cabernet Franc Reserve Virginia 2015 Bronze

Horton Vineyards Nebbiolo Orange County 2014 Bronze

Narmada Winery Reflection Dry Chambourcin Virginia 2014 Bronze

Pearmund Cabernet Franc Toll Gate Vineyard Virginia 2016 Bronze

Pearmund Petit Verdot Toll Gate Vineyard Virginia 2016 Bronze

Washington

Columbia Valley

Chateau Ste Michelle Artist Series Red Columbia Valley 2014 Gold

Covington Cabernet Franc Columbia Valley 2014 Gold

Two Vintners Merlot Columbia Valley 2014 Gold

Boomtown by Dusted Valley Red Blend Columbia Valley 2016 Silver

Browne Family Vineyards Petit Verdot Columbia Valley 2014 Silver

Dusted Valley BFM Columbia Valley 2014 Silver

Dusted Valley Stained Tooth Syrah Columbia Valley 2014 Silver

Intrinsic Red Blend Columbia Valley 2016 Silver

Andrew Rich Wines Glacial Columbia Valley 2014 Bronze

Browne Family Vineyards Cabernet Sauvignon Columbia Valley 2015 Bronze

Charles & Charles Cabernet Sauvignon-Syrah Columbia Valley 2016 Bronze

Charles & Charles Merlot Unfined Unfiltered Columbia Valley 2016 Bronze

Chateau Ste Michelle Cabernet Sauvignon Cold Creek Vineyard Columbia Valley 2014 Bronze

DeLille Cellars D2 Columbia Valley 2015 Bronze

Dusted Valley Cabernet Sauvignon Columbia Valley 2014 Bronze

Marchesi Vineyards Pace Holiday Blend Columbia Valley 2015 Bronze

Mullan Road Cellars Red Blend Columbia Valley 2015 Bronze

Revelry Vintners Cabernet Sauvignon Columbia Valley 2014 Bronze

Ryan Patrick Redhead Red Columbia Valley 2016 Bronze

Ryan Patrick Rock Island Red Columbia Valley 2015 Bronze

Waterbrook Malbec Reserve Columbia Valley 2015 Bronze

Horse Heaven Hills

Two Vintners Some Days are Diamonds Syrah May’s Discovery Vineyard Horse Heaven Hills 2015 Gold

Alder Ridge Cabernet Sauvignon Horse Heaven Hills 2014 Bronze

Canoe Ridge Vineyard The Expedition Merlot Horse Heaven Hills 2016 Bronze

Double Canyon Cabernet Sauvignon Horse Heaven Hills 2015 Bronze

Johnson Ridge Merlot Horse Heaven Hills 2014 Bronze

Silver Totem Cabernet Sauvignon Horse Heaven HIlls 2015 Bronze

Red Mountain

DeLille Cellars Chaleur Estate Red Mountain 2014 Gold

DeLille Cellars Four Flags Cabernet Sauvignon Red Mountain 2015 Silver

Waterbrook Cabernet Sauvignon Red Mountain 2015 Silver

DeLille Cellars Grand Ciel Cabernet Sauvignon Red Mountain 2014 Bronze

Hedges Family Estate Cabernet Sauvignon Estate Grown & Bottled Red Mountain 2015 Bronze

Hedges Family Estate La Haute Cuvée Unfiltered Hedges Family Estate Red Mountian 2015 Bronze

Walla Walla Valley

Pepper Bridge Merlot Estate Vineyards Walla Walla Valley 2014 Gold

Pepper Bridge Trine Estate Vineyards Walla Walla Valley 2014 Gold

Adamant Cellars Nalin Walla Walla Valley 2014 Silver

College Cellars of Walla Walla Cabernet Sauvignon Clarke Vineyard Walla Walla Valley 2015 Silver

L’Ecole No 41 Merlot Estate Grown Walla Walla Valley 2014 Silver

College Cellars GSM Walla Walla Valley 2016 Bronze

L’Ecole No 41 Cabernet Sauvignon Walla Walla Valley 2014 Bronze

L’Ecole No 41 Syrah Seven Hills Vineyard Estate Grown Walla Walla Valley 2015 Bronze

Other Columbia Valley Regions

Dusted Valley Petite Sirah Stone Tree Vineyard Wahluke Slope 2015 Silver

Gianni Buonomo Blaufränkisch Rattlesnake Hills 2013 Bronze

Gianni Buonomo Sangiovese Unfined & Unfiltered Rattlesnake Hills 2013 Bronze

Revelry Vintners Block 19 Syrah Weinbau Vineyard Wahluke Slope 2014 Bronze

Other Washington Regions

Cathedral Ridge Pinot Noir Dampier Vineyard Columbia Gorge 2014 Bronze

Clearwater Canyon Louis Delsol Cabernet Sauvignon Heritage Series Lewis-Clark Valley 2015 Bronze

Washington (with no additional designation)

Clearwater Canyon Carmenère Phinny Hill Vineyard Washington 2015 Silver

Clearwater Canyon Coco’s Reserve Malbec Washington 2015 Silver

Woodward Canyon Cabernet Sauvignon Old Vines Dedication Series #32 Washington 2014 Silver

Airfield Estates Cabernet Sauvignon Yakima Valley 2015 Bronze

Airfield Estates H Lloyd Miller Founders Series Yakima Valley 2015 Bronze

Airfield Estates Merlot Yakima Valley 2014 Bronze

Airfield Estates Red Yakima Valley 2015 Bronze

Charles Smith Wines Chateau Smith Cabernet Sauvignon Washington 2015 Bronze

Locus Nord Syrah-Cinsault-Mourvèdre Yakima Valley 2015 Bronze

American (with no additional designation)

Franzia Merlot Vintner Select American Non-Vintage Bronze

Gianni Buonomo Avennio Syrah-Mourvedre For Sale in California Only 2014 Bronze

Prophecy Red Blend American 2015 Bronze

URUGUAY

Garzon Marselan Reserve Uruguay 2016 Silver

Familia Deicas Tannat Uruguay 2015 Bronze

Garzon Balasto Uruguay 2015 Bronze

Garzon Cabernet Franc Reserve Uruguay 2015 Bronze

Garzon Tannat Reserve Uruguay 2016 Bronze

Garzon Tannat Single Vineyard Uruguay 2015 Bronze

FORTIFIED WINES

GREECE

Kourtaki Sweet Muscat of Samos PDO Samos Non-Vintage Gold

PORTUGAL

Porto

Calem Colheita Tawny Single Harvest Porto DOC 2000 Gold

Kopke 20 Year Old Tawny Porto Porto DOC Non-Vintage Gold

Kopke Colheita Porto DOC 1978 Gold

Kopke Colheita Porto DOC 1957 Gold

Burmester 20 Year Old Tawny Porto Porto DOC Non-Vintage Silver

Burmester Colheita Single Harvest Porto DOC 1989 Silver

Burmester Tordiz 40 Years Old Tawny Porto DOC Non-Vintage Silver

Calem 10 Years Old Tawny Porto DOC Non-Vintage Silver

Kopke 30 Years Old White Porto Porto DOC Non-Vintage Silver

Kopke White Colheita Porto DOC 2003 Silver

Taylor Fladgate Quinta de Vargellas Porto DOC 2015 Silver

Warre’s Optima 20 Year Old Tawny Porto DOC Non-Vintage Silver

Barros 10 Years Old Tawny Porto DOC Non-Vintage Bronze

Barros Colheita Porto DOC 1974 Bronze

Broadbent Vintage Port Porto DOC 2015 Bronze

Cockburn’s Bicentenary Vintage Porto Porto DOC 2015 Bronze

Croft Quinta da Roeda Porto DOC 2015 Bronze

Ferreira Late Bottled Vintage Porto Porto DOC 2012 Bronze

Ferreira Quinta do Porto Porto DOC 2015 Bronze

Kopke 40 Years Old White Porto Porto DOC Non-Vintage Bronze

Quinta de la Rosa 10 Year Tawny Tonel 12 Porto DOC Non-Vintage Bronze

Taylor Fladgate Very Old Single Harvest Limited Edition Porto DOC 1968 Bronze

W&J Graham’s Six Grapes Reserve Special River Quintas Edition Porto DOC Non-Vintage Bronze

Madeira

Blandy’s Colheita Malmsey Single Harvest Madeira DOC 1999 Gold

SPAIN

Jerez-Xeres-Sherry

Fernando de Castilla Antique Oloroso DO Jerez Non-Vintage Gold

Fernando de Castilla Antique Pedro Ximenez DO Jerez Non-Vintage Gold

La Guita Manzanilla Manzanilla de Sánlucar de Barrameda DO Non-Vintage Gold

Lustau Palo Cortado Peninsula Dry Solera Familiar DO Jerez Non-Vintage Gold

Lustau Very Rare Oloroso Emperatriz Eugenia Dry DO Jerez Non-Vintage Gold

Valdespino Inocente Fino Dry Sherry Macharnudo Vineyard Single Vineyard DO Jerez Non-Vintage Gold

Valdespino Tio Diego Amontillado Dry Sherry Macharnudo VIneyard Single Vineyard Embotellado en la Propiedad DO Jerez Non-Vintage Gold

Williams & Humbert Don Zoilo Collection 12 Year Old Sherry Amontillado Dry DO Jerez Non-Vintage Gold

Williams & Humbert Don Zoilo Collection Very Dry Manzanilla de Sánlucar de Barrameda DO Non-Vintage Gold

Fernando de Castilla Antique Fino DO Jerez Non-Vintage Silver

Lustau Almacenista Manuel Cuevas Jurado Manzanilla de Sánlucar de Barrameda DO Non-Vintage Silver

Valdespino El Candado Pedro Ximenez Sherry DO Jerez Non-Vintage Silver

Williams & Humbert Don Zoilo Collection 12 Years Old Sherry Dry Oloroso DO Jerez Non-Vintage Silver

Williams & Humbert Don Zoilo Collection 12 Years Old Sherry Pedro Ximenez DO Jerez Non-Vintage Silver

Williams & Humbert Pando Fino Sherry DO Jerez Non-Vintage Silver

Other Regions and Styles

de Alberto Dorado DO Rueda Non-Vintage Gold

Bodegas Camilo Castilla Capricho D’Goya Vino Dulce Natural DO Navarra Non-Vintage Silver

Lustau Vermut Red Jerez Non-Vintage Silver

Lustau Vermut White Jerez Non-Vintage Silver

UNITED KINGDOM

Stone’s Original Ginger England Non-Vintage Silver

UNITED STATES

Enoch’s Stomp Light Portejas Blanc DuBois Texas 2011 Gold

Haak Vineyards & Winery Madeira Jacquez Texas 2013 Gold

Hazlitt 1852 Vineyards Solera Sherry New York Finger Lakes Non-Vintage Gold

Brengman Brothers Piccolo Dito Vermouth Sweet American Non-Vintage Silver

Enoch’s Stomp Dark Portejas Lenoir Texas 2012 Silver

Haak Vineyards & Winery Amnesia Madeira Blanc du Bois Texas 2014 Silver

Chateau Bianca Wetzels Fireside Port Oregon 2009 Bronze

Hawk and Horse Vineyards Latigo California Lake County Red Hills 2012 Bronze

Partner Sweet Vermouth California Non-Vintage Bronze

SWEET AND DESSERT WINES

CANADA

Pillitteri Estates Winery Vidal Icewine Reserve VQA Niagara-on-the-Lake 2014 Silver

Pillitteri Estates Winery Cabernet Franc Icewine Reserve Niagara-on-the-Lake VQA 2015 Silver

CYPRUS

Tsiakkas Commandaria PDO Commandaria 2011 Silver

FRANCE

Domaine Zind-Humbrecht Pinot Gris Clos St. Urbain Rangen de Thann Selection de Grains Nobles Alsace Grand Cru AOC 2009 Gold

GREECE

Artemis Karamolegos Winery Vinsanto PDO Santorini 2008 Gold

UWC Samos Nectar Samos 2010 Gold

Domaine Sigalas Vinsanto PDO Santorini 2009 Silver

Estate Argyros 12 years barrel aged Vinsánto PDO Santorini 2001 Silver

Monemvasios Vin Liastos PDO Monemvasia-Malavasia 2012 Silver

Estate Argyros 20 years barrel aged Vinsánto PDO Santorini 1992 Bronze

HUNGARY

Royal Tokaji Late Harvest Tokaj PDO 2016 Silver

NEW ZEALAND

Little Beauty Gewürztraminer Noble Edition Marlborough 2015 Silver

Mahana Dr Schaeffer Riesling Upper Moutere Hills 2015 Silver

SOUTH AFRICA

Klein Constantia Vin de Constance Muscat de Frontignan Natural Sweet WO Constantia 2013 Gold

UNITED STATES

Hazlitt 1852 Vineyards Vidal Blanc Ice Wine Finger Lakes 2014 Gold

Apolloni Dolce Vino Viognier Oregon 2014 Bronze

Brengman Brothers Estate Wines Gewürztraminer Crain Hill Vineyard Selection de Grains Nobles Leelanau Peninsula 2016 Bronze

Gallo Family Vineyards Sweet Pineapple No Appellation Non-Vintage Bronze